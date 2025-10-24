$41.900.14
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 29447 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 23651 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 28224 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 24725 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 41103 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 25717 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 20045 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 28187 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76197 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
В Индии автобус загорелся после столкновения с мотоциклом, 25 погибших24 октября, 16:16 • 5598 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 19345 просмотра
Семь мужчин на BMW слетели в кювет, пытаясь прорвать границу в Одесской областиPhoto24 октября, 20:05 • 9722 просмотра
ВПК России впервые за три года сокращает производство - СМИ20:21 • 11107 просмотра
Гибель новобранца в киевском ТЦК: военный омбудсмен выступила с заявлением22:33 • 10632 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 19465 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 41098 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 36499 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto24 октября, 11:32 • 36886 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76192 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Марко Рубио
Густаво Петро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Франция
Европа
УНН Lite
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 14455 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 17714 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto24 октября, 09:50 • 29988 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto24 октября, 07:30 • 53175 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 36420 просмотра
ВПК России впервые за три года сокращает производство - СМИ

Впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину, связанные с ВПК отрасли в России перешли к стагнации или сокращению производства. Это произошло после почти трехлетнего двузначного роста.

Экономика • 20:21 • 11189 просмотра
Семь мужчин на BMW слетели в кювет, пытаясь прорвать границу в Одесской областиPhoto

В Одесской области семеро мужчин пытались прорвать границу на BMW, но водитель не справился с управлением, и авто перевернулось. Все нарушители получили травмы разной степени тяжести.

Криминал и ЧП • 24 октября, 20:05 • 9868 просмотра
Украинский дрон вывел из строя один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россии – Reuters

Украинский беспилотник 23 октября поразил рязанский нефтеперерабатывающий завод, четвертый по величине в россии, приостановив работу ключевого перерабатывающего блока. Это привело к остановке установки первичной перегонки сырой нефти CDU-4, обеспечивавшей около четверти мощности завода.

Война в Украине • 24 октября, 19:55 • 2266 просмотра
Генштаб о ситуации на фронте: произошло 121 боевое столкновение, враг запустил 3,5 тыс. дронов

С начала суток на фронте произошло 121 боевое столкновение, оккупанты задействовали 3502 дрона-камикадзе и совершили 3523 обстрела. На Покровском направлении Силы обороны обезвредили 97 оккупантов и уничтожили технику.

Война в Украине • 24 октября, 19:14 • 1648 просмотра
НАТО и Украина испытывают инновационные системы противодействия управляемым авиабомбам – Минобороны

Совместный центр НАТО-Украина провел испытания инновационного решения против управляемых авиабомб во Франции. Система включает радар, искусственный интеллект и дрон-перехватчик для поражения целей.

Технологии • 24 октября, 17:54 • 1906 просмотра
Франция поставит Украине истребители Mirage и дополнительные зенитные ракеты Aster - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о предоставлении Украине истребителей Mirage и дополнительных зенитных ракет Aster. Это решение было озвучено во время встречи "коалиции желающих", где также обсуждалось усиление военной поддержки.

Война в Украине • 24 октября, 17:34 • 2226 просмотра
Убытки Porsche превысили миллиард евро из-за пересмотра планов по электромобилям

Porsche AG зафиксировала квартальный убыток в истории как публичная компания, составивший 967 миллионов евро, а общий убыток за три квартала достиг 3,1 миллиарда евро. Причиной стали отсрочки программы электромобилей, отмена собственного производства аккумуляторов, снижение спроса в Китае и высокие импортные тарифы США.

Авто • 24 октября, 17:30 • 1976 просмотра
Генсек НАТО высказался о вероятности передачи США дальнобойных ракет "Tomahawk" Украине

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что решения о поставках дальнобойных ракет Украине должны принимать отдельные союзники. Он добавил, что США с июля предоставляют Украине важное оружие, и этот вопрос остается на рассмотрении президента.

