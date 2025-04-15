Норвезький лижник Ховард Солос Таугболь завершить кар'єру на Кубку світу. Він приєднається до команди Team Ragde Charge, де змагатиметься разом зі Стіною Нільссон.
Перша віцепрем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила про оптимістичні очікування бізнесу щодо завершення активної фази війни у 2025 році. Для інвестицій в Україну потрібні гарантії безпеки, зокрема через механізми НАТО.
Єврокомісар Валдіс Домбровскіс анонсував фінансову допомогу Україні через кредитну ініціативу G7 ERA та Ukraine Facility. Кошти спрямують на пріоритетні потреби держбюджету та економічні програми.
Президент України зустрівся з прем'єр-міністром В'єтнаму Фам Минь Чинем на Всесвітньому економічному форумі. Сторони обговорили розвиток торгівлі та домовились про нарощування постачання аграрної продукції.
У Давосі Зеленський заявив, що Росія виробляє в рази більше боєприпасів, ніж Європа, маючи слабшу економіку. Президент закликав європейські країни збільшити витрати на оборону до необхідного рівня.
Президент України Володимир Зеленський прибув до швейцарського Давосу для участі у Всесвітньому економічному форумі. Заплановані переговори з лідерами країн Латинської Америки та Азії, а також зустрічі з представниками великого бізнесу.
У Давосі 20-24 січня проходить Всесвітній економічний форум з темою "Співпраця для інтелектуальної епохи". Зеленський виступить зі спеціальною промовою 21 січня. В заході візьмуть участь 60 світових лідерів.
Президент України іронічно прокоментував пропозицію словацького прем'єра Фіцо про зустріч у Давосі.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина залишається одним з найбільших прихильників України після США. Він наголосив, що мета ФРН- захист незалежності та суверенітету України.
Президент Зеленський заявив, що для того, щоб російський терор програв, необхідно забезпечити всі формати української сили, включаючи економічну стабільність, тиск партнерів на росію та якомога сильнішу глобальну консолідацію.
Зеленський і президент Швейцарії Амхерд обговорили підготовку до першого Глобального саміту миру в Швейцарії в червні, продовживши роботу над реалізацією Формули миру, заснованої на попередніх зустрічах радників з національної безпеки.
Українські фристайлісти Ангеліна Брикіна та Максим Кузнєцов виграли загальний залік Кубка Європи з акробатики у швейцарському Айроло.
Українські сноубордистки Аннамарі Данча та Надія Гапатін завоювали золоту та бронзову медалі відповідно на етапі Кубка Європи зі сноубордингу в Давосі, Швейцарія.
Український двомісний екіпаж у складі Наташі Хитренко та Вікторії Коваль завершив сезон на першому місці в загальному заліку юніорського чемпіонату світу 2023/24.
Новий міністр оборони Китаю Дун Цзюнь висловив підтримку росії в українському питанні під час своїх перших переговорів з міністром оборони росії Сергієм шойгу.
Українська фехтувальниця Дар'я Варфоломеєва завоювала свою першу в кар'єрі бронзову медаль на турнірі Гран-прі в Давосі, перемігши у своїх поєдинках дворазову олімпійську призерку і чинну чемпіонку світу.
Після того, як у літака Boeing 737 Max над Орегоном відвалилися двері аварійного виходу, компанія Boeing відкликала свій запит на отримання виключення з правил безпеки від FAA, щоб дозволити поставки і польоти нової моделі 737-7 Max.