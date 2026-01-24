У Німеччині більше ніж половина населення вважає США загрозою, а не союзником - ЗМІ

Більше ніж половина населення вважає США загрозою на тлі заяв американського президента Дональда Трампа щодо Гренландії. Про це пише видання BILD, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, на тлі претензій президента США Дональда Трампа на Гренландію і погроз введення нових митних зборів проти Європи інститут INSA провів для BILD опитування.

Відповідно до результатів опитування, 61% німців заявили, що сприймають Трампа скоріше як загрозу для Німеччини. Не бояться Трампа 24% респондентів - вони вважають його скоріше союзником. Ще 15% утрималися від відповіді.

52% виступають за рішучий курс Німеччини щодо президента США. За зміцнення співпраці висловлюється 31%, тоді як 17% на це питання не відповіли.

Нагадаємо

Адміністрація Дональда Трампа ініціювала перегляд оборонної угоди з Данією від 1951 року, щоб усунути будь-які юридичні перешкоди для розширення американської військової присутності на острові. Згідно з джерелами, знайомими з ходом переговорів у Давосі, Вашингтон наполягає на праві розгортати сили та будувати об'єкти в Гренландії без попередніх консультацій з Копенгагеном чи Нууком.