Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду

Ексклюзив
13:06 • 3962 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
12:47 • 10380 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
09:10 • 19559 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 30965 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 30663 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 43495 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 116417 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 87288 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11 • 45296 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 46494 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
США знищили 16 іранських мінних загороджувачів через погрози Тегерана заблокувати експорт нафти11 березня, 04:32 • 37321 перегляди
Шість людей загинули внаслідок масштабної пожежі в автобусі у швейцарському Керцерсі11 березня, 04:50 • 18069 перегляди
КВІР оголосив про початок наймасштабнішої фази операції проти Ізраїлю та США11 березня, 05:50 • 30976 перегляди
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат09:01 • 39971 перегляди
Угорська делегація для перевірки "Дружби" вирушила до України10:51 • 16590 перегляди
Конфлікт на Близькому Сході може створити профіцит зерна в Україні - експерт13:32 • 3728 перегляди
У Європі стрімко ростуть ціни на пальне, в Україні подорожчання поки стриманіше13:14 • 6074 перегляди
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат09:01 • 40250 перегляди
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує10 березня, 15:46 • 54108 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 116417 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Олександр Сирський
Олег Синєгубов
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Державний кордон України
Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду14:04 • 1132 перегляди
"Після цього інтерв’ю я перестав її поважати": Іво Бобул різко відповів на скандальні заяви Сандулеси11:55 • 10792 перегляди
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України10 березня, 17:17 • 30493 перегляди
У США запустять американські гірки у стилі "Форсаж" - як вони виглядаютьPhotoVideo10 березня, 16:04 • 30983 перегляди
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах10 березня, 13:12 • 40813 перегляди
Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду

Суд позбавив актора права оренди через борг у 59 тисяч доларів та ігнорування позову. Рурк уже вивіз речі та заперечив причетність до збору коштів.

Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду
Фото: wiki/Mickey_Rourke

Американського актора та колишнього боксера Міккі Рурка офіційно позбавили права проживати в орендованому будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду у справі про виселення. Про це повідомляє УНН із посиланням на People.

Деталі

Відповідне рішення 9 березня ухвалив Вищий суд округу Лос-Анджелес, який став на бік власника нерухомості Еріка Т. Голді, який подав позов через порушення умов оренди та вимагав повернення житла.

Зазначається, що рішення було винесене "за замовчуванням". Це означає, що 73-річний актор, імовірно, не подав офіційної відповіді на позов або не з’явився до суду у визначений законом термін.

У результаті орендодавець отримав право повернути собі будинок, розташований на Дрексел-авеню в Лос-Анджелесі. Суд також постановив анулювати орендний договір, через що Рурк більше не має законних підстав проживати у цьому помешканні.

У документі підкреслюється, що рішення стосується виключно повернення контролю над нерухомістю власнику. Питання фінансових компенсацій або відшкодування боргу у межах цього процесу не розглядалося.

Згідно з матеріалами справи, ще у грудні акторові надіслали офіційне попередження з вимогою погасити борг за оренду у розмірі 59,1 тисячі доларів або звільнити житло протягом трьох днів.

У січні папараці сфотографували Рурка, коли він виносив свої речі з будинку. Приблизно в той самий період у мережі з’явилася кампанія зі збору коштів на платформі GoFundMe нібито на підтримку актора.

Її запустила жінка на ім’я Лія-Джоель Джонс, яка назвала себе помічницею менеджерки актора Кімберлі Гайнс.

Сам Рурк заявив, що не має жодного стосунку до цього збору грошей. У відео, оприлюдненому 5 січня в Instagram, він зазначив, що був здивований появою такої кампанії та не знає, хто міг створити її від його імені.

Актор підкреслив, що ніколи не звертався до благодійних платформ по фінансову допомогу і не планує робити цього. За його словами, він навіть не знає, як працює така система збору коштів.

Нагадаємо

Відомий американський актор та сценарист Мікі Рурк, який раніше закликав передати необхідне озброєння для ЗСУ, оголосив про збір мільйона доларів на відновлення зруйнованих росією будинків у Херсоні.

Станіслав Кармазін

