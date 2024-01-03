Польський гросмейