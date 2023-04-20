Вчені знайшли стародавній некрополь поруч із залізничним вокзалом Парижа
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Вчені знайшли стародавній некрополь поруч із залізничним вокзалом Парижа. Про це інформує France24, пише УНН.
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Усього за кілька метрів від жвавого залізничного вокзалу в центрі Парижа вчені знайшли 50 могил стародавнього некрополя, якому вже майже 2000 років.
Якимось чином на некрополь не натрапили під час численних дорожніх робіт протягом багатьох років, а також будівництва вокзалу Порт-Рояль в 1970-х роках. Проте плани нового виходу для вокзалу спонукали до археологічних розкопок зараз.
Камілла Колонна, антрополог з Французького національного інституту превентивних археологічних досліджень, заявила на прес-конференції, що вже є "вагомі підозри", що це місце знаходиться поблизу південного некрополя Лютеції.
Некрополь "Сен-Жак", найбільше місце поховання в галло-римському місті Лютеція, раніше було частково розкопано в 1800-х роках. Проте з могил вилучили лише дорогоцінні предмети, а багато скелетів, поховання та інші артефакти залишили. Потім некрополь засипали.
Команда Французького національного інституту превентивних археологічних досліджень виявила одну секцію, яка ніколи раніше не була розкопана.
"Ніхто не бачив цього з часів античності", - сказав президент Інституту Домінік Гарсія.
Також, він додав, що розкопані могили відкривають "вікно у світ Парижа часів античності".
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