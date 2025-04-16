Донецька область

Клірик УПЦ МП коригував удари рф по ЗСУ в обмін на "евакуацію" родини

На Донеччині СБУ затримала агента фсб, протоієрея УПЦ (МП), який коригував російські удари. Він збирав дані про ЗСУ в обмін на обіцянку "евакуювати" родину до рф.