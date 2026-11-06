Кандидат у президенти Франції пропонує вихід країни з НАТО та націоналізацію оборонного сектору

На Південному мосту Києва відкрили додаткову смугу руху - кому можна їхати і на який берег

СБУ надіслала до ВАКС лист з проханням про проведення закритого засідання для Дуки через можливий теракт - прокурор

Тривалі відключення світла та води: Зеленський повідомив, де ситуація з енергопостачанням після атак рф найгірша

За топпосадовця Нацполіції Ценова внесли 15 млн гривень застави у справі "Карфаген"

Посилення атак рф гальмує економіку і штовхає ціни вверх - НБУ дав прогноз

У працівників "Київтеплоенерго" проводять обшуки та вилучають документи - КМДА

Київ і чотири області переведені на аварійні відключення - скільки годин без світла

Понад 40 чорних дельфінів викинулися на берег і загинули у Новій Зеландії

Ексклюзив

Повернення ветеранів до роботи: експерт пояснив, чому важливо готувати не лише робоче місце, а й колектив

Ексклюзив