Зеленський запропонував Трампу угоду про вільну торгівлю між Україною та США та особливі економічні зони

Фото: Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський ініціював обговорення угоди про вільну торгівлю між Україною та США. Ця пропозиція є частиною масштабного пакету заходів з економічного відновлення, який має стимулювати приплив інвестицій у післявоєнний період. Про це глава держави повідомив у телефонному інтерв'ю Bloomberg у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

Майбутня угода передбачає запровадження нульових тарифів на торгівлю зі США. За словами Зеленського, особливий режим може бути застосований до окремих промислових регіонів України. Це створить суттєві конкурентні переваги порівняно з сусідніми країнами та стане гарантією економічної безпеки. Деталі пропозиції президент планує обговорити особисто з Дональдом Трампом під час зустрічі, яка може відбутися наприкінці цього місяця у США або на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Підготовку до переговорів координує секретар РНБО Рустем Умєров, який провів консультації зі спеціальними посланцями Трампа - Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Зеленський підкреслив, що очікує від Вашингтона конкретних зобов'язань на випадок повторної агресії рф.

Я не хочу, щоб усе зводилося до того, що вони просто обіцяють відреагувати. Я справді хочу чогось більш конкретного - наголосив президент.

Буферна зона та врегулювання конфлікту

Окремим пунктом переговорів є створення вільної економічної зони (ВЕЗ) на лінії розмежування після потенційного перемир'я. Згідно з планом, території, з яких будуть відведені війська, отримають спеціальний правовий та податковий режим для життя та роботи цивільного населення. Зеленський назвав такий формат "складним, але справедливим", зазначивши, що це вимагатиме від росії дзеркальних кроків.

Альтернативним варіантом розглядається припинення бойових дій із фіксацією сил на поточних позиціях. У такому разі спірні питання вирішуватимуться дипломатично.

Йдеться про заморожування лінії зіткнення, а не про конфлікт - пояснив Зеленський, додавши, що таку домовленість легше контролювати міжнародним спостерігачам.

Територіальна цілісність та озброєння

Україна вже передала свої зауваження щодо територіальних пропозицій американській стороні для подальшого узгодження з рф. Президент висловив сподівання отримати реакцію москви на рамкову угоду з 20 пунктів найближчим часом. Водночас він підкреслив, що Україна ніколи не визнає окуповані території російськими.

Зеленський також наголосив на необхідності системної підтримки з боку США, зауваживши, що Україна досі очікує на повну поставку раніше обіцяних систем ППО Patriot та боєприпасів.

