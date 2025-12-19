СБУ поразила уже третью нефтедобывающую платформу рф в Каспийском море

$42.340.00
49.590.04
ukenru
12:39 • 2902 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
12:26 • 4952 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
12:10 • 3756 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
11:39 • 9628 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
11:08 • 5750 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
10:10 • 5784 просмотра
"Прямая линия" путина 2025 года: диктатор выдал новые лживые заявления и отказался от прекращения войныVideo
Эксклюзив
09:00 • 20070 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 06:45 • 19984 просмотра
Компенсация военным 50% первого взноса по еОселе: правительство до сих пор не разработало соответствующий порядок
19 декабря, 06:31 • 19638 просмотра
Венгрии, Словакии и Чехии не коснется решение Евросоюза о €90 млрд Украине с привлечением бюджета ЕС без активов рф - выводы
19 декабря, 02:37 • 22979 просмотра
ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы - глава Евросовета
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
0м/с
91%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Изобретательская активность в России достигла 20-летнего минимума после начала войны - ЦПД19 декабря, 03:53 • 21967 просмотра
Пограничники РФ пересекли линию контроля на границе Эстонии и России19 декабря, 05:23 • 9834 просмотра
В Одесской области после атаки рф движение по трассе Одесса-Рени остановлено, ряд пунктов пропуска на границе закрыты: что нужно знать10:04 • 13645 просмотра
За миллионные растраты "на Буковель, крестины, алкоголь" получили подозрения трое глав профсоюзов: Генпрокурор Кравченко выложил записи разговоров фигурантовVideo10:41 • 9370 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo11:05 • 10623 просмотра
публикации
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
11:39 • 9628 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo11:05 • 10734 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
09:00 • 20070 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 47320 просмотра
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупалPhoto18 декабря, 15:04 • 37284 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кир Стармер
Андрей Костин
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Польша
Одесса
Одесская область
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 54953 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 37002 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 35640 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 42064 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 47094 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Микоян МиГ-29
СВИФТ

СБУ поразила уже третью нефтедобывающую платформу рф в Каспийском море

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Как рассказал источник, на этот раз “хлопок” посетил буровую установку на месторождении “Ракушечное” (имени Валерия Грайфера).

СБУ поразила уже третью нефтедобывающую платформу рф в Каспийском море

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили уже третью за последние недели нефтедобывающую платформу россиян на шельфе Каспийского моря, принадлежащую компании "Лукойл". Об этом пишет УНН со ссылкой на источники.

Детали

Как рассказал источник, на этот раз "хлопок" посетил буровую установку на месторождении "Ракушечное" (имени Валерия Грайфера).

Бортовая камера беспилотника зафиксировала успешное попадание в район газотурбинной установки платформы.

Ранее беспилотники СБУ уже поражали нефтедобывающие ледостойкие платформы на месторождениях имени Филановского и имени Корчагина в Каспийском море, что приводило к остановке производственных процессов на них.

"СБУ продолжает системно снижать нефтедолларовые поступления в российский бюджет войны. Все объекты, обеспечивающие финансирование агрессии против Украины, являются абсолютно законными целями", — сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ во второй раз на этой неделе успешно атаковали нефтедобывающую платформу им. Филановского. Кроме того, была поражена другая платформа - им. Корчагина. Оба объекта принадлежат компании "Лукойл-Нижневолжскнефть" и работают в Каспийском море.

Павел Башинский

Война в Украине
Техника
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Служба безопасности Украины
Украина