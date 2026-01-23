США прагнуть повного військового контролю над Гренландією: Трамп вимагає перегляду угоди з Данією 1951 року
Адміністрація Трампа ініціювала перегляд оборонної угоди з Данією 1951 року, прагнучи розширити військову присутність США в Гренландії. Вашингтон наполягає на праві розгортати сили та будувати об'єкти без попередніх консультацій.
Адміністрація Дональда Трампа ініціювала перегляд оборонної угоди з Данією від 1951 року, щоб усунути будь-які юридичні перешкоди для розширення американської військової присутності на острові. Згідно з джерелами, знайомими з ходом переговорів у Давосі, Вашингтон наполягає на праві розгортати сили та будувати об'єкти в Гренландії без попередніх консультацій з Копенгагеном чи Нууком. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Чинна редакція угоди зобов'язує США "консультуватися та інформувати" Данію та Гренландію про будь-які суттєві зміни в операціях. Проте американські переговірники прагнуть змінити це формулювання. Речниця Білого дому Анна Келлі підкреслила стратегічну важливість угоди.
Якщо ця угода буде укладена, а президент Трамп дуже на це сподівається, Сполучені Штати досягнуть усіх своїх стратегічних цілей щодо Гренландії за дуже невеликі гроші та назавжди
Цитати Трампа про "повний доступ"
Сам Дональд Трамп підтвердив свій намір забезпечити безстрокову присутність США в Арктиці. В інтерв'ю Fox Business він заявив, що Сполучені Штати матимуть "весь військовий доступ, який ми забажаємо".
Ми зможемо розмістити в Гренландії те, що нам потрібно, бо ми цього хочемо. По суті, це повний доступ, без кінця, без обмежень у часі
Відповідаючи на запитання щодо права власності на острів, Трамп додав: "Ми збираємося робити це спільно, частково, спільно з НАТО, і це дійсно так, як і має бути". Він пообіцяв оприлюднити остаточне рішення щодо згоди данської сторони протягом двох тижнів.
