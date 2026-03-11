Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду

Фото: wiki/Mickey_Rourke

Американського актора та колишнього боксера Міккі Рурка офіційно позбавили права проживати в орендованому будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду у справі про виселення. Про це повідомляє УНН із посиланням на People.

Деталі

Відповідне рішення 9 березня ухвалив Вищий суд округу Лос-Анджелес, який став на бік власника нерухомості Еріка Т. Голді, який подав позов через порушення умов оренди та вимагав повернення житла.

Зазначається, що рішення було винесене "за замовчуванням". Це означає, що 73-річний актор, імовірно, не подав офіційної відповіді на позов або не з’явився до суду у визначений законом термін.

У результаті орендодавець отримав право повернути собі будинок, розташований на Дрексел-авеню в Лос-Анджелесі. Суд також постановив анулювати орендний договір, через що Рурк більше не має законних підстав проживати у цьому помешканні.

У документі підкреслюється, що рішення стосується виключно повернення контролю над нерухомістю власнику. Питання фінансових компенсацій або відшкодування боргу у межах цього процесу не розглядалося.

Згідно з матеріалами справи, ще у грудні акторові надіслали офіційне попередження з вимогою погасити борг за оренду у розмірі 59,1 тисячі доларів або звільнити житло протягом трьох днів.

У січні папараці сфотографували Рурка, коли він виносив свої речі з будинку. Приблизно в той самий період у мережі з’явилася кампанія зі збору коштів на платформі GoFundMe нібито на підтримку актора.

Її запустила жінка на ім’я Лія-Джоель Джонс, яка назвала себе помічницею менеджерки актора Кімберлі Гайнс.

Сам Рурк заявив, що не має жодного стосунку до цього збору грошей. У відео, оприлюдненому 5 січня в Instagram, він зазначив, що був здивований появою такої кампанії та не знає, хто міг створити її від його імені.

Актор підкреслив, що ніколи не звертався до благодійних платформ по фінансову допомогу і не планує робити цього. За його словами, він навіть не знає, як працює така система збору коштів.

Нагадаємо

Відомий американський актор та сценарист Мікі Рурк, який раніше закликав передати необхідне озброєння для ЗСУ, оголосив про збір мільйона доларів на відновлення зруйнованих росією будинків у Херсоні.