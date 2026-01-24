$43.170.01
Ексклюзив
10:00
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
У Німеччині більше ніж половина населення вважає США загрозою, а не союзником - ЗМІ

Київ • УНН

 • 414 перегляди

Опитування показало, що 61% німців сприймають Трампа як загрозу для Німеччини. 52% виступають за рішучий курс Німеччини щодо президента США.

У Німеччині більше ніж половина населення вважає США загрозою, а не союзником - ЗМІ

Більше ніж половина населення вважає США загрозою на тлі заяв американського президента Дональда Трампа щодо Гренландії. Про це пише видання BILD, передає УНН.

Деталі 

Як пише видання, на тлі претензій президента США Дональда Трампа на Гренландію і погроз введення нових митних зборів проти Європи інститут INSA провів для BILD опитування.

Відповідно до результатів опитування, 61% німців заявили, що сприймають Трампа скоріше як загрозу для Німеччини. Не бояться Трампа 24% респондентів - вони вважають його скоріше союзником. Ще 15% утрималися від відповіді.

52% виступають за рішучий курс Німеччини щодо президента США. За зміцнення співпраці висловлюється 31%, тоді як 17% на це питання не відповіли.

Нагадаємо

Адміністрація Дональда Трампа ініціювала перегляд оборонної угоди з Данією від 1951 року, щоб усунути будь-які юридичні перешкоди для розширення американської військової присутності на острові. Згідно з джерелами, знайомими з ходом переговорів у Давосі, Вашингтон наполягає на праві розгортати сили та будувати об'єкти в Гренландії без попередніх консультацій з Копенгагеном чи Нууком.

Павло Башинський

