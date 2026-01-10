Протести в Ірані: 13 днів протистояння, щонайменше 51 жертва, серед яких є діти

В Ірані тринадцяту добу не вщухають масові антиурядові протести, спричинені економічною кризою та невдоволенням теократичним режимом. За даними правозахисної організації Iran Human Rights, унаслідок жорсткого придушення демонстрацій загинула щонайменше 51 особа. Серед жертв ідентифіковано дев'ятьох неповнолітніх, пише УНН.

Деталі

Сили безпеки застосовують проти протестувальників бойову зброю, що призвело до різкого зростання кількості загиблих у порівнянні з попередніми днями. Щоб приховати масштаби репресій, іранська влада запровадила загальнонаціональний "блекаут" інтернету, який триває вже понад 24 години. Попри обмеження зв’язку, тисячі людей вийшли на нічні акції в Мешхеді - рідному місті верховного лідера аятоли Алі Хаменеї.

Гасла демонстрантів перейшли від економічних вимог до закликів повалити ісламістську систему правління, що діє з 1979 року. За повідомленнями аналітиків, розвідки США та Ізраїлю переглядають свої оцінки стійкості іранської влади: якщо раніше протести вважалися локальними, то зараз їх визнають реальною загрозою для виживання чинного режиму.