Война в Украине • 24 октября, 17:05 • 1624 просмотра
В Лондоне заключили в тюрьму банду, которая подожгла склад с помощью для Украины по приказу "Вагнера" – Sky News

В Великобритании осудили юношей, обвиняемых в поджоге склада со StarLink для Украины. Нападение, совершенное по приказу российской частной военной организации "Вагнер".

Новости Мира • 24 октября, 17:04 • 2918 просмотра
Украинские подразделения отбили штурм на Лиманщине: уничтожена бронетехника и до 20 оккупантов – Третий корпус показал видеоVideo

Третий армейский корпус Украины успешно отбил механизированный штурм российских войск на Лиманщине. Уничтожена бронетехника, танк и до 20 солдат противника с помощью артиллерии и дронов.

Война в Украине • 24 октября, 15:37 • 3316 просмотра
Астрономы нашли новую экзопланету GJ 251c, потенциально пригодную для жизни

Ученые обнаружили новую экзопланету GJ 251c, расположенную в 18 световых годах от Солнечной системы, которая может иметь жидкую воду. Эта суперземля вращается вокруг красного карлика Gliese 251, находящегося в «зоне жизни».

Новости Мира • 24 октября, 15:29 • 2994 просмотра
Эксклюзив
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт

Российские войска впервые атаковали Одесскую область модернизированными КАБами с реактивным двигателем. Военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что сейчас Киев не под угрозой, но ситуация может измениться.

Война в Украине • 24 октября, 14:29 • 28224 просмотра
Как в Великобритании: в Киеве запустят двухэтажный автобусPhoto

Двухэтажный городской автобус MAN A39, подаренный Берлином, будет курсировать в Киеве на маршруте №57 в эти выходные. Он имеет 83 сидячих места, 45 стоячих мест и оборудован для людей с инвалидностью.

Киев • 24 октября, 13:55 • 2214 просмотра
Кибератака на Jaguar Land Rover сократила производство авто в Великобритании на 27% - Sky News

Кибератака на Jaguar Land Rover вызвала пятинедельную остановку производства, что привело к сокращению общего производства автомобилей в Великобритании на 27%. Убытки от атаки оцениваются в 1,9 млрд фунтов стерлингов, что является самым низким показателем производства в сентябре с 1952 года.

Экономика • 24 октября, 13:40 • 2188 просмотра
Помощь Пекина в войнах: хунта Мьянмы за три недели вытеснила повстанцев из городов благодаря вооружению из Китая

Армия хунты Мьянмы за три недели вернула населенные пункты, ранее отвоеванные повстанцами, благодаря помощи Китая. Это связано с намерением хунты провести выборы в декабре 2025 года.

Новости Мира • 24 октября, 13:31 • 2064 просмотра
рф сегодня выпустила по Одесской области три КАБа с повышенной дальностью поражения - ВК "Юг"

Российские войска нанесли авиаудар по Одесской области тремя управляемыми авиабомбами с повышенной дальностью поражения. Две бомбы сбиты ПВО, одна упала на открытой местности без последствий.

Война в Украине • 24 октября, 13:22 • 2014 просмотра
Все из-за рекламы с Рейганом: Трамп прекратил торговые переговоры с КанадойPhotoVideo

Президент США Дональд Трамп прекратил переговоры с Канадой 23 октября. Причиной стал рекламный ролик, опубликованный премьер-министром Онтарио, содержавший отрывки выступления Рональда Рейгана 1987 года.

Политика • 24 октября, 13:21 • 2402 просмотра
FAVBET Tech: «Налоги IT-бизнеса превращаются в тысячи дронов и стабильные выплаты в тылу»

Налоговых платежей FAVBET Tech в 2025 году достаточно для закупки более чем 20 тысяч беспилотников.

Экономика • 24 октября, 13:07 • 1768 просмотра
Италия готовит 12-й пакет помощи Украине: акцент на боеприпасах и системах ПВО SAMP/T

Италия готовит 12-й пакет военной помощи для Украины, который будет включать новые поставки боеприпасов и ракет для систем противовоздушной обороны SAMP/T. Пакет может быть утвержден до конца года, в зависимости от скорости парламентских процедур.

