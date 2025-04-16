Донецька область

Попри індексацію, кожен третій пенсіонер в Україні отримує мінімальну виплату у 3 340 грн. Найвищі пенсії у Києві - 8 708 грн, найнижчі - на Тернопільщині (4 931 грн).
СБУ спільно з Нацполіцією проводять обшуки в канцелярії Київської митрополії УПЦ МП. Обшуки відбуваються у митрополита Антонія Паканича, можливі нові підозри.
Вночі 15 квітня росія атакувала Україну балістичною ракетою та 52 дронами. Збито 26 «Shahed», 19 імітаторів втрачено, постраждали Сумщина та Донеччина.
З початку 2025 року понад 44 тисячі українців отримали направлення на роботи з відновлення від Держслужби зайнятості. На оплату праці було виділено 342 мільйони гривень.
За DeepState, ворожі війська досягли просування біля кількох населених пунктів на сході України, зокрема біля Ямполівки, Валентинівки, Преображенки та Удачного.
Протягом дня ворог 82 рази атакував позиції Сил оборони України. Найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку, де здійснив 27 атак.
Унаслідок атак окупантів на Донеччині 12 квітня загинули троє цивільних у Покровську, Лимані та Мирному. Ще п'ятеро людей отримали поранення різного ступеня важкості.
12 квітня на фронті відбулося 120 бойових зіткнень. Ворог завдав 135 авіаційних ударів та понад 6600 обстрілів, залучивши 2709 дронів-камікадзе.
Протягом доби на фронті відбулося 149 боєзіткнень, найбільше - на Покровському напрямку, де ЗСУ відбили 40 штурмів. росіяни завдали 101 авіаудар та понад 6400 обстрілів.
За даними DeepState, ворог має успіхи біля Калинового, Новоолександрівки та Котлярівки, де до Дніпропетровської області залишилося 5 км. Окупанти продовжують наступ.
Ворог захопив Пантелеймонівку, Олександропіль Донецької області та просунувся в районі Архангельського. За попередніми даними, окупанти також захопили Калинове.
Спецпосланець США Стів Віткофф запропонував Трампу підтримати "передачу" росії Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Протягом 10-11 квітня росіяни атакували Україну ракетою та 39 ударними дронами. ППО збила 24 дрони.
Сили оборони України просунулися в районі Часового Яру. російські окупанти також мають просування біля Торецька та Покровська, йдеться у звіті ISW.
Президент Зеленський заявив, що росія нехтує дипломатією, атакуючи Дніпро, Нікополь та інші області, де є загиблі та поранені, серед яких і діти. Він закликав до посилення тиску на рф.
Зеленський наголосив на системній роботі росії з вербування китайців на війну в Україні. СБУ проводить процесуальні дії з полоненими на Донеччині.
Масована атака дронами пошкодила Краматорськ, Дружківку, Слов'янськ та Сергіївку. За добу загинуло четверо людей, двоє поранені, руйнувань зазнали 43 цивільні об'єкти.
На Донеччині СБУ затримала агента фсб, протоієрея УПЦ (МП), який коригував російські удари. Він збирав дані про ЗСУ в обмін на обіцянку "евакуювати" родину до рф.
У ніч на 10 квітня 2025 року росія атакувала Україну 145 дронами, включаючи Shahed. Сили оборони збили 85 ударних БпЛА, але постраждали шість областей.
За даними DeepState, російські війська досягли успіхів у чотирьох населених пунктах Донецької області. Зокрема, ворог просунувся біля Дружби, Розлива, Роздольного та Надіївки.
На тимчасово окупованих територіях України росія створює "казачі товариства" для контролю, репресій та тиску. У Луганській області вже зареєстровано 10 таких формувань.
СБУ допитала двох громадян Китаю, захоплених у полон на Донеччині. Вони розповіли, як їх завербували до армії рф та про перше бойове завдання.