Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
Київ • УНН
Генпрокурор Руслан Кравченко закликав парламентарів підтримати зміни до законодавства, що передбачають безальтернативне довічне позбавлення волі за умисне вбивство та зґвалтування неповнолітніх. За його словами, 652 дитини стали жертвами злочинів проти життя та здоров'я, а 120 дітей були зґвалтовані.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко закликав парламентарів підтримати зміни до законодавства для посилення захисту дітей - безальтернативне довічне позбавлення волі за умисне вбивство та зґвалтування неповнолітніх. Генпрокурор повідомив, що цього року 652 дітей стали жертвами злочинів проти життя та здоров'я, частина з них - умисно вбиті, 120 дітей зґвалтовані, та суди ухвалили лише 12 довічних вироків, пише УНН.
Деталі
"Закон має захищати тих, хто не може захистити себе сам. 20 листопада – День захисту дітей. Це дата, яка змушує не просто говорити про безпеку. Вона змушує дивитися правді в очі. А правда сьогодні жорстока: нинішнє законодавство не дає дітям належного захисту", - вказав Кравченко.
І це, з його слів, не теоретична проблема - "це причина реальних трагедій, яких можна було уникнути".
"В умовах повномасштабної війни діти стали ще більш вразливими. Вони гинуть від ракет і дронів, проходять через окупацію, депортації, виживають під обстрілами. Але навіть у тилу вони залишаються беззахисними перед тими, хто здатен завдати їм шкоди", - зазначив Генпрокурор.
Він наголосив: "Коли країна щодня бореться за життя, закон має бути безкомпромісним у захисті найменших".
Статистика злочинів щодо дітей
Генпрокурор навів статистику цього року, вказавши, що "це попередження, яке ми не маємо права ігнорувати":
- 2377 дітей стали потерпілими у кримінальних провадженнях;
- 652 постраждали від злочинів проти життя та здоров’я, частина з них — умисно вбиті;
- 120 дітей зґвалтовані.
"І попри це, суди ухвалили лише 12 довічних вироків. У решті справ - 7–15 років позбавлення волі. А деякі злочинці можуть вийти значно раніше - через умовно-дострокове звільнення за ст. 81 КК України", - вказав Кравченко.
Він навів один із випадків.
"Восьмимісячний хлопчик. Немовля, яке не зробило навіть перших кроків. П’яний співмешканець матері забив дитину до смерті. Суд дав йому 15 років", - розповів Кравченко.
"Ми звичайно будемо оскаржувати цей вирок. Прокурор області особисто відстоюватиме справедливість у суді в пам’ять про цю дитину", - наголосив Генпрокурор.
Та це, з його слів, не поодинокий епізод. "Це наслідок системи, яка не розрізняє ступінь беззахисності жертви і не забезпечує адекватної відповідальності. Так не може бути. Так не повинно бути", - вказав Кравченко.
"Моя позиція чітка і однозначна: закон має бути змінений", - наголосив Кравченко.
Пропозиція зміни законодавства
"У жовтні я звернувся до комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності з конкретними пропозиціями - встановити безальтернативне довічне позбавлення волі у випадках: умисного вбивства неповнолітньої особи; зґвалтування особи до 14 років незалежно від "згоди"; зґвалтування неповнолітньої особи", - повідомив Кравченко.
Ці зміни не про жорстокість. Це про справедливість, про невідворотність покарання, про чіткий сигнал злочинцю: за посягання на життя чи гідність дитини ти ніколи не повернешся на волю. Я закликаю народних депутатів підтримати нашу ініціативу. Не тоді, коли "з’явиться час". А зараз
"Бо діти не можуть чекати, поки закон дозріє. Щоб захищати найвразливіших, законодавство має стати сильнішим. Це наша відповідальність перед дітьми, перед суспільством і перед майбутнім України", - підсумував Генпрокурор.