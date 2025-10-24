Впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину, связанные с ВПК отрасли в России перешли к стагнации или сокращению производства. Это произошло после почти трехлетнего двузначного роста.
В Одесской области семеро мужчин пытались прорвать границу на BMW, но водитель не справился с управлением, и авто перевернулось. Все нарушители получили травмы разной степени тяжести.
Украинский беспилотник 23 октября поразил рязанский нефтеперерабатывающий завод, четвертый по величине в россии, приостановив работу ключевого перерабатывающего блока. Это привело к остановке установки первичной перегонки сырой нефти CDU-4, обеспечивавшей около четверти мощности завода.
С начала суток на фронте произошло 121 боевое столкновение, оккупанты задействовали 3502 дрона-камикадзе и совершили 3523 обстрела. На Покровском направлении Силы обороны обезвредили 97 оккупантов и уничтожили технику.
Совместный центр НАТО-Украина провел испытания инновационного решения против управляемых авиабомб во Франции. Система включает радар, искусственный интеллект и дрон-перехватчик для поражения целей.
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о предоставлении Украине истребителей Mirage и дополнительных зенитных ракет Aster. Это решение было озвучено во время встречи "коалиции желающих", где также обсуждалось усиление военной поддержки.
Porsche AG зафиксировала квартальный убыток в истории как публичная компания, составивший 967 миллионов евро, а общий убыток за три квартала достиг 3,1 миллиарда евро. Причиной стали отсрочки программы электромобилей, отмена собственного производства аккумуляторов, снижение спроса в Китае и высокие импортные тарифы США.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что решения о поставках дальнобойных ракет Украине должны принимать отдельные союзники. Он добавил, что США с июля предоставляют Украине важное оружие, и этот вопрос остается на рассмотрении президента.
В Великобритании осудили юношей, обвиняемых в поджоге склада со StarLink для Украины. Нападение, совершенное по приказу российской частной военной организации "Вагнер".
Третий армейский корпус Украины успешно отбил механизированный штурм российских войск на Лиманщине. Уничтожена бронетехника, танк и до 20 солдат противника с помощью артиллерии и дронов.
Ученые обнаружили новую экзопланету GJ 251c, расположенную в 18 световых годах от Солнечной системы, которая может иметь жидкую воду. Эта суперземля вращается вокруг красного карлика Gliese 251, находящегося в «зоне жизни».
Российские войска впервые атаковали Одесскую область модернизированными КАБами с реактивным двигателем. Военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что сейчас Киев не под угрозой, но ситуация может измениться.
Двухэтажный городской автобус MAN A39, подаренный Берлином, будет курсировать в Киеве на маршруте №57 в эти выходные. Он имеет 83 сидячих места, 45 стоячих мест и оборудован для людей с инвалидностью.
Кибератака на Jaguar Land Rover вызвала пятинедельную остановку производства, что привело к сокращению общего производства автомобилей в Великобритании на 27%. Убытки от атаки оцениваются в 1,9 млрд фунтов стерлингов, что является самым низким показателем производства в сентябре с 1952 года.
Армия хунты Мьянмы за три недели вернула населенные пункты, ранее отвоеванные повстанцами, благодаря помощи Китая. Это связано с намерением хунты провести выборы в декабре 2025 года.
Российские войска нанесли авиаудар по Одесской области тремя управляемыми авиабомбами с повышенной дальностью поражения. Две бомбы сбиты ПВО, одна упала на открытой местности без последствий.
Президент США Дональд Трамп прекратил переговоры с Канадой 23 октября. Причиной стал рекламный ролик, опубликованный премьер-министром Онтарио, содержавший отрывки выступления Рональда Рейгана 1987 года.
Налоговых платежей FAVBET Tech в 2025 году достаточно для закупки более чем 20 тысяч беспилотников.
Италия готовит 12-й пакет военной помощи для Украины, который будет включать новые поставки боеприпасов и ракет для систем противовоздушной обороны SAMP/T. Пакет может быть утвержден до конца года, в зависимости от скорости парламентских процедур.
Правоохранители Винницкой области сообщили о подозрении двум лицам, которые организовали мошенническую схему по незаконному завладению криптовалютой. Они обманули гражданина Германии на 60 тысяч USDT Token.
Украина может получить до 150 истребителей JAS 39 Gripen E в течение трех лет. Эти самолеты могут взлетать с автомобильных дорог и могут нести ракеты Meteor, IRIS-T, Taurus.
Войска КНДР, воюющие на стороне россиян, могли потерять более 6 тысяч человек в ходе наступательных боевых операций в Курской области. Это более половины от примерно 11 тысяч военнослужащих КНДР, развернутых в регионе.
В Харькове возросло число пострадавших до 9 после 5 попаданий управляемыми авиабомбами в Индустриальном районе. В Херсоне число пострадавших от обстрела из РСЗО достигло 25 человек.
Государственная авиационная служба Украины создает рабочую группу для урегулирования ситуации с ремонтной документацией вертолетов Ми-8МТ(МТВ). Это решение принято после передачи сопровождения иностранной компании AAL Group Ltd, имеющей связи с российским ОПК.
Компания Ford прекращает производство электрического пикапа F-150 Lightning, чтобы сосредоточиться на более прибыльных бензиновых и гибридных пикапах серии F. Это решение принято после пожара на алюминиевом заводе Novelis, что может сократить прибыль Ford до 1 миллиарда долларов.
Спецоперация Matador с участием Европола и правоохранителей шести стран разоблачила международную группировку, угонявшую автомобили премиум-класса в ЕС. Проведены обыски в Украине, изъяты доказательства и установлены фигуранты, причастные к угону Mercedes-Benz, BMW, Audi E-tron и других авто.
Россия через подставные компании приобрела у американских и европейских компаний системы подводного наблюдения. Эти технологии используются для защиты флота атомных подводных лодок в Баренцевом море.
россия выпустила по Украине 128 дронов, 72 из них сбиты или подавлены. Зафиксировано попадание 47 ударных БпЛА на 10 локациях.
Спутниковые снимки зафиксировали полный снос Восточного крыла Белого дома, где ранее располагался офис Первой леди. На месте снесенного здания начато строительство нового бального зала.
Генштаб ВСУ сообщил о 120 боевых столкновениях за сутки, треть из которых пришлась на Покровское направление. Поражен командно-наблюдательный пункт и пункт управления противника.