Политика • 24 октября, 12:53 • 3578 просмотра
Создали схему по незаконному отмыванию криптовалюты: в Винницкой области двум мужчинам объявили о подозренииVideo

Правоохранители Винницкой области сообщили о подозрении двум лицам, которые организовали мошенническую схему по незаконному завладению криптовалютой. Они обманули гражданина Германии на 60 тысяч USDT Token.

Общество • 24 октября, 12:49 • 2102 просмотра
Эксклюзив
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen

Украина может получить до 150 истребителей JAS 39 Gripen E в течение трех лет. Эти самолеты могут взлетать с автомобильных дорог и могут нести ракеты Meteor, IRIS-T, Taurus.

Война в Украине • 24 октября, 12:47 • 41103 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto

Войска КНДР, воюющие на стороне россиян, могли потерять более 6 тысяч человек в ходе наступательных боевых операций в Курской области. Это более половины от примерно 11 тысяч военнослужащих КНДР, развернутых в регионе.

Война в Украине • 24 октября, 12:17 • 25717 просмотра
Число пострадавших после утренних атак рф возросло до девяти в Харькове и 25 в Херсоне: показали последствияPhoto

В Харькове возросло число пострадавших до 9 после 5 попаданий управляемыми авиабомбами в Индустриальном районе. В Херсоне число пострадавших от обстрела из РСЗО достигло 25 человек.

Война в Украине • 24 октября, 12:00 • 2594 просмотра
Государственная авиационная служба Украины берет под контроль ситуацию с ремонтной документацией вертолетов типа Ми-8

Государственная авиационная служба Украины создает рабочую группу для урегулирования ситуации с ремонтной документацией вертолетов Ми-8МТ(МТВ). Это решение принято после передачи сопровождения иностранной компании AAL Group Ltd, имеющей связи с российским ОПК.

Экономика • 24 октября, 11:11 • 2872 просмотра
Ford ставит электропикап F-150 Lightning на паузу: сосредоточится на "более прибыльных" авто

Компания Ford прекращает производство электрического пикапа F-150 Lightning, чтобы сосредоточиться на более прибыльных бензиновых и гибридных пикапах серии F. Это решение принято после пожара на алюминиевом заводе Novelis, что может сократить прибыль Ford до 1 миллиарда долларов.

Новости Мира • 24 октября, 10:05 • 2464 просмотра
В 4-х областях Украины разоблачены участники сети угона автомобилей премиум-классаPhoto

Спецоперация Matador с участием Европола и правоохранителей шести стран разоблачила международную группировку, угонявшую автомобили премиум-класса в ЕС. Проведены обыски в Украине, изъяты доказательства и установлены фигуранты, причастные к угону Mercedes-Benz, BMW, Audi E-tron и других авто.

Криминал и ЧП • 24 октября, 09:14 • 2974 просмотра
РФ снова обошла санкции, получив западные технологии для защиты атомных подводных лодок - WP

Россия через подставные компании приобрела у американских и европейских компаний системы подводного наблюдения. Эти технологии используются для защиты флота атомных подводных лодок в Баренцевом море.

Новости Мира • 24 октября, 07:28 • 3628 просмотра
72 из 128 российских дронов обезвредили за ночь над Украиной

россия выпустила по Украине 128 дронов, 72 из них сбиты или подавлены. Зафиксировано попадание 47 ударных БпЛА на 10 локациях.

Война в Украине • 24 октября, 06:21 • 2994 просмотра
На спутниковых снимках показали снос Восточного крыла Белого домаVideo

Спутниковые снимки зафиксировали полный снос Восточного крыла Белого дома, где ранее располагался офис Первой леди. На месте снесенного здания начато строительство нового бального зала.

Новости Мира • 24 октября, 05:31 • 3836 просмотра
На фронте - 120 боев, поражен российский пункт управления: карта от ГенштабаPhoto

Генштаб ВСУ сообщил о 120 боевых столкновениях за сутки, треть из которых пришлась на Покровское направление. Поражен командно-наблюдательный пункт и пункт управления противника.

Война в Украине • 24 октября, 05:20 • 3176 просмотра