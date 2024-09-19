Під час розкопок під Нотр-Дамом знайшли труну поета доби Відродження

Вчені Національного інституту превентивних археологічних досліджень Франції, які проводили розкопки після пожежі у Соборі Паризької Богоматері, в одній із трун ідентифікували тіло відомого французького поета доби Відродження Жоашена дю Белле. Про це повідомляє France Info, пише УНН.

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Зазначається, що два антропоморфні свинцеві саркофаги під Нотр-Дамом археологи виявили ще у 2022 році. Вони були всього за кілька метрів один від одного в самому центрі собору. Один з них мав епітафію та був швидко ідентифікований як саркофаг Антуана де Ла Порта, він був каноніком Нотр-Даму. А ось особа другої людини, чоловіка років тридцяти, залишалася загадковою.

Аналізи, проведені в Інституті судово-медичної експертизи у Тулузі, розповіли більше про цього невідомого чоловіка. Зокрема, він мав деформацію куприкової кістки, що вказує на те, що він багато їздив верхи, а розпиляний череп і перелом грудини свідчать про те, що він був підданий розтину перед бальзамуванням.

Жоашен дю Белле народився в Анжу близько 1522 року, був одним із засновників Плеяди - групи поетів та літературного руху.Дю Белле помер у Парижі в 1560 році у віці 37 років. Один із дядьків поета був кардиналом та колишнім єпископом Парижа, тому родина могла дозволити собі поховання в Нотр-Дам. Але у 1758 році під час пошукових робіт його труну не знайшли.

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