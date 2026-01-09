$42.990.27
50.180.25
ukenru
20:32 • 26 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
15:56 • 9556 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
14:55 • 16741 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
14:44 • 17488 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 16188 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 17436 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
9 января, 13:24 • 12589 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
9 января, 12:35 • 12684 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
9 января, 12:10 • 8806 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
9 января, 11:53 • 12845 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4.1м/с
81%
735мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Установлены личности всех погибших в результате ночной атаки рф на Киев – прокуратура9 января, 11:40 • 7744 просмотра
Эвакуация героев длилась две недели: пограничники «Пастор» и «Корея» 131 день держали позиции без ротации9 января, 13:57 • 10110 просмотра
Завтра по всей Украине будут действовать графики отключений15:08 • 10227 просмотра
Украина предупредила Польшу об угрозе удара "Орешником" - СМИ15:51 • 5066 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают16:19 • 10701 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают16:19 • 10718 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 58014 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 86211 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 60024 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 82403 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Руслан Стефанчук
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Джон Хили
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Львовская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 58194 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 60765 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 82354 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 100764 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 141350 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Фильм
«Калибр» (семейство ракет)

США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Украина и США планируют подписать соглашение о реконструкции Украины на 800 млрд долларов. Детали планируется согласовать в Давосе между Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph

Украина и США планируют подписать соглашение, предусматривающее реконструкцию Украины на 800 млрд долларов. Согласовать детали планируется в Давосе между Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на источники пишет The Telegraph, передает УНН.

Детали

Украина и Соединенные Штаты планируют подписать соглашение о "процветании" для восстановления страны на встрече мировых лидеров в Давосе

- пишет издание.

Отмечается, что Зеленский и Трамп планируют в Давосе окончательно согласовать детали соглашения. Издание добавляет, что украинский президент надеялся на следующей неделе посетить Белый дом, чтобы завершить как план экономического процветания, так и соглашение о гарантиях безопасности после войны, но европейские партнеры из "коалиции желающих" посоветовали не ехать, а вместо этого предложили Всемирный экономический форум как более подходящую альтернативу для встречи с господином Трампом.

По словам чиновников, план заключался в том, чтобы использовать встречу для завершения экономического соглашения – ключевого раздела пересмотренного предложения, поддержанного США, по прекращению почти четырехлетней войны с Россией.

По словам украинских чиновников, план процветания направлен на привлечение около 800 млрд долларов в течение десятилетия для восстановления Украины и содействия развитию экономики.

Зеленский на брифинге заявлял, что соглашение обеспечит "экономическое восстановление, восстановление рабочих мест и возвращение жизни в Украину".

Считается, что это проложит путь для ряда займов, грантов и инвестиционных возможностей от частных компаний для предоставления средств.

Киев надеется, что, предложив Вашингтону свою долю в послевоенном восстановлении, особенно в проектах, на которые Трамп мог бы быть согласен, президент США будет более склонен предложить надежные гарантии безопасности.

Напомним

Украина предоставила право на добычу лития в Кировоградской области миллиардеру и другу президента США Дональда Трампа Рональду Лаудеру.

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал обсуждение соглашения о свободной торговле между Украиной и США. Это предложение является частью масштабного пакета мер по экономическому восстановлению

Павел Башинский

ЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Военное положение
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина