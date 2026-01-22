$43.180.08
Трамп назвав Давос "неймовірним часом" і анонсував "приголомшливу" угоду щодо Гренландії

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Дональд Трамп назвав свій час у Давосі "неймовірним" і пообіцяв, що угода щодо Гренландії буде "приголомшливою" для США. Він також відзначив особливість своєї Ради миру.

Трамп назвав Давос "неймовірним часом" і анонсував "приголомшливу" угоду щодо Гренландії

Президент США Дональд Трамп назвав Давос "неймовірним часом" і пообіцяв, що угода щодо Гренландії буде "приголомшливою" для Америки, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Дональд Трамп поділився своїми думками у соціальних мережах, повертаючись до Вашингтона після насиченого подіями виступу на Всесвітньому економічному форумі.

85% проти: гренландці не підтримують приєднання до США29.03.25, 09:53 • 13207 переглядiв

"Це був неймовірний час у Давосі", - заявив президент США в Truth Social.

Структура майбутньої угоди щодо Гренландії "перебуває у розробці" і буде "приголомшливою" для США, сказав Трамп.

Він додав, що його нещодавно створена Рада миру "дуже особлива" і "небачена раніше у світі".

Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14.01.26, 09:00 • 64232 перегляди

Антоніна Туманова

