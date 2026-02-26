Мать выколола глаз 3-летнему сыну ради соцвыплат - ее приговорили к 7,5 годам за решеткой
Жительницу Тернопольщины приговорили к 7,5 годам заключения за умышленное повреждение глаза сыну ради соцвыплат. Мальчик ослеп на один глаз и находится под опекой другой семьи.
Женщина из Тернопольской области приговорена к 7,5 годам заключения за то, что выколола глаз 3-летнему сыну ради соцвыплат, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
Детали
Трагедия произошла в одной из больниц в ноябре 2019 года. Мать настаивала, что у мальчика инфекционное заболевание, хотя медики это не подтвердили.
"Женщина не работала и рассчитывала на социальные выплаты, поэтому требовала "признать" у ребенка болезнь. Оставшись с сыном наедине, она медицинской иглой намеренно повредила ему глазное яблоко. Из-за тяжелой травмы трехлетний мальчик ослеп на один глаз", - сообщили в прокуратуре.
Как указано, сейчас он находится под опекой другой семьи.
"Прокуроры доказали в судах всех инстанций вину жительницы Тернопольской области в причинении умышленных тяжких телесных повреждений своему малолетнему сыну. Суд назначил ей 7 лет и 6 месяцев лишения свободы за преступление, совершенное с особой жестокостью, что привело к потере ребенком глаза и стойкой потере трудоспособности", - говорится в сообщении.
Помимо реального срока заключения, суд, как отмечается, взыскал с осужденной средства на лечение и 600 тысяч гривен морального вреда в пользу ребенка.
Как отметил заместитель Генерального прокурора Виктор Логачев:
Речь идет о тяжелой трагедии ребенка, который потерял здоровье из-за умышленных действий ближайшего человека - своей родной матери. Этот мальчик вынужден будет жить с последствиями этой травмы всю жизнь. Именно поэтому принципиальная позиция стороны обвинения заключалась в том, чтобы обеспечить справедливое наказание, которое соответствует тяжести совершенного преступления и подтверждает неотвратимость ответственности за посягательство на жизнь и здоровье детей
