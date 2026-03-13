Американський літак-заправник KC-135 розбився у повітряному просторі Іраку

$43.980.1150.930.10
ukenru
Ексклюзив
21:38 • 2706 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Ексклюзив
12 березня, 16:05 • 13787 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30 • 22637 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 26502 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 17615 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 16737 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 14156 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 22477 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 39496 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 49433 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+5°
1.1м/с
73%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці12 березня, 13:32 • 18428 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори12 березня, 13:41 • 21530 перегляди
Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг12 березня, 14:24 • 11611 перегляди
Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батькаVideo12 березня, 14:36 • 12146 перегляди
Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною17:23 • 7954 перегляди
Публікації
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 26502 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори12 березня, 13:41 • 21597 перегляди
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці12 березня, 13:32 • 18487 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto12 березня, 11:29 • 47897 перегляди
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити12 березня, 09:55 • 51718 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Алі Хаменеї
Кароль Навроцький
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Румунія
Іран
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною17:23 • 8062 перегляди
Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батькаVideo12 березня, 14:36 • 12202 перегляди
Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг12 березня, 14:24 • 11666 перегляди
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12 березня, 12:00 • 29398 перегляди
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 48495 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Золото
Дипломатка

Американський літак-заправник KC-135 розбився у повітряному просторі Іраку

Київ • УНН

 • 230 перегляди

Літак KC-135 зазнав катастрофи у західному Іраку після інциденту з іншим судном. Причиною аварії не був ворожий вогонь, триває рятувальна операція.

Американський літак-заправник KC-135 розбився у повітряному просторі Іраку

Американський літак-заправник KC-135, який брав участь у військовій кампанії США проти Ірану, зазнав катастрофи над західним Іраком. Про інцидент повідомило Центральне командування США, пише УНН.

Деталі

За даними військових, аварія сталася після інциденту за участю іншого літака.

 Це не сталося через ворожий вогонь чи вогонь з боку своїх військ

– заявили у Центральному командуванні.

Командування зазначає, що катастрофа сталася у "дружньому повітряному просторі". Інший літак зміг безпечно приземлитися.

Триває рятувальна операція

У командуванні повідомили, що на місці аварії тривають рятувальні роботи. При цьому деталі щодо долі екіпажу KC-135 наразі не розголошуються.

За даними американських військових, від початку війни 28 лютого загинули семеро військовослужбовців США. KC-135 Stratotanker використовується ВПС США понад 60 років і є ключовим літаком для дозаправки в повітрі, зокрема для авіації ВМС та морської піхоти.

Аеропорт Кувейту зазнав атаки дронів, Іран атакує енергоресурси в регіоні - що відбувається на Близькому Сході12.03.26, 12:14 • 4248 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Техніка
Воєнний стан
Корпус морської піхоти США
Повітряні сили США
Військово-морські сили США
Центральне Командування Збройних сил США
Ірак
Сполучені Штати Америки
Іран