США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph

Украина и США планируют подписать соглашение, предусматривающее реконструкцию Украины на 800 млрд долларов. Согласовать детали планируется в Давосе между Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на источники пишет The Telegraph, передает УНН.

Детали

Украина и Соединенные Штаты планируют подписать соглашение о "процветании" для восстановления страны на встрече мировых лидеров в Давосе - пишет издание.

Отмечается, что Зеленский и Трамп планируют в Давосе окончательно согласовать детали соглашения. Издание добавляет, что украинский президент надеялся на следующей неделе посетить Белый дом, чтобы завершить как план экономического процветания, так и соглашение о гарантиях безопасности после войны, но европейские партнеры из "коалиции желающих" посоветовали не ехать, а вместо этого предложили Всемирный экономический форум как более подходящую альтернативу для встречи с господином Трампом.

По словам чиновников, план заключался в том, чтобы использовать встречу для завершения экономического соглашения – ключевого раздела пересмотренного предложения, поддержанного США, по прекращению почти четырехлетней войны с Россией.

По словам украинских чиновников, план процветания направлен на привлечение около 800 млрд долларов в течение десятилетия для восстановления Украины и содействия развитию экономики.

Зеленский на брифинге заявлял, что соглашение обеспечит "экономическое восстановление, восстановление рабочих мест и возвращение жизни в Украину".

Считается, что это проложит путь для ряда займов, грантов и инвестиционных возможностей от частных компаний для предоставления средств.

Киев надеется, что, предложив Вашингтону свою долю в послевоенном восстановлении, особенно в проектах, на которые Трамп мог бы быть согласен, президент США будет более склонен предложить надежные гарантии безопасности.

Напомним

Украина предоставила право на добычу лития в Кировоградской области миллиардеру и другу президента США Дональда Трампа Рональду Лаудеру.

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал обсуждение соглашения о свободной торговле между Украиной и США. Это предложение является частью масштабного пакета мер по экономическому восстановлению