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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25288 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 153527 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 137442 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 133502 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133784 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195932 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77495 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164577 перегляди

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Перша віцепрем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила про оптимістичні очікування бізнесу щодо завершення активної фази війни у 2025 році. Для інвестицій в Україну потрібні гарантії безпеки, зокрема через механізми НАТО.

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ЄС надасть Україні 35 млрд євро фінансової допомоги у 2025 році

Єврокомісар Валдіс Домбровскіс анонсував фінансову допомогу Україні через кредитну ініціативу G7 ERA та Ukraine Facility. Кошти спрямують на пріоритетні потреби держбюджету та економічні програми.

Економіка • 22 січня, 20:46 • 44902 перегляди

Зеленський і прем'єр В'єтнаму обговорили економічну спрівпрацю

Президент України зустрівся з прем'єр-міністром В'єтнаму Фам Минь Чинем на Всесвітньому економічному форумі. Сторони обговорили розвиток торгівлі та домовились про нарощування постачання аграрної продукції.

Економіка • 22 січня, 02:20 • 64454 перегляди

Зеленський: рф виготовляє в декілька разів більше зброї, ніж вся Європа разом

У Давосі Зеленський заявив, що Росія виробляє в рази більше боєприпасів, ніж Європа, маючи слабшу економіку. Президент закликав європейські країни збільшити витрати на оборону до необхідного рівня.

Війна • 21 січня, 14:17 • 124223 перегляди

Зеленський прибув у Давос: що у програмі візиту

Президент України Володимир Зеленський прибув до швейцарського Давосу для участі у Всесвітньому економічному форумі. Заплановані переговори з лідерами країн Латинської Америки та Азії, а також зустрічі з представниками великого бізнесу.

Політика • 21 січня, 11:13 • 30999 перегляди

У Давосі відкривається Всесвітній економічний форум

У Давосі 20-24 січня проходить Всесвітній економічний форум з темою "Співпраця для інтелектуальної епохи". Зеленський виступить зі спеціальною промовою 21 січня. В заході візьмуть участь 60 світових лідерів.

Політика • 20 січня, 07:00 • 32877 перегляди

Зеленський відреагував на пропозицію Фіцо зустрітися у Давосі

Президент України іронічно прокоментував пропозицію словацького прем'єра Фіцо про зустріч у Давосі.

Політика • 18 січня, 11:57 • 85525 перегляди

путін не повинен покладатися на нашу підтримку - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина залишається одним з найбільших прихильників України після США. Він наголосив, що мета ФРН- захист незалежності та суверенітету України.

Політика • 14 жовтня, 14:30 • 15442 перегляди

Зеленський назвав формати сили України, які мають бути забезпечені для програшу терору рф

Президент Зеленський заявив, що для того, щоб російський терор програв, необхідно забезпечити всі формати української сили, включаючи економічну стабільність, тиск партнерів на росію та якомога сильнішу глобальну консолідацію.

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Зеленський та президентка Швейцарії обговорили підготовку до першого Саміту миру

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Український двомісний екіпаж у складі Наташі Хитренко та Вікторії Коваль завершив сезон на першому місці в загальному заліку юніорського чемпіонату світу 2023/24.

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Новий міністр оборони Китаю Дун Цзюнь висловив підтримку росії в українському питанні під час своїх перших переговорів з міністром оборони росії Сергієм шойгу.

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Українська шпажистка Дар'я Варфоломеєва завоювала бронзу на турнірі Гран-прі в Давосі

Українська фехтувальниця Дар'я Варфоломеєва завоювала свою першу в кар'єрі бронзову медаль на турнірі Гран-прі в Давосі, перемігши у своїх поєдинках дворазову олімпійську призерку і чинну чемпіонку світу.

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Boeing відкликав запит на виняток з правил безпеки щодо 737-7 Max після того, як у літака відвалилися двері

Після того, як у літака Boeing 737 Max над Орегоном відвалилися двері аварійного виходу, компанія Boeing відкликала свій запит на отримання виключення з правил безпеки від FAA, щоб дозволити поставки і польоти нової моделі 737-7 Max.

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