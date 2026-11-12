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The Guardian
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Тільки Україна має право визначати майбутнє своєї території - генерал НАТО

Київ • УНН

 • 1848 перегляди

Генерал Джон Стрінгер заявив, що Україна має сама визначати майбутнє своїх територій. Він також відзначив удари по російських НПЗ.

Тільки Україна має право визначати майбутнє своєї території - генерал НАТО

Наразі є мало ознак того, що російський диктатор володимир путін відмовився від своїх максималістських вимог. Про це в інтерв'ю Euronews заявив заступник верховного головнокомандувача об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Джон Стрінгер, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, цілі України щодо забезпечення припинення вогню є "першочерговими" для НАТО.

Подивимося, наскільки серйозно росія тут налаштована. Сподіватимемося, що це не просто, відверто кажучи, повторення вимог, які, як я вже казав, сягають 2022 року

- сказав генерал.

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На запитання про побоювання, що на Україну можуть чинити тиск, щоб вона погодилася на зміни своїх кордонів, зокрема відмову від контролю над частинами Донецької та Луганської областей, Стрінгер сказав, що тільки Україна має право визначати майбутнє своєї суверенної території.

Щодо території, то це суто питання українців

- вказав Стрінгер.

Він також високо оцінив успішні українські операції, спрямовані проти російських нафтопереробних заводів і зазначив, що західні союзники повинні "вітати" успіх України у "завданні шкоди путіну".

"Це шкодить путіну. Він думав, що збирається втрутитися, створити нову архітектуру безпеки в Європі, ... і його дуже розчарували в цьому. ... Те, чого Україна змогла досягти завдяки уяві, інноваціям та волі, є неймовірним, і ми повинні віддати цьому належне", - додав Стрінгер.

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