Трамп назвав Давос "неймовірним часом" і анонсував "приголомшливу" угоду щодо Гренландії
Київ • УНН
Дональд Трамп назвав свій час у Давосі "неймовірним" і пообіцяв, що угода щодо Гренландії буде "приголомшливою" для США. Він також відзначив особливість своєї Ради миру.
Президент США Дональд Трамп назвав Давос "неймовірним часом" і пообіцяв, що угода щодо Гренландії буде "приголомшливою" для Америки, передає УНН із посиланням на Sky News.
Деталі
Дональд Трамп поділився своїми думками у соціальних мережах, повертаючись до Вашингтона після насиченого подіями виступу на Всесвітньому економічному форумі.
"Це був неймовірний час у Давосі", - заявив президент США в Truth Social.
Структура майбутньої угоди щодо Гренландії "перебуває у розробці" і буде "приголомшливою" для США, сказав Трамп.
Він додав, що його нещодавно створена Рада миру "дуже особлива" і "небачена раніше у світі".
