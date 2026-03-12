Аеропорт Кувейту зазнав атаки дронів, Іран атакує енергоресурси в регіоні - що відбувається на Близькому Сході

Міжнародний аеропорт Кувейту у четвер вранці зазнав удару кількома безпілотниками, що спричинило матеріальні збитки, повідомило управління цивільної авіації країни, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Внаслідок атаки ніхто не постраждав, йдеться у заяві управління, опублікованій державним інформаційним агентством KUNA. Повітряний простір країни наразі закрито через війну з Іраном.

Раніше аеропорт припинив комерційний рух, і повітряний простір країни був закритий.

Міністерство електроенергії, водопостачання та відновлюваних джерел енергії Кувейту також, як зазначає AP, повідомило у четвер, що уламки, що впали на шість повітряних ліній електропередачі по всій країні, тимчасово вивели їх з ладу. Уламки стали результатом перехоплення, йдеться у заяві міністерства. Інцидент призвів до часткового відключення електроенергії по всій країні і електропостачання було швидко відновлено, повідомило міністерство.

Ця заява прозвучала невдовзі після того, як Іран почав нову хвилю атак у відповідь на енергоресурси в регіоні, з ударами по двох іноземних нафтових танкерах в іракських водах, зазначає CNN.

Атака на два нафтові танкери в Іраку призвела до зупинки нафтових терміналів

В інших місцях, в Омані, аварійні служби борються із пожежею на паливних резервуарах, а Бахрейн також повідомив, що рано вранці у четвер за місцевим часом Іран атакував паливні резервуари в країні.

Відео з Національного центру зв'язку Бахрейну показує, як пожежники борються із величезним полум'ям на паливному складі у Мухарраку після іранської атаки.

Раніше міністерство внутрішніх справ Бахрейну заявило, що іранські атаки були спрямовані на паливні резервуари на об'єкті в північній провінції королівства рано вранці в четвер, і попередило жителів чотирьох прилеглих міст і сіл залишатися у своїх будинках і закрити вікна.

Що ще відомо на 13-й день війни на Близькому Сході:

Іран, "Хезболла" та Ізраїль: Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) заявив, що в середу протягом п'яти годин безперервного вогню він здійснив спільну атаку з бойовим угрупуванням «Хезболла» на Ізраїль, вразивши понад 50 цілей. Пізніше Ізраїль завдав "широкомасштабної" хвилі ударів по інфраструктурі "Хезболли" по всьому Лівану, включаючи столицю Бейрут, повідомили його військові;

країни Перської затоки: сусідні з Іраном країни Перської затоки перехопили нові хвилі іранських безпілотників і ракет рано вранці в четвер, у тому числі в Дубаї, глобальному діловому центрі ОАЕ, де безпілотник упав на будівлю неподалік елітного району Крік-Харбор. У Дубаї влада також повідомила про «незначний інцидент з дроном» у районі Аль-Бадаа, заявивши, що ніхто не постраждав. Міністерство оборони Кувейту повідомило, що в четвер іранський безпілотник врізався в житловий будинок у цій країні, поранивши двох людей. У четвер вранці Бахрейн увімкнув сирену ракетної тривоги у зв'язку з виявленим обстрілом з боку Ірану;

промова Трампа: виступаючи в Кентуккі в середу, президент США Дональд Трамп заявив, що «ми перемогли» в Ірані, не надавши доказів. Це, як пише CNN, також суперечить його ранішій заяві про те, що «ми ще не закінчили» війну. Пізніше тієї ж ночі він сказав репортерам: «Питання лише в тому, коли, коли ми зупинимося?»;

Пентагон повідомив американським законодавцям на закритому брифінгу у вівторок, що, за попередніми оцінками, війна коштувала щонайменше 11 мільярдів доларів за перші шість днів. І в рідкісному прояві критики з боку Республіканської партії сенатор-республіканець Ліза Мурковські розкритикувала дії Трампа щодо війни, вимагаючи проведення публічних слухань і заявивши, що суперечливі заяви адміністрації призводять до плутанини;

Удар по школі: як пише CNN, за даними джерел, ознайомлених з попередніми результатами військового розслідування, "американські військові випадково вдарили по іранській початковій школі, ймовірно, через застарілу інформацію про розташовану неподалік військово-морську базу". Внаслідок атаки загинули щонайменше 168 дітей та 14 вчителів, повідомило іранське державне телебачення.

Нафта продовжує дорожчати, Brent знову злетіла до $100 на тлі атак Ірану