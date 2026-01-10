Протести в Ірані: 13 днів протистояння, щонайменше 51 жертва, серед яких є діти

$42.990.27
50.180.25
ukenru
9 січня, 20:32 • 10537 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 21137 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 25518 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 25821 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 22011 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 20094 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
9 січня, 13:24 • 14623 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35 • 13497 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10 • 9802 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53 • 13390 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
2.8м/с
81%
737мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп розпочав зустріч з керівниками нафтових компаній після захоплення п’ятого підсанкційного танкера9 січня, 20:57 • 6374 перегляди
Не згадали про росію та назвали війну "кризою": Катар відреагував на удар по своєму посольству в Києві9 січня, 20:58 • 10194 перегляди
Трамп зробив низку суперечливих заяв про путіна, Гренландію, НАТО та Нобелівську премію мируVideo9 січня, 21:32 • 4932 перегляди
На Віргінських островах США внаслідок нападу акули загинула американська туристка9 січня, 21:47 • 4630 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні9 січня, 23:09 • 2830 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 17068 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 63009 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 90877 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 64156 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 86187 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Джон Гілі
Руслан Стефанчук
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Білий дім
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 60368 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 63066 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 84352 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 102694 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 143226 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Фільм

Протести в Ірані: 13 днів протистояння, щонайменше 51 жертва, серед яких є діти

Київ • УНН

 • 172 перегляди

В Ірані тринадцяту добу тривають масові антиурядові протести, спричинені економічною кризою. Загинула щонайменше 51 особа, серед них дев'ять неповнолітніх.

Протести в Ірані: 13 днів протистояння, щонайменше 51 жертва, серед яких є діти

В Ірані тринадцяту добу не вщухають масові антиурядові протести, спричинені економічною кризою та невдоволенням теократичним режимом. За даними правозахисної організації Iran Human Rights, унаслідок жорсткого придушення демонстрацій загинула щонайменше 51 особа. Серед жертв ідентифіковано дев'ятьох неповнолітніх, пише УНН.

Деталі

Сили безпеки застосовують проти протестувальників бойову зброю, що призвело до різкого зростання кількості загиблих у порівнянні з попередніми днями. Щоб приховати масштаби репресій, іранська влада запровадила загальнонаціональний "блекаут" інтернету, який триває вже понад 24 години. Попри обмеження зв’язку, тисячі людей вийшли на нічні акції в Мешхеді - рідному місті верховного лідера аятоли Алі Хаменеї.

Влада Ірану відключила інтернет та мобільний зв'язок 08.01.26, 22:50 • 6154 перегляди

Гасла демонстрантів перейшли від економічних вимог до закликів повалити ісламістську систему правління, що діє з 1979 року. За повідомленнями аналітиків, розвідки США та Ізраїлю переглядають свої оцінки стійкості іранської влади: якщо раніше протести вважалися локальними, то зараз їх визнають реальною загрозою для виживання чинного режиму. 

Іранські протести та страйки посилюються на тлі обіцянок Хаменеї, що держава "не відступить"09.01.26, 16:01 • 3248 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Сутички
Блекаут 
Алі Хаменеї
Ізраїль
Сполучені Штати Америки
Іран