Вчені знайшли стародавній некрополь поруч із залізничним вокзалом Парижа

ukru
Ексклюзив
15:02 • 15540 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 44595 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 84651 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 208914 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 158964 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 160699 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 245261 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 453432 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 345029 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357014 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+12°
1.8 м/с
82 %
746 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 182677 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 154924 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 127569 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 116389 перегляди
До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 77467 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 208808 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 245204 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 488373 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 624308 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 650113 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 33752 перегляди
"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 42224 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 116389 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 154924 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 182677 перегляди
Актуальне
Вчені знайшли стародавній некрополь поруч із залізничним вокзалом Парижа

Вчені знайшли стародавній некрополь поруч із залізничним вокзалом Парижа

Київ • УНН

 • 949184 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Вчені знайшли стародавній некрополь поруч із залізничним вокзалом Парижа. Про це інформує France24, пише УНН.

Деталі

Усього за кілька метрів від жвавого залізничного вокзалу в центрі Парижа вчені знайшли 50 могил стародавнього некрополя, якому вже майже 2000 років.

Якимось чином на некрополь не натрапили під час численних дорожніх робіт протягом багатьох років, а також будівництва вокзалу Порт-Рояль в 1970-х роках. Проте плани нового виходу для вокзалу спонукали до археологічних розкопок зараз.

Камілла Колонна, антрополог з Французького національного інституту превентивних археологічних досліджень, заявила на прес-конференції, що вже є "вагомі підозри", що це місце знаходиться поблизу південного некрополя Лютеції.

Некрополь "Сен-Жак", найбільше місце поховання в галло-римському місті Лютеція, раніше було частково розкопано в 1800-х роках. Проте з могил вилучили лише дорогоцінні предмети, а багато скелетів, поховання та інші артефакти залишили. Потім некрополь засипали.

Команда  Французького національного інституту превентивних археологічних досліджень виявила одну секцію, яка ніколи раніше не була розкопана.

"Ніхто не бачив цього з часів античності", - сказав президент Інституту Домінік Гарсія.

Також, він додав, що розкопані могили відкривають "вікно у світ Парижа часів античності".

Нагадаємо

Археологи виявили римський храм під цвинтарем у центральній Англії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$248.19
Brent
$74.24
Bitcoin
$83,479.50
S&P 500
$5,537.65
Газ TTF
$40.35
Золото
$3,156.79
Ethereum
$1,840.52