Американський літак-заправник KC-135 розбився у повітряному просторі Іраку

Американський літак-заправник KC-135, який брав участь у військовій кампанії США проти Ірану, зазнав катастрофи над західним Іраком. Про інцидент повідомило Центральне командування США, пише УНН.

Деталі

За даними військових, аварія сталася після інциденту за участю іншого літака.

Це не сталося через ворожий вогонь чи вогонь з боку своїх військ – заявили у Центральному командуванні.

Командування зазначає, що катастрофа сталася у "дружньому повітряному просторі". Інший літак зміг безпечно приземлитися.

Триває рятувальна операція

У командуванні повідомили, що на місці аварії тривають рятувальні роботи. При цьому деталі щодо долі екіпажу KC-135 наразі не розголошуються.

За даними американських військових, від початку війни 28 лютого загинули семеро військовослужбовців США. KC-135 Stratotanker використовується ВПС США понад 60 років і є ключовим літаком для дозаправки в повітрі, зокрема для авіації ВМС та морської піхоти.

