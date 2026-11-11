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Техніка

НАТО планує змінити військову стратегію, зосередившись на стримуванні росії - Politico

Київ • УНН

 • 1102 перегляди

НАТО обговорює пріоритет підготовки до масштабного конфлікту в Європі замість одночасної участі в кількох кризових операціях. Рішення ще не ухвалене.

НАТО планує змінити військову стратегію, зосередившись на стримуванні росії - Politico

Країни НАТО розглядають можливість масштабного перегляду військового планування Альянсу вперше щонайменше за два десятиліття. Основним пріоритетом хочуть зробити підготовку до можливого масштабного конфлікту з рф в Європі, а не одночасне забезпечення військ для операцій із врегулювання криз за межами Альянсу. Про це повідомляє Politico посилаючись на дипломатів Альянсу, пише УНН.

Деталі

32 країни-члени НАТО розпочали переговори щодо нових цільових показників оборонних спроможностей. Вони визначають, які війська та озброєння союзники мають надати в разі конфлікту, а також як розподілятиметься фінансування цих потреб.

Згідно з проєктом документа, від країн-членів більше не вимагатимуть одночасно забезпечувати достатню кількість військових для масштабної війни в Європі та кількох менших операцій із врегулювання криз. Натомість союзники плануватимуть свої сили для одного з цих сценаріїв.

Переговори стосуються документа під назвою "Політичні настанови", який є частиною чотирирічного процесу перегляду оборонних потреб Альянсу. Очікується, що нові вимоги до військових спроможностей затвердять до 2029 року, а домовленості щодо документа мають фіналізувати до лютого.

За словами колишнього помічника генерального секретаря НАТО з питань оборонних інвестицій Каміля Грана, пропозиція відображає розуміння того, що масштабний конфлікт у Європі матиме пріоритет над іншими завданнями Альянсу.

Такий підхід також відповідає позиції США, які закликають НАТО зосередитися на основній місії - захисті Європи. У Вашингтоні цю концепцію називають НАТО 3.0.

Водночас запропоновані зміни можуть викликати суперечки між країнами-членами. Держави Південної Європи традиційно підтримують партнерства НАТО та участь Альянсу в операціях із врегулювання криз. Натомість США, країни Північної Європи та держави східного флангу виступають за пріоритет оборони від росії

- підкреслює видання.

Зазначається, що після завершення холодної війни НАТО переорієнтувалося переважно на операції за межами своєї території, зокрема в Косові, Іраку та Афганістані. Однак повномасштабне вторгнення росії в Україну у 2022 році змусило Альянс знову зосередитися на обороні Європи.

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Відмова від одночасної підготовки до двох сценаріїв може бути пов'язана також з обмеженими оборонними бюджетами та необхідністю ефективніше розподіляти ресурси. Додатковим чинником є можливе скорочення американської військової присутності в Європі.

Вашингтон закликає європейських союзників більше витрачати на власну оборону та зосередитися на захисті території НАТО, а не на операціях за її межами. Зокрема, США виступають за відмову від таких завдань, як консультативна місія Альянсу в Іраку.

Наступного місяця Пентагон має представити результати перегляду американської військової присутності в Європі. Документ може передбачати виведення частини американських військовослужбовців.

Водночас запропоновані зміни не означають автоматичного припинення чинних операцій НАТО за кордоном, зокрема місій у Косові та Іраку. Як зазначив високопоставлений представник Альянсу, рішення про направлення військ залишатиметься політичним

- пише видання.

Остаточне рішення щодо нових військових пріоритетів НАТО ще не ухвалене. Переговори між союзниками перебувають на початковому етапі.

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Ольга Розгон

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Афганістан
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