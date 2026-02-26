Мать выколола глаз 3-летнему сыну ради соцвыплат - ее приговорили к 7,5 годам за решеткой

$43.240.02
50.960.00
ukenru
Эксклюзив
11:34 • 11944 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
08:55 • 13565 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 29042 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 44459 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 40177 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 40250 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 27789 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 20766 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 49567 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 19833 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
3.2м/с
69%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Киев под комбинированной атакой: враг применил БПЛА и баллистические ракеты26 февраля, 02:22 • 23524 просмотра
США требуют бессрочного ядерного соглашения с Ираном - Axios26 февраля, 03:05 • 22040 просмотра
Атака на Киев: городские власти рассказали о последствиях вражеских ударов26 февраля, 04:58 • 17679 просмотра
Орбан написал письмо Зеленскому по поводу нефтепровода "Дружба"07:34 • 13468 просмотра
Поддерживают агрессию и уничтожение Украины - ГУР и ЦПД обновили список пропагандистов рф09:59 • 12350 просмотра
публикации
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
Эксклюзив
11:34 • 11751 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 40128 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 49474 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 53520 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
Эксклюзив
25 февраля, 09:09 • 36320 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Барт Де Вевер
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Полтавская область
Винницкая область
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo09:00 • 11274 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 33355 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 36774 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 41223 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 42062 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
НАСАМС

Мать выколола глаз 3-летнему сыну ради соцвыплат - ее приговорили к 7,5 годам за решеткой

Киев • УНН

 • 204 просмотра

Жительницу Тернопольщины приговорили к 7,5 годам заключения за умышленное повреждение глаза сыну ради соцвыплат. Мальчик ослеп на один глаз и находится под опекой другой семьи.

Мать выколола глаз 3-летнему сыну ради соцвыплат - ее приговорили к 7,5 годам за решеткой

Женщина из Тернопольской области приговорена к 7,5 годам заключения за то, что выколола глаз 3-летнему сыну ради соцвыплат, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

Трагедия произошла в одной из больниц в ноябре 2019 года. Мать настаивала, что у мальчика инфекционное заболевание, хотя медики это не подтвердили.

"Женщина не работала и рассчитывала на социальные выплаты, поэтому требовала "признать" у ребенка болезнь. Оставшись с сыном наедине, она медицинской иглой намеренно повредила ему глазное яблоко. Из-за тяжелой травмы трехлетний мальчик ослеп на один глаз", - сообщили в прокуратуре.

Как указано, сейчас он находится под опекой другой семьи.

"Прокуроры доказали в судах всех инстанций вину жительницы Тернопольской области в причинении умышленных тяжких телесных повреждений своему малолетнему сыну. Суд назначил ей 7 лет и 6 месяцев лишения свободы за преступление, совершенное с особой жестокостью, что привело к потере ребенком глаза и стойкой потере трудоспособности", - говорится в сообщении.

Помимо реального срока заключения, суд, как отмечается, взыскал с осужденной средства на лечение и 600 тысяч гривен морального вреда в пользу ребенка.

Как отметил заместитель Генерального прокурора Виктор Логачев:

Речь идет о тяжелой трагедии ребенка, который потерял здоровье из-за умышленных действий ближайшего человека - своей родной матери. Этот мальчик вынужден будет жить с последствиями этой травмы всю жизнь. Именно поэтому принципиальная позиция стороны обвинения заключалась в том, чтобы  обеспечить справедливое наказание, которое соответствует тяжести совершенного преступления и подтверждает неотвратимость ответственности за посягательство на жизнь и здоровье детей

Сотни пострадавших и только 12 самых суровых приговоров: Генпрокурор Кравченко призвал нардепов поддержать пожизненное заключение за преступления против детей20.11.25, 10:21 • 31067 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Тернопольская область