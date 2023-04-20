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Ученые нашли древний некрополь рядом с железнодорожным вокзалом Парижа

Ученые нашли древний некрополь рядом с железнодорожным вокзалом Парижа

Киев • УНН

 • 949183 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Ученые нашли древний некрополь рядом с железнодорожным вокзалом Парижа. Об этом информирует France24, пишет УНН.

Детали

Всего в нескольких метрах от оживленного железнодорожного вокзала в центре Парижа ученые нашли 50 могил древнего некрополя, которому уже почти 2000 лет.

Каким-то образом на некрополь не наткнулись во время многочисленных дорожных работ в течение многих лет, а также строительства вокзала Порт-Рояль в 1970-х годах. Однако планы нового выхода для вокзала побудили к археологическим раскопкам сейчас.

Камилла Колонна, антрополог из Французского национального института превентивных археологических исследований, заявила на пресс-конференции, что уже есть "веские подозрения", что это место находится вблизи южного некрополя Лютеции.

Некрополь "Сен-Жак", крупнейшее место захоронения в галло-римском городе Лютеция, ранее был частично раскопан в 1800-х годах. Однако из могил изъяли только драгоценные предметы, а многие скелеты, захоронения и другие артефакты оставили. Затем некрополь засыпали.

Команда  Французского национального института превентивных археологических исследований обнаружила одну секцию, которая никогда ранее не была раскопана.

"Никто не видел этого со времен античности", - сказал президент Института Доминик Гарсия.

Также, он добавил, что раскопанные могилы открывают "окно в мир Парижа времен античности".

Напомним

Археологи обнаружили римский храм под кладбищем в центральной Англии.

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