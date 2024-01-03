Мікі Рурк закликав шанувальників долучитися до збору коштів на допомогу жителям Херсону

Відомий американський актор та сценарист Мікі Рурк, який раніше закликав передати необхідне озброєння для ЗСУ, збирає мільйон доларів на відновлення зруйнованих росією будинків у Херсоні. Про це повідомляє УНН із посиланням на особистий Instagram голлівудської зірки.

Деталі

Міккі Рурк оголосив про збір одного мільйону доларів для благодійної організації One World Aid Alliance, - кошти підуть на користь Херсонщини.

Всім привіт, з вами Міккі. Бажаю всім вам щасливого Нового року, особливо всім людям в Україні. Спостерігаючи за труднощами через мого помічника Діму з Миколаєва, я глибоко зворушений підтримкою @owaa.help "Альянсу єдиної світової допомоги". Наша мета - відновити будинки в Херсоні та забезпечити безпеку сім'ям, які переживають ці важкі часи. Ми прагнемо зібрати 1 мільйон доларів, і кожна пожертва наближає нас до цієї мети. Давайте об'єднаємося заради цієї мети. Ваша підтримка є безцінною