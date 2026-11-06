Кандидат у президенти Франції пропонує вихід країни з НАТО та націоналізацію оборонного сектору
Київ • УНН
Партія Жан-Люка Меланшона пропонує поетапний вихід Франції з НАТО, націоналізацію оборонних підприємств і розвиток власних спроможностей. Щодо України виступає за дипломатичне врегулювання та гарантії безпеки.
Партія ультралівого кандидата в президенти Франції Жан-Люка Меланшона оприлюднила офіційну передвиборчу програму, у якій пропонує вивести країну з НАТО, націоналізувати частину оборонних підприємств і розвивати власні військові та космічні спроможності. Про це повідомляє Politico, пише УНН.
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У 222-сторінковій програмі партії "Нескорена Франція" (France Unbowed) йдеться про необхідність негайного виходу Франції з інтегрованого командування НАТО, а згодом — і з самої організації.
"Негайно вийти з інтегрованого командування НАТО, а згодом, поетапно, із самої організації. Відкинути вимогу Сполучених Штатів спрямовувати 5% ВВП на оборонні витрати", — зазначено в документі.
Водночас Франція за президентства Меланшона продовжувала б допомагати іншим країнам Європейського Союзу відповідно до договорів ЄС.
Щодо України, партія прямо не заявляє про припинення допомоги, проте наголошує на необхідності дипломатичного врегулювання війни. На її думку, будь-яка мирна угода має передбачати "колективні гарантії безпеки — між сторонами конфлікту та з рештою Європи".
Також "Нескорена Франція" виступає за посилення контролю над озброєннями, зокрема автономними летальними системами та ядерною зброєю.
Окрему увагу в програмі приділили космічній політиці. Партія виступає проти "гонки космічних озброєнь" і пропонує закрити космічний центр НАТО в Тулузі. Водночас там наголошують, що Франція повинна мати засоби для гарантування власного суверенітету.
Зокрема, у програмі зазначено, що країні необхідно розробити власний космічний шатл. Раніше депутати партії виступали за закупівлю апарата Vortex — проєкту багаторазового орбітального космоплана, який розробляє французька компанія Dassault Aviation.
Крім того, партія пропонує збільшити інвестиції у критично важливі військові спроможності — засоби зв’язку, розвідки та логістики, які нині переважно забезпечують США через НАТО.
"Їх необхідно виробляти в пріоритетному порядку", — наголошується в програмі.
Також політична сила пропонує націоналізувати деякі з найбільших оборонних підприємств Франції, зокрема ArianeGroup.
Детальнішу програму з питань оборони оприлюднять пізніше, повідомив POLITICO депутат від "Нескореної Франції".
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