Донецька область

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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

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Кожен третій пенсіонер в Україні отримує 3 340 грн пенсії - Опендатабот

Попри індексацію, кожен третій пенсіонер в Україні отримує мінімальну виплату у 3 340 грн. Найвищі пенсії у Києві - 8 708 грн, найнижчі - на Тернопільщині (4 931 грн).

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СБУ та Нацполіція прийшли з обшуками до канцелярії Київської митрополії УПЦ МП – джерела

СБУ спільно з Нацполіцією проводять обшуки в канцелярії Київської митрополії УПЦ МП. Обшуки відбуваються у митрополита Антонія Паканича, можливі нові підозри.

Війна • 15 квітня, 10:57 • 7428 перегляди

рф атакувала Україну балістичною ракетою та 52 безпілотники: збито 26 дронів, 19 - не досягли цілей

Вночі 15 квітня росія атакувала Україну балістичною ракетою та 52 дронами. Збито 26 «Shahed», 19 імітаторів втрачено, постраждали Сумщина та Донеччина.

Війна • 15 квітня, 10:09 • 3886 перегляди

Понад 44 тис. безробітних отримали направлення на роботу за програмою "Армія відновлення": названо регіони-лідери

З початку 2025 року понад 44 тисячі українців отримали направлення на роботи з відновлення від Держслужби зайнятості. На оплату праці було виділено 342 мільйони гривень.

Суспільство • 14 квітня, 21:04 • 5836 перегляди

Окупанти просунулися біля кількох населених пунктів - DeepState

За DeepState, ворожі війська досягли просування біля кількох населених пунктів на сході України, зокрема біля Ямполівки, Валентинівки, Преображенки та Удачного.

Війна • 13 квітня, 22:18 • 16967 перегляди

Понад 40 атак на Донеччині: найбільше - на Покровському напрямку, де ворог відчайдушно намагається просунутися - Генштаб

Протягом дня ворог 82 рази атакував позиції Сил оборони України. Найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку, де здійснив 27 атак.

Війна • 13 квітня, 15:12 • 2889 перегляди

На Донеччині загинули 3 мирних жителів і 5 отримали поранення через ворожі обстріли

Унаслідок атак окупантів на Донеччині 12 квітня загинули троє цивільних у Покровську, Лимані та Мирному. Ще п'ятеро людей отримали поранення різного ступеня важкості.

Війна • 13 квітня, 05:44 • 4330 перегляди

120 зіткнень, 135 авіаударів, понад 6600 обстрілів за добу: карти Генштабу ЗСУ

12 квітня на фронті відбулося 120 бойових зіткнень. Ворог завдав 135 авіаційних ударів та понад 6600 обстрілів, залучивши 2709 дронів-камікадзе.

Війна • 13 квітня, 05:38 • 4720 перегляди

На фронті 149 боєзіткнень: Покровський напрямок залишається епіцентром протистояння

Протягом доби на фронті відбулося 149 боєзіткнень, найбільше - на Покровському напрямку, де ЗСУ відбили 40 штурмів. росіяни завдали 101 авіаудар та понад 6400 обстрілів.

Війна • 12 квітня, 06:01 • 11359 перегляди

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

За даними DeepState, ворог має успіхи біля Калинового, Новоолександрівки та Котлярівки, де до Дніпропетровської області залишилося 5 км. Окупанти продовжують наступ.

Війна • 11 квітня, 23:07 • 29039 перегляди

росіяни знайшли слабкі місця в обороні: у DeepState повідомили про активні просування ворога

Ворог захопив Пантелеймонівку, Олександропіль Донецької області та просунувся в районі Архангельського. За попередніми даними, окупанти також захопили Калинове.

Війна • 11 квітня, 19:39 • 15318 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

Спецпосланець США Стів Віткофф запропонував Трампу підтримати "передачу" росії Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Війна • 11 квітня, 18:41 • 54420 перегляди

росія атакувала Україну балістичною ракетою та 39 безпілотниками: сили ППО збили 24 дрони

Протягом 10-11 квітня росіяни атакували Україну ракетою та 39 ударними дронами. ППО збила 24 дрони.

Війна • 11 квітня, 07:19 • 8491 перегляди

ЗСУ просунулись біля Часового Яру, ворог біля Торецька та Покровська: карти ISW

Сили оборони України просунулися в районі Часового Яру. російські окупанти також мають просування біля Торецька та Покровська, йдеться у звіті ISW.

Війна • 11 квітня, 04:20 • 5245 перегляди

Зеленський про удар по Дніпру: росія ігнорує дипломатію, продовжуючи атаки на мирні міста

Президент Зеленський заявив, що росія нехтує дипломатією, атакуючи Дніпро, Нікополь та інші області, де є загиблі та поранені, серед яких і діти. Він закликав до посилення тиску на рф.

Війна • 10 квітня, 18:55 • 10038 перегляди

Очевидно, що це не поодинокі випадки: Зеленський про вербування росією громадян Китаю на війну в Україні

Зеленський наголосив на системній роботі росії з вербування китайців на війну в Україні. СБУ проводить процесуальні дії з полоненими на Донеччині.

Війна • 10 квітня, 14:23 • 10736 перегляди

Донеччина зазнала масованої атаки рф дронами, за добу 4 загиблих

Масована атака дронами пошкодила Краматорськ, Дружківку, Слов'янськ та Сергіївку. За добу загинуло четверо людей, двоє поранені, руйнувань зазнали 43 цивільні об'єкти.

Війна • 10 квітня, 07:42 • 10814 перегляди

Клірик УПЦ МП коригував удари рф по ЗСУ в обмін на "евакуацію" родини

На Донеччині СБУ затримала агента фсб, протоієрея УПЦ (МП), який коригував російські удари. Він збирав дані про ЗСУ в обмін на обіцянку "евакуювати" родину до рф.

Війна • 10 квітня, 07:26 • 10726 перегляди

рф за ніч атакувала Україну 145 дронами: збито 85

У ніч на 10 квітня 2025 року росія атакувала Україну 145 дронами, включаючи Shahed. Сили оборони збили 85 ударних БпЛА, але постраждали шість областей.

Війна • 10 квітня, 06:09 • 11348 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

За даними DeepState, російські війська досягли успіхів у чотирьох населених пунктах Донецької області. Зокрема, ворог просунувся біля Дружби, Розлива, Роздольного та Надіївки.

Війна • 9 квітня, 23:39 • 65131 перегляди

окупанти відроджують на ТОТ "казачі" формування для контролю та репресій

На тимчасово окупованих територіях України росія створює "казачі товариства" для контролю, репресій та тиску. У Луганській області вже зареєстровано 10 таких формувань.

Суспільство • 9 квітня, 23:13 • 11858 перегляди

Один - "турист", інший - завербований: нові подробиці допиту китайських полонених

СБУ допитала двох громадян Китаю, захоплених у полон на Донеччині. Вони розповіли, як їх завербували до армії рф та про перше бойове завдання.

Війна • 9 квітня, 20:37 • 10304 перегляди