Рубіо висловив підтримку США "хороброму народу Ірану" на тлі протестів

США підтримують народ Ірану на тлі антиурядових протестів у країні, спричинених важкими економічними умовами. Про це заявив Держсекретар США Марко Рубіо, передає УНН із посиланням на CNN.

Сполучені Штати підтримують хоробрий народ Ірану - наголосив Марко Рубіо, держсекретар США.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп пригрозив атакувати Іран, якщо сили безпеки дадуть відповідь силою. Верховний лідер аятола Алі Хаменеї закликав Трампа "зосередитися на своїй країні" та звинуватив США у розпалюванні протестів.

