Іранські протести та страйки посилюються на тлі обіцянок Хаменеї, що держава "не відступить"

Уряд Ірану намагається стримати протести, які почалися наприкінці минулого місяця за участю торговців у Тегерані та переросли у масові демонстрації та розширені страйки в містах і селищах по всій країні. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив у п’ятницю, що уряд "не відступить" проти протестувальників, яких він назвав "вандалами", пише УНН з посиланням на the Washington Post.

Деталі

У скромному місті Абданан у вівторок ввечері великий натовп пройшов маршем, "вигукуючи про смерть Хаменеї". У великому місті Мешхед у ніч на середу люди зірвали величезний прапор із зображенням емблеми Ісламської Республіки та розірвали його на шматки. У четвер увечері маси іранців вийшли на вулиці після заклику колишнього королівського спадкоємця Ірану. І в новому й потенційно зловісному повороті багато компаній закрили свої магазини, зупинивши більшу частину і без того хворої економіки країни, пише видання.

За даними правозахисних груп, сили безпеки у багатьох випадках відповідали насильством, включаючи вбивства протестувальників, рейди в лікарнях і арешти тисяч. Згідно з підрахунками правозахисних груп, кількість загиблих коливається щонайменше від 27 до 36 осіб. Центр прав людини в Ірані заявив у вівторок, що шестеро дітей були вбиті силами безпеки.

Хаменеї намагався применшити масові демонстрації ввечері в четвер і дискредитувати їх як за вказівками Сполучених Штатів: "Минулої ночі в Тегерані купа вандалів прийшла і знищила будівлю, яка належала їм, щоб догодити президенту Сполучених Штатів".

Деякі відео, поширені в Інтернеті, показують, що сили безпеки іноді були приголомшені розміром зібрань. І попри репресії та офіційні оголошення про скромні економічні зміни, включаючи щомісячні виплати домогосподарствам обсягом 7 доларів на придбання основних продуктів харчування, протести, схоже, набирають обертів, вказує видання.

"Вони не визнали легітимності навіть найелементарніших вимог цього народу, тож тепер люди перебувають на межі", - сказав 55-річний Омід, власник магазину килимів у столиці Тегерана, в інтерв’ю в середу. Того дня сили безпеки протистояли протестувальникам на базарі в Тегерані, застосувавши сльозогінний газ, як показали відео.

Великі натовпи людей вийшли на вулиці у четвер увечері у найбільших містах країни, включаючи Тегеран, Мешхед та Ісфахан, а також в інших містах від великих до малих після того, як колишній наслідний принц Реза Пехлеві закликав іранців до протесту. Пехлеві написав у своїй статті в The Washington Post у вівторок, що він вважає себе об’єднуючою фігурою, яка допоможе Ірану переходити до демократії, а не "правителем, що очікує".

Розмір натовпу в четвер увечері нагадав деяким учасникам і спостерігачам "Зелений рух" (Green Movement) 2009 року, коли приблизно 3 мільйони іранців вийшли на вулиці в один день в Тегерані. Відтоді на демонстраціях в Ірані явка, як правило, була меншою та більш розпорошеною, частково через посилення заходів безпеки. Але не у четвер увечері, пише видання.

У четвер, за словами 35-річного Назаніна, щонайменше третина підприємств у Семнані, місті в північно-центральній частині Ірану, яке в минулому мало зазнавало заворушень, була закрита. І вони були не одні. У західних частинах країни, де зосереджено курдське населення країни, підприємства, здавалося, переважно дотримуються заклику курдських політичних партій закрити свій бізнес.

Люди в Тегерані, Решті та Мешхеді - великих містах Ірану в різних частинах країни - сказали в інтерв’ю, що переважна більшість магазинів у їхніх районах також закриті. Магазини, які працювали, включали супермаркети, де іранці мали проблеми з пошуком основних товарів, особливо олії.

Якщо призупинення господарської діяльності триватиме, воно може виявитися значним, пише видання. Масштабне закриття підприємств майже не було під час минулих протестів в Ірані за останні десятиліття.

"Зараз усі страйкують, - сказав у середу Амір, продавець продуктів харчування в Караджі поблизу Тегерана. - Економіка розвалилася. Базар розвалився. Один мій знайомий на базарі сказав: "Якщо вони хочуть нас стріляти і вбивати, нехай! З нас досить".

Уряд Ірану неодноразово стикався з вуличними протестами, особливо з 2017 року - у середньому один масовий протест кожні два роки. Кожного разу владі вдавалося придушити демонстрації силою, включаючи масові арешти та вбивства.

Декілька іранців, опитаних The Post, зазначили, що публічна підтримка протестувальників президентом США Дональдом Трампом посилює мотивацію людей до опору. Трамп заявив, що Сполучені Штати втрутяться, якщо іранська влада вб’є протестувальників, хоча незрозуміло, як це втручання виглядатиме, зазначає видання.

У текстових повідомленнях уряд повідомив деяким іранцям, що згідно зі "спостереженнями", вони були поблизу "незаконного зібрання", і попередив їх не робити цього знову, згідно зі скріншотами повідомлень, якими поділилися з The Post.

Влада, як зазначається, також дзвонить і погрожує людям, які розміщують повідомлення на підтримку протестів у своїх акаунтах у соціальних мережах. Одна жінка, книжковий блогер у віці 30 років, яка має близько 35 000 підписників в Instagram, сказала, що отримала такий дзвінок минулого тижня після того, як похвалила хоробрість іранських протестувальників і закликала до солідарності. Той, хто дзвонив, назвався офіцером розвідки та сказав їй, що у неї є 30 хвилин, щоб видалити свої дописи, інакше на неї порушать кримінальну справу, пише видання.

"Цього разу вся ця несправедливість, яку заподіяли нам, накопичилася, і люди вийшли на вулиці через цю несправедливість, - сказала вона. - Цього разу набагато більше гніву, і люди набагато більше надії. Чим більше це триває, тим більше людей виходить".

Алі Шаріфі-Зарчі, широко поважний професор комп’ютерної техніки в елітному технологічному університеті Шаріфа в Тегерані, опублікував просте повідомлення з п’яти слів перською мовою у своєму обліковому записі X у понеділок: "Алі Хаменеї не мій лідер".

Це була приголомшлива заява в країні, де така пряма критика Хаменеї довгий час вважалася перетином червоної лінії, навіть якщо іранські президенти та інші офіційні особи часто піддаються різким нападкам з боку їхніх суперників і ЗМІ. Працевлаштування в такому державному університеті, як Шаріф, та й у будь-якому відомому закладі в Ірані, неможливе для тих, хто вважається рішуче й відкрито налаштованим проти уряду, пише видання.

Біля дверей офісу Шаріфі-Зарчі "Басідж" (Basij), державна міліція, яка часто придушує протести, розклеїла зображення його публікації, публікації Трампа в соціальних мережах і табличку з написом "Говорити тим же голосом, що й ворог".

Шаріфі-Зарчі, своєю чергою, поділився скріншотом допису "Басідж" у X і написав: "Вороги іранського народу - це ті, хто атакує лікарні, застосовує сльозогінний газ у метро та відповідає беззбройним протестувальникам бойовими патронами".

У четвер у нього було простіше повідомлення: "Перемога іранського народу вже близько", вказує видання.

