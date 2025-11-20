$42.090.00
48.740.05
ukenru
Ексклюзив
08:56 • 7460 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
08:40 • 9326 перегляди
рф атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки цілодобово у всіх регіонах - Міненерго
08:21 • 10181 перегляди
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
07:57 • 11187 перегляди
У Тернополі 22 людини досі шукають після російського удару - ЗеленськийVideo
07:11 • 18863 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машиніPhoto
Ексклюзив
06:00 • 23711 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
05:15 • 16666 перегляди
Німеччина надасть Україні далекобійні ракетні системи - Мерц
04:11 • 17964 перегляди
Трамп схвалив 28-пунктний план миру між росією та Україною - NBC News
19 листопада, 18:10 • 33440 перегляди
Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
19 листопада, 16:13 • 47061 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
4м/с
94%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Тернополі розгорнуті й безперервно функціонують "Пункти незламності" після російської атакиVideo20 листопада, 00:33 • 17443 перегляди
Не "все пропало", а "ми пройдемо цей період": Буданов - про нинішню зиму для України20 листопада, 01:02 • 12875 перегляди
"Усунення режиму": у Вашингтоні стартувала акція з вимагою імпічменту Трампа20 листопада, 03:05 • 12440 перегляди
"Це схоже на ІПСО": український дипломат Кислиця розкритикував план Трампа щодо припинення війни08:01 • 7250 перегляди
Справа, що підірвала державу: як ситуація довкола Міндіча перетворилася на юридичний хаос і політичний вибух - аналіз підозри08:12 • 12030 перегляди
Публікації
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
Ексклюзив
08:56 • 7462 перегляди
Справа, що підірвала державу: як ситуація довкола Міндіча перетворилася на юридичний хаос і політичний вибух - аналіз підозри08:12 • 12445 перегляди
Підготовка авто до зими: як уникнути проблем та що мати в машиніPhoto07:11 • 18868 перегляди
Odrex під слідством: як заяви про “тиск на бізнес” розсипаються на тлі фактів та висунутих обвинувачень
Ексклюзив
06:00 • 23715 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
Ексклюзив
19 листопада, 14:24 • 56944 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Кирило Буданов
Олег Ширяєв
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Запорізька область
Тернопіль
Реклама
УНН Lite
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 19736 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 43327 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 41487 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 42834 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto18 листопада, 11:51 • 35713 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Fox News
Опалення

Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей

Київ • УНН

 • 10188 перегляди

Генпрокурор Руслан Кравченко закликав парламентарів підтримати зміни до законодавства, що передбачають безальтернативне довічне позбавлення волі за умисне вбивство та зґвалтування неповнолітніх. За його словами, 652 дитини стали жертвами злочинів проти життя та здоров'я, а 120 дітей були зґвалтовані.

Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей

Генеральний прокурор Руслан Кравченко закликав парламентарів підтримати зміни до законодавства для посилення захисту дітей - безальтернативне довічне позбавлення волі за умисне вбивство та зґвалтування неповнолітніх. Генпрокурор повідомив, що цього року 652 дітей стали жертвами злочинів проти життя та здоров'я, частина з них - умисно вбиті, 120 дітей зґвалтовані, та суди ухвалили лише 12 довічних вироків, пише УНН.

Деталі

"Закон має захищати тих, хто не може захистити себе сам. 20 листопада – День захисту дітей. Це дата, яка змушує не просто говорити про безпеку. Вона змушує дивитися правді в очі. А правда сьогодні жорстока: нинішнє законодавство не дає дітям належного захисту", - вказав Кравченко.

І це, з його слів, не теоретична проблема - "це причина реальних трагедій, яких можна було уникнути".

"В умовах повномасштабної війни діти стали ще більш вразливими. Вони гинуть від ракет і дронів, проходять через окупацію, депортації, виживають під обстрілами. Але навіть у тилу вони залишаються беззахисними перед тими, хто здатен завдати їм шкоди", - зазначив Генпрокурор.

Він наголосив: "Коли країна щодня бореться за життя, закон має бути безкомпромісним у захисті найменших".

Статистика злочинів щодо дітей

Генпрокурор навів статистику цього року, вказавши, що "це попередження, яке ми не маємо права ігнорувати":

  • 2377 дітей стали потерпілими у кримінальних провадженнях;
    • 652 постраждали від злочинів проти життя та здоров’я, частина з них — умисно вбиті;
      • 120 дітей зґвалтовані.

        "І попри це, суди ухвалили лише 12 довічних вироків. У решті справ - 7–15 років позбавлення волі. А деякі злочинці можуть вийти значно раніше - через умовно-дострокове звільнення за ст. 81 КК України", - вказав Кравченко.

        Він навів один із випадків.

        "Восьмимісячний хлопчик. Немовля, яке не зробило навіть перших кроків. П’яний співмешканець матері забив дитину до смерті. Суд дав йому 15 років", - розповів Кравченко.

        "Ми звичайно будемо оскаржувати цей вирок. Прокурор області особисто відстоюватиме справедливість у суді в пам’ять про цю дитину", - наголосив Генпрокурор.

        Та це, з його слів, не поодинокий епізод. "Це наслідок системи, яка не розрізняє ступінь беззахисності жертви і не забезпечує адекватної відповідальності. Так не може бути. Так не повинно бути", - вказав Кравченко.

        "Моя позиція чітка і однозначна: закон має бути змінений", - наголосив Кравченко.

        Пропозиція зміни законодавства

        "У жовтні я звернувся до комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності з конкретними пропозиціями - встановити безальтернативне довічне позбавлення волі у випадках: умисного вбивства неповнолітньої особи; зґвалтування особи до 14 років незалежно від "згоди"; зґвалтування неповнолітньої особи", - повідомив Кравченко.

        "Кожен, хто вбив або зґвалтував дитину повинен отримати довічне" - Генпрокурор Кравченко про вирок Косову22.09.25, 16:03 • 4160 переглядiв

        Ці зміни не про жорстокість. Це про справедливість, про невідворотність покарання, про чіткий сигнал злочинцю: за посягання на життя чи гідність дитини ти ніколи не повернешся на волю. Я закликаю народних депутатів підтримати нашу ініціативу. Не тоді, коли "з’явиться час". А зараз

        - наголосив Кравченко.

        "Бо діти не можуть чекати, поки закон дозріє. Щоб захищати найвразливіших, законодавство має стати сильнішим. Це наша відповідальність перед дітьми, перед суспільством і перед майбутнім України", - підсумував Генпрокурор.

        Юлія Шрамко

        СуспільствоПолітикаКримінал та НП
        Воєнний стан
        Війна в Україні
        Довічне позбавлення волі
        Руслан Кравченко
        Україна