01:52
Про що домовилися у москві американська делегація та путін
22 січня, 19:51
Україна пережила найважчий день для енергосистеми з листопада 2022 року, ситуація надважка - Шмигаль
22 січня, 18:05
Хотів прорвати кордон і мало не збив прикордонника: водій автобуса "Кошице-Свалява" залишив пасажирів і побіг у Словаччину
22 січня, 16:54
Безпілотники СБУ уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у рф: орієнтовні збитки сягають 50 млн доларівVideo
22 січня, 14:44
Зеленський анонсував дводенну тристоронню зустріч України, США та рф в ОАЕ
22 січня, 14:19
"Продуктивна й змістовна зустріч": Зеленський розкрив деталі переговорів з Трампом у Давосі
22 січня, 11:49
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
22 січня, 11:29
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
22 січня, 11:14
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
22 січня, 10:59
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

США прагнуть повного військового контролю над Гренландією: Трамп вимагає перегляду угоди з Данією 1951 року

Київ • УНН

 • 1010 перегляди

Адміністрація Трампа ініціювала перегляд оборонної угоди з Данією 1951 року, прагнучи розширити військову присутність США в Гренландії. Вашингтон наполягає на праві розгортати сили та будувати об'єкти без попередніх консультацій.

США прагнуть повного військового контролю над Гренландією: Трамп вимагає перегляду угоди з Данією 1951 року

Адміністрація Дональда Трампа ініціювала перегляд оборонної угоди з Данією від 1951 року, щоб усунути будь-які юридичні перешкоди для розширення американської військової присутності на острові. Згідно з джерелами, знайомими з ходом переговорів у Давосі, Вашингтон наполягає на праві розгортати сили та будувати об'єкти в Гренландії без попередніх консультацій з Копенгагеном чи Нууком. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Чинна редакція угоди зобов'язує США "консультуватися та інформувати" Данію та Гренландію про будь-які суттєві зміни в операціях. Проте американські переговірники прагнуть змінити це формулювання. Речниця Білого дому Анна Келлі підкреслила стратегічну важливість угоди.

85% проти: гренландці не підтримують приєднання до США29.03.25, 09:53 • 13211 переглядiв

Якщо ця угода буде укладена, а президент Трамп дуже на це сподівається, Сполучені Штати досягнуть усіх своїх стратегічних цілей щодо Гренландії за дуже невеликі гроші та назавжди

– заявила Келлі.

Цитати Трампа про "повний доступ"

Сам Дональд Трамп підтвердив свій намір забезпечити безстрокову присутність США в Арктиці. В інтерв'ю Fox Business він заявив, що Сполучені Штати матимуть "весь військовий доступ, який ми забажаємо".

Ми зможемо розмістити в Гренландії те, що нам потрібно, бо ми цього хочемо. По суті, це повний доступ, без кінця, без обмежень у часі

– зазначив президент США.

Відповідаючи на запитання щодо права власності на острів, Трамп додав: "Ми збираємося робити це спільно, частково, спільно з НАТО, і це дійсно так, як і має бути". Він пообіцяв оприлюднити остаточне рішення щодо згоди данської сторони протягом двох тижнів. 

Трамп назвав Давос "неймовірним часом" і анонсував "приголомшливу" угоду щодо Гренландії22.01.26, 23:00 • 2594 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Ґренландія
НАТО
Вашингтон
Дональд Трамп
Данія