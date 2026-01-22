Трамп назвал Давос "невероятным временем" и анонсировал "потрясающую" сделку по Гренландии

Президент США Дональд Трамп назвал Давос "невероятным временем" и пообещал, что сделка по Гренландии будет "потрясающей" для Америки, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Дональд Трамп поделился своими мыслями в социальных сетях, возвращаясь в Вашингтон после насыщенного событиями выступления на Всемирном экономическом форуме.

"Это было невероятное время в Давосе", - заявил президент США в Truth Social.

Структура будущей сделки по Гренландии "находится в разработке" и будет "потрясающей" для США, сказал Трамп.

Он добавил, что его недавно созданный Совет мира "очень особенный" и "невиданный ранее в мире".

