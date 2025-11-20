Сотни пострадавших и только 12 самых суровых приговоров: Генпрокурор Кравченко призвал нардепов поддержать пожизненное заключение за преступления против детей

Генеральный прокурор Руслан Кравченко призвал парламентариев поддержать изменения в законодательство для усиления защиты детей - безальтернативное пожизненное лишение свободы за умышленное убийство и изнасилование несовершеннолетних. Генпрокурор сообщил, что в этом году 652 ребенка стали жертвами преступлений против жизни и здоровья, часть из них - умышленно убиты, 120 детей изнасилованы, и суды вынесли только 12 пожизненных приговоров, пишет УНН.

Детали

"Закон должен защищать тех, кто не может защитить себя сам. 20 ноября – День защиты детей. Это дата, которая заставляет не просто говорить о безопасности. Она заставляет смотреть правде в глаза. А правда сегодня жестока: нынешнее законодательство не дает детям должной защиты", - указал Кравченко.

И это, по его словам, не теоретическая проблема - "это причина реальных трагедий, которых можно было избежать".

"В условиях полномасштабной войны дети стали еще более уязвимыми. Они гибнут от ракет и дронов, проходят через оккупацию, депортации, выживают под обстрелами. Но даже в тылу они остаются беззащитными перед теми, кто способен причинить им вред", - отметил Генпрокурор.

Он подчеркнул: "Когда страна ежедневно борется за жизнь, закон должен быть бескомпромиссным в защите самых маленьких".

Статистика преступлений в отношении детей

Генпрокурор привел статистику этого года, указав, что "это предупреждение, которое мы не имеем права игнорировать":

2377 детей стали потерпевшими в уголовных производствах;

652 пострадали от преступлений против жизни и здоровья, часть из них - умышленно убиты;

120 детей изнасилованы.

"И несмотря на это, суды вынесли только 12 пожизненных приговоров. В остальных делах - 7–15 лет лишения свободы. А некоторые преступники могут выйти значительно раньше - через условно-досрочное освобождение по ст. 81 УК Украины", - указал Кравченко.

Он привел один из случаев.

"Восьмимесячный мальчик. Младенец, который не сделал даже первых шагов. Пьяный сожитель матери забил ребенка до смерти. Суд дал ему 15 лет", - рассказал Кравченко.

"Мы, конечно, будем обжаловать этот приговор. Прокурор области лично будет отстаивать справедливость в суде в память об этом ребенке", - подчеркнул Генпрокурор.

Но это, по его словам, не единичный эпизод. "Это следствие системы, которая не различает степень беззащитности жертвы и не обеспечивает адекватной ответственности. Так не может быть. Так не должно быть", - указал Кравченко.

"Моя позиция четкая и однозначная: закон должен быть изменен", - подчеркнул Кравченко.

Предложение изменения законодательства

"В октябре я обратился в комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности с конкретными предложениями - установить безальтернативное пожизненное лишение свободы в случаях: умышленного убийства несовершеннолетнего; изнасилования лица до 14 лет независимо от "согласия"; изнасилования несовершеннолетнего", - сообщил Кравченко.

"Каждый, кто убил или изнасиловал ребенка, должен получить пожизненное" - Генпрокурор Кравченко о приговоре Косову

Эти изменения не о жестокости. Это о справедливости, о неотвратимости наказания, о четком сигнале преступнику: за посягательство на жизнь или достоинство ребенка ты никогда не вернешься на свободу. Я призываю народных депутатов поддержать нашу инициативу. Не тогда, когда "появится время". А сейчас - подчеркнул Кравченко.

"Потому что дети не могут ждать, пока закон созреет. Чтобы защищать самых уязвимых, законодательство должно стать сильнее. Это наша ответственность перед детьми, перед обществом и перед будущим Украины", - подытожил Генпрокурор.