Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей

Генеральний прокурор Руслан Кравченко закликав парламентарів підтримати зміни до законодавства для посилення захисту дітей - безальтернативне довічне позбавлення волі за умисне вбивство та зґвалтування неповнолітніх. Генпрокурор повідомив, що цього року 652 дітей стали жертвами злочинів проти життя та здоров'я, частина з них - умисно вбиті, 120 дітей зґвалтовані, та суди ухвалили лише 12 довічних вироків, пише УНН.

Деталі

"Закон має захищати тих, хто не може захистити себе сам. 20 листопада – День захисту дітей. Це дата, яка змушує не просто говорити про безпеку. Вона змушує дивитися правді в очі. А правда сьогодні жорстока: нинішнє законодавство не дає дітям належного захисту", - вказав Кравченко.

І це, з його слів, не теоретична проблема - "це причина реальних трагедій, яких можна було уникнути".

"В умовах повномасштабної війни діти стали ще більш вразливими. Вони гинуть від ракет і дронів, проходять через окупацію, депортації, виживають під обстрілами. Але навіть у тилу вони залишаються беззахисними перед тими, хто здатен завдати їм шкоди", - зазначив Генпрокурор.

Він наголосив: "Коли країна щодня бореться за життя, закон має бути безкомпромісним у захисті найменших".

Статистика злочинів щодо дітей

Генпрокурор навів статистику цього року, вказавши, що "це попередження, яке ми не маємо права ігнорувати":

2377 дітей стали потерпілими у кримінальних провадженнях;

652 постраждали від злочинів проти життя та здоров’я, частина з них — умисно вбиті;

120 дітей зґвалтовані.

"І попри це, суди ухвалили лише 12 довічних вироків. У решті справ - 7–15 років позбавлення волі. А деякі злочинці можуть вийти значно раніше - через умовно-дострокове звільнення за ст. 81 КК України", - вказав Кравченко.

Він навів один із випадків.

"Восьмимісячний хлопчик. Немовля, яке не зробило навіть перших кроків. П’яний співмешканець матері забив дитину до смерті. Суд дав йому 15 років", - розповів Кравченко.

"Ми звичайно будемо оскаржувати цей вирок. Прокурор області особисто відстоюватиме справедливість у суді в пам’ять про цю дитину", - наголосив Генпрокурор.

Та це, з його слів, не поодинокий епізод. "Це наслідок системи, яка не розрізняє ступінь беззахисності жертви і не забезпечує адекватної відповідальності. Так не може бути. Так не повинно бути", - вказав Кравченко.

"Моя позиція чітка і однозначна: закон має бути змінений", - наголосив Кравченко.

Пропозиція зміни законодавства

"У жовтні я звернувся до комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності з конкретними пропозиціями - встановити безальтернативне довічне позбавлення волі у випадках: умисного вбивства неповнолітньої особи; зґвалтування особи до 14 років незалежно від "згоди"; зґвалтування неповнолітньої особи", - повідомив Кравченко.

Ці зміни не про жорстокість. Це про справедливість, про невідворотність покарання, про чіткий сигнал злочинцю: за посягання на життя чи гідність дитини ти ніколи не повернешся на волю. Я закликаю народних депутатів підтримати нашу ініціативу. Не тоді, коли "з’явиться час". А зараз - наголосив Кравченко.

"Бо діти не можуть чекати, поки закон дозріє. Щоб захищати найвразливіших, законодавство має стати сильнішим. Це наша відповідальність перед дітьми, перед суспільством і перед майбутнім України", - підсумував Генпрокурор.