МЕА погодило найбільше вивільнення резервів нафти в історії
Київ • УНН
32 країни МЕА погодили рекордне вивільнення нафти через блокаду Ормузької протоки Іраном. Це вдвічі перевищує обсяги після вторгнення РФ в Україну.
Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) запропонувало найбільше у своїй історії вивільнення стратегічних нафтових резервів, пише УНН з посиланням на Sky News.
Деталі
Агентство заявило, що 32 країни-члени агентства сьогодні одноголосно погодилися випустити на ринок 400 мільйонів барелів зі своїх екстрених резервів.
Вивільнення має відбутися у терміни, що відповідають обставинам кожної країни-члена, додало МЕА.
Попереднє найбільше в історії сукупне вивільнення екстрених запасів країнами-членами МЕА становило 182,7 мільйона барелів після енергетичного шоку, спричиненого повномасштабним вторгненням росії до України у 2022 році.
Доповнення
Ціни на нафту різко зросли через війну з Іраном, на тлі того, як Тегеран фактично ввів блокаду на рух нафти в Ормузькій протоці, через яку проходить п'ята частина світового експорту нафти.
У той же час видобуток нафти був значно скорочений у багатьох ключових нафтовидобувних країнах Перської затоки, включаючи ОАЕ, Кувейт та Катар.
Деякі об'єкти постраждали від іранських ракетних та безпілотних ударів.