Трамп назвал Давос "невероятным временем" и анонсировал "потрясающую" сделку по Гренландии
Киев • УНН
Дональд Трамп назвал свое время в Давосе "невероятным" и пообещал, что сделка по Гренландии будет "потрясающей" для США. Он также отметил особенность своего Совета мира.
Президент США Дональд Трамп назвал Давос "невероятным временем" и пообещал, что сделка по Гренландии будет "потрясающей" для Америки, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Дональд Трамп поделился своими мыслями в социальных сетях, возвращаясь в Вашингтон после насыщенного событиями выступления на Всемирном экономическом форуме.
85% против: гренландцы не поддерживают присоединение к США29.03.25, 09:53 • 13207 просмотров
"Это было невероятное время в Давосе", - заявил президент США в Truth Social.
Структура будущей сделки по Гренландии "находится в разработке" и будет "потрясающей" для США, сказал Трамп.
Он добавил, что его недавно созданный Совет мира "очень особенный" и "невиданный ранее в мире".
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14.01.26, 09:00 • 64232 просмотра