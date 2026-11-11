НАТО планує змінити військову стратегію, зосередившись на стримуванні росії - Politico
Київ • УНН
НАТО обговорює пріоритет підготовки до масштабного конфлікту в Європі замість одночасної участі в кількох кризових операціях. Рішення ще не ухвалене.
Країни НАТО розглядають можливість масштабного перегляду військового планування Альянсу вперше щонайменше за два десятиліття. Основним пріоритетом хочуть зробити підготовку до можливого масштабного конфлікту з рф в Європі, а не одночасне забезпечення військ для операцій із врегулювання криз за межами Альянсу. Про це повідомляє Politico посилаючись на дипломатів Альянсу, пише УНН.
Деталі
32 країни-члени НАТО розпочали переговори щодо нових цільових показників оборонних спроможностей. Вони визначають, які війська та озброєння союзники мають надати в разі конфлікту, а також як розподілятиметься фінансування цих потреб.
Згідно з проєктом документа, від країн-членів більше не вимагатимуть одночасно забезпечувати достатню кількість військових для масштабної війни в Європі та кількох менших операцій із врегулювання криз. Натомість союзники плануватимуть свої сили для одного з цих сценаріїв.
Переговори стосуються документа під назвою "Політичні настанови", який є частиною чотирирічного процесу перегляду оборонних потреб Альянсу. Очікується, що нові вимоги до військових спроможностей затвердять до 2029 року, а домовленості щодо документа мають фіналізувати до лютого.
За словами колишнього помічника генерального секретаря НАТО з питань оборонних інвестицій Каміля Грана, пропозиція відображає розуміння того, що масштабний конфлікт у Європі матиме пріоритет над іншими завданнями Альянсу.
Такий підхід також відповідає позиції США, які закликають НАТО зосередитися на основній місії - захисті Європи. У Вашингтоні цю концепцію називають НАТО 3.0.
Водночас запропоновані зміни можуть викликати суперечки між країнами-членами. Держави Південної Європи традиційно підтримують партнерства НАТО та участь Альянсу в операціях із врегулювання криз. Натомість США, країни Північної Європи та держави східного флангу виступають за пріоритет оборони від росії
Зазначається, що після завершення холодної війни НАТО переорієнтувалося переважно на операції за межами своєї території, зокрема в Косові, Іраку та Афганістані. Однак повномасштабне вторгнення росії в Україну у 2022 році змусило Альянс знову зосередитися на обороні Європи.
Кандидат у президенти Франції пропонує вихід країни з НАТО та націоналізацію оборонного сектору06.11.26, 15:55 • 5613 переглядiв
Відмова від одночасної підготовки до двох сценаріїв може бути пов'язана також з обмеженими оборонними бюджетами та необхідністю ефективніше розподіляти ресурси. Додатковим чинником є можливе скорочення американської військової присутності в Європі.
Вашингтон закликає європейських союзників більше витрачати на власну оборону та зосередитися на захисті території НАТО, а не на операціях за її межами. Зокрема, США виступають за відмову від таких завдань, як консультативна місія Альянсу в Іраку.
Наступного місяця Пентагон має представити результати перегляду американської військової присутності в Європі. Документ може передбачати виведення частини американських військовослужбовців.
Водночас запропоновані зміни не означають автоматичного припинення чинних операцій НАТО за кордоном, зокрема місій у Косові та Іраку. Як зазначив високопоставлений представник Альянсу, рішення про направлення військ залишатиметься політичним
Остаточне рішення щодо нових військових пріоритетів НАТО ще не ухвалене. Переговори між союзниками перебувають на початковому етапі.
Новий план НАТО передбачає удари по цілях у глибокому тилу Росії04.11.26, 18:01 • 7797 переглядiв