СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Нафта продовжує дорожчати, Brent знову злетіла до $100 на тлі атак Ірану

Київ • УНН

Ціни на нафту різко зросли на тлі загрози блокування Ормузької протоки та атак на судна. Аналітики прогнозують подорожчання бареля до 200 доларів.

Нафта продовжує дорожчати, Brent знову злетіла до $100 на тлі атак Ірану

Ціни на нафту зросли в четвер, з тимчасовим поверненням Brent до позначки 100 доларів, на тлі посилення атак Ірану на нафтові та транспортні об'єкти на Близькому Сході, що викликало побоювання з приводу затяжного конфлікту та перебоїв у постачанні нафти через Ормузьку протоку, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 4,47 долара, або на 4,86%, до 96,45 долара за барель до 07:33 GMT (09:33 за Києвом), досягнувши раніше позначки 100 доларів за барель, у той час як американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на $4,05, або на 4,64%, до $91,30.

У понеділок ціна на нафту марки Brent досягла 119,50 доларів за барель, найвищого рівня із середини 2022 року, а потім впала після заяви президента США Дональда Трампа про швидке закінчення війни з Іраном.

"Готуйтеся до того, що ціна на нафту досягне 200 доларів за барель, тому що ціна на нафту залежить від регіональної безпеки, яку ви дестабілізували", - заявив у середу представник іранського військового командування у своєму зверненні до Сполучених Штатів.

Ознак деескалації в Перській затоці немає, і, як наслідок, кінця перебоїв у постачанні нафти через Ормузьку протоку не видно, заявили аналітики ING у четвер.

"Єдиний спосіб досягти сталого зниження цін на нафту - це налагодити постачання нафти через Ормузьку протоку, - ідеться у звіті ING. - А якщо ні, ринкові максимуми ще попереду".

Два іноземні танкери, які перевозили іракське мазутне паливо, були атаковані невідомими нападниками в територіальних водах Іраку, внаслідок чого вони спалахнули, повідомив у середу агентству Reuters генеральний директор Головної портової компанії Фархан аль-Фартусі.

Атака на два нафтові танкери в Іраку призвела до зупинки нафтових терміналів12.03.26, 08:56 • 2110 переглядiв

Початкове розслідування, проведене іракськими службами безпеки, показало, що танкери атакували начинені вибухівкою човни з Ірану.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) погодилося звільнити рекордні 400 мільйонів барелів нафти, щоб допомогти стримати різке зростання цін після початку американсько-ізраїльської війни проти Ірану. США надають основну частину цієї квоти - 172 мільйони барелів - зі свого стратегічного нафтового резерву.

МЕА погодило найбільше вивільнення резервів нафти в історії11.03.26, 16:35 • 3434 перегляди

"Вивільнення МЕА запасів нафти може бути лише тимчасовим рішенням, оскільки перебої у постачанні нафти через Ормузьку протоку та значна зупинка видобутку в деяких країнах Близького Сходу можуть призвести до довгострокового дефіциту пропозиції", - заявила Тіна Тенг, ринковий стратег Moomoo ANZ.

Аналітики ING зазначили, що існують побоювання щодо того, як швидко нафта зможе потрапити на ринок і чи буде її достатньо для задоволення потреб споживачів до відновлення постачань через Ормузьку протоку.

За повідомленнями джерел у четвер, Китай у березні ввів негайну заборону на експорт нафтопродуктів як ще один крок щодо запобігання потенційному внутрішньому дефіциту палива, викликаного війною США та Ізраїлю проти Ірану.

США послаблюють Китай через контроль над енергоресурсами Ірану - ЦПД10.03.26, 13:09 • 7056 переглядiв

Юлія Шрамко

