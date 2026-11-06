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Кандидат у президенти Франції пропонує вихід країни з НАТО та націоналізацію оборонного сектору

Київ • УНН

 • 1438 перегляди

Партія Жан-Люка Меланшона пропонує поетапний вихід Франції з НАТО, націоналізацію оборонних підприємств і розвиток власних спроможностей. Щодо України виступає за дипломатичне врегулювання та гарантії безпеки.

Кандидат у президенти Франції пропонує вихід країни з НАТО та націоналізацію оборонного сектору

Партія ультралівого кандидата в президенти Франції Жан-Люка Меланшона оприлюднила офіційну передвиборчу програму, у якій пропонує вивести країну з НАТО, націоналізувати частину оборонних підприємств і розвивати власні військові та космічні спроможності. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

У 222-сторінковій програмі партії "Нескорена Франція" (France Unbowed) йдеться про необхідність негайного виходу Франції з інтегрованого командування НАТО, а згодом — і з самої організації.

"Негайно вийти з інтегрованого командування НАТО, а згодом, поетапно, із самої організації. Відкинути вимогу Сполучених Штатів спрямовувати 5% ВВП на оборонні витрати", — зазначено в документі.

Водночас Франція за президентства Меланшона продовжувала б допомагати іншим країнам Європейського Союзу відповідно до договорів ЄС.

Щодо України, партія прямо не заявляє про припинення допомоги, проте наголошує на необхідності дипломатичного врегулювання війни. На її думку, будь-яка мирна угода має передбачати "колективні гарантії безпеки — між сторонами конфлікту та з рештою Європи".

Також "Нескорена Франція" виступає за посилення контролю над озброєннями, зокрема автономними летальними системами та ядерною зброєю.

Окрему увагу в програмі приділили космічній політиці. Партія виступає проти "гонки космічних озброєнь" і пропонує закрити космічний центр НАТО в Тулузі. Водночас там наголошують, що Франція повинна мати засоби для гарантування власного суверенітету.

Зокрема, у програмі зазначено, що країні необхідно розробити власний космічний шатл. Раніше депутати партії виступали за закупівлю апарата Vortex — проєкту багаторазового орбітального космоплана, який розробляє французька компанія Dassault Aviation.

Крім того, партія пропонує збільшити інвестиції у критично важливі військові спроможності — засоби зв’язку, розвідки та логістики, які нині переважно забезпечують США через НАТО.

"Їх необхідно виробляти в пріоритетному порядку", — наголошується в програмі.

Також політична сила пропонує націоналізувати деякі з найбільших оборонних підприємств Франції, зокрема ArianeGroup.

Детальнішу програму з питань оборони оприлюднять пізніше, повідомив POLITICO депутат від "Нескореної Франції".

На масштабних протестах у Франції затримали понад 400 людей06.11.26, 09:05 • 3622 перегляди

Ольга Розгон

Світ
Ядерна зброя
Війна в Україні
Тулуза
НАТО
Європейський Союз
Франція
Сполучені Штати Америки
Україна