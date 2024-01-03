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Мікі Рурк закликав шанувальників долучитися до збору коштів на допомогу жителям Херсону

Мікі Рурк закликав шанувальників долучитися до збору коштів на допомогу жителям Херсону

Київ • УНН

 • 29802 перегляди

Мікі Рурк збирає кошти на відбудову будинків у Херсоні, маючи на меті зібрати 1 мільйон доларів.

Відомий американський актор та сценарист Мікі Рурк, який раніше закликав передати необхідне озброєння для ЗСУ, збирає мільйон доларів на відновлення зруйнованих росією будинків у Херсоні. Про це повідомляє УНН із посиланням на особистий Instagram голлівудської зірки.

Деталі

Міккі Рурк оголосив про збір одного мільйону доларів для благодійної організації One World Aid Alliance, - кошти підуть на користь Херсонщини.

Всім привіт, з вами Міккі. Бажаю всім вам щасливого Нового року, особливо всім людям в Україні. Спостерігаючи за труднощами через мого помічника Діму з Миколаєва, я глибоко зворушений підтримкою @owaa.help "Альянсу єдиної світової допомоги". Наша мета - відновити будинки в Херсоні та забезпечити безпеку сім'ям, які переживають ці важкі часи. Ми прагнемо зібрати 1 мільйон доларів, і кожна пожертва наближає нас до цієї мети. Давайте об'єднаємося заради цієї мети. Ваша підтримка є безцінною

- написав американський актор на своїй сторінці в Instagram.

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Довідка

Мікі Рурк – американський актор і сценарист, володар "Золотого глобуса", а також професійний боксер. Він отримав міжнародну славу після своїх ролей у фільмах "9 1/2 тижнів" та "Янгольське серце".

У попередні роки актор закликав США та НАТО передати Україні все необхідне озброєння для боротьби з вторгненням військових сил російської федерації.

Але позиція актора була не завжди такою, - 10 років тому, Мікі Рурк був підданий критиці, у зв'язку зі своїм приїздом до Москви, та вдяганням футболки із зображенням путіна. 

Нагадаємо

Стівен Фрай в ефірі британського телебачення засудив зростання антисемітизму, закликавши громадян Великій Британії протистояти йому.

Ігор Тележніков

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