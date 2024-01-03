Мікі Рурк закликав шанувальників долучитися до збору коштів на допомогу жителям Херсону
Київ • УНН
Мікі Рурк збирає кошти на відбудову будинків у Херсоні, маючи на меті зібрати 1 мільйон доларів.
Відомий американський актор та сценарист Мікі Рурк, який раніше закликав передати необхідне озброєння для ЗСУ, збирає мільйон доларів на відновлення зруйнованих росією будинків у Херсоні. Про це повідомляє УНН із посиланням на особистий Instagram голлівудської зірки.
Деталі
Міккі Рурк оголосив про збір одного мільйону доларів для благодійної організації One World Aid Alliance, - кошти підуть на користь Херсонщини.
Всім привіт, з вами Міккі. Бажаю всім вам щасливого Нового року, особливо всім людям в Україні. Спостерігаючи за труднощами через мого помічника Діму з Миколаєва, я глибоко зворушений підтримкою @owaa.help "Альянсу єдиної світової допомоги". Наша мета - відновити будинки в Херсоні та забезпечити безпеку сім'ям, які переживають ці важкі часи. Ми прагнемо зібрати 1 мільйон доларів, і кожна пожертва наближає нас до цієї мети. Давайте об'єднаємося заради цієї мети. Ваша підтримка є безцінною
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Довідка
Мікі Рурк – американський актор і сценарист, володар "Золотого глобуса", а також професійний боксер. Він отримав міжнародну славу після своїх ролей у фільмах "9 1/2 тижнів" та "Янгольське серце".
У попередні роки актор закликав США та НАТО передати Україні все необхідне озброєння для боротьби з вторгненням військових сил російської федерації.
Але позиція актора була не завжди такою, - 10 років тому, Мікі Рурк був підданий критиці, у зв'язку зі своїм приїздом до Москви, та вдяганням футболки із зображенням путіна.
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