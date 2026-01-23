США прагнуть повного військового контролю над Гренландією: Трамп вимагає перегляду угоди з Данією 1951 року

Адміністрація Дональда Трампа ініціювала перегляд оборонної угоди з Данією від 1951 року, щоб усунути будь-які юридичні перешкоди для розширення американської військової присутності на острові. Згідно з джерелами, знайомими з ходом переговорів у Давосі, Вашингтон наполягає на праві розгортати сили та будувати об'єкти в Гренландії без попередніх консультацій з Копенгагеном чи Нууком. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Чинна редакція угоди зобов'язує США "консультуватися та інформувати" Данію та Гренландію про будь-які суттєві зміни в операціях. Проте американські переговірники прагнуть змінити це формулювання. Речниця Білого дому Анна Келлі підкреслила стратегічну важливість угоди.

85% проти: гренландці не підтримують приєднання до США

Якщо ця угода буде укладена, а президент Трамп дуже на це сподівається, Сполучені Штати досягнуть усіх своїх стратегічних цілей щодо Гренландії за дуже невеликі гроші та назавжди – заявила Келлі.

Цитати Трампа про "повний доступ"

Сам Дональд Трамп підтвердив свій намір забезпечити безстрокову присутність США в Арктиці. В інтерв'ю Fox Business він заявив, що Сполучені Штати матимуть "весь військовий доступ, який ми забажаємо".

Ми зможемо розмістити в Гренландії те, що нам потрібно, бо ми цього хочемо. По суті, це повний доступ, без кінця, без обмежень у часі – зазначив президент США.

Відповідаючи на запитання щодо права власності на острів, Трамп додав: "Ми збираємося робити це спільно, частково, спільно з НАТО, і це дійсно так, як і має бути". Він пообіцяв оприлюднити остаточне рішення щодо згоди данської сторони протягом двох тижнів.

