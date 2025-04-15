У Тулузі двоє безхатьків використали викрадену банківську картку для купівлі лотерейного квитка, який виграв 500 000 євро. Власник
картки пропонує розділити виграш, але злодіям загрожує арешт.
Археологи ідентифікували тіло французького поета доби Відродження Жоашена дю Белле в одній із трун під Собором Паризької
Богоматері. Аналізи допомогли встановити особу 37-річного чоловіка, похованого в центрі собору.
Тисячі людей протестували по всій Франції проти ультраправої партії "Національне об'єднання" напередодні парламентських виборів,
поліція затримала 7 осіб у Парижі.
На заводі з переробки батарей на півдні Франції спалахнула пожежа, що становить небезпеку через горючі матеріали, які містяться в батареях.
В 1/16 фіналу Ліги Європи донецький "Шахтар" зустрінеться з марсельським "Олімпіком", перший матч відбудеться 15 лютого, а матч-відповідь - 22 лютого.