15:03 • 2824 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
14:45 • 7250 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
13:06 • 10265 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
12:47 • 14246 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 22653 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 33013 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 32159 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 44171 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 119420 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 87562 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Публікації
Ексклюзиви
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 119420 перегляди
МЕА погодило найбільше вивільнення резервів нафти в історії

Київ • УНН

 • 1362 перегляди

32 країни МЕА погодили рекордне вивільнення нафти через блокаду Ормузької протоки Іраном. Це вдвічі перевищує обсяги після вторгнення РФ в Україну.

МЕА погодило найбільше вивільнення резервів нафти в історії

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) запропонувало найбільше у своїй історії вивільнення стратегічних нафтових резервів, пише УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Агентство заявило, що 32 країни-члени агентства сьогодні одноголосно погодилися випустити на ринок 400 мільйонів барелів зі своїх екстрених резервів.

Вивільнення має відбутися у терміни, що відповідають обставинам кожної країни-члена, додало МЕА.

Попереднє найбільше в історії сукупне вивільнення екстрених запасів країнами-членами МЕА становило 182,7 мільйона барелів після енергетичного шоку, спричиненого повномасштабним вторгненням росії до України у 2022 році.

Доповнення

Ціни на нафту різко зросли через війну з Іраном, на тлі того, як Тегеран фактично ввів блокаду на рух нафти в Ормузькій протоці, через яку проходить п'ята частина світового експорту нафти.

Три уражені судна біля Ормузької протоки, нові іранські атаки і погрози нафтою по $200 та вибухи по країнах - ситуація на Близькому Сході

У той же час видобуток нафти був значно скорочений у багатьох ключових нафтовидобувних країнах Перської затоки, включаючи ОАЕ, Кувейт та Катар.

Деякі об'єкти постраждали від іранських ракетних та безпілотних ударів.

Юлія Шрамко

ЕкономікаСвіт
Енергетика
Війна в Україні
Катар
Кувейт
Об'єднані Арабські Емірати
Іран