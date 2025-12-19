СБУ поразила уже третью нефтедобывающую платформу рф в Каспийском море
Киев • УНН
Как рассказал источник, на этот раз “хлопок” посетил буровую установку на месторождении “Ракушечное” (имени Валерия Грайфера).
Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили уже третью за последние недели нефтедобывающую платформу россиян на шельфе Каспийского моря, принадлежащую компании "Лукойл". Об этом пишет УНН со ссылкой на источники.
Детали
Как рассказал источник, на этот раз "хлопок" посетил буровую установку на месторождении "Ракушечное" (имени Валерия Грайфера).
Бортовая камера беспилотника зафиксировала успешное попадание в район газотурбинной установки платформы.
Ранее беспилотники СБУ уже поражали нефтедобывающие ледостойкие платформы на месторождениях имени Филановского и имени Корчагина в Каспийском море, что приводило к остановке производственных процессов на них.
"СБУ продолжает системно снижать нефтедолларовые поступления в российский бюджет войны. Все объекты, обеспечивающие финансирование агрессии против Украины, являются абсолютно законными целями", — сообщил информированный источник в СБУ.
Напомним
Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ во второй раз на этой неделе успешно атаковали нефтедобывающую платформу им. Филановского. Кроме того, была поражена другая платформа - им. Корчагина. Оба объекта принадлежат компании "Лукойл-Нижневолжскнефть" и работают в Каспийском море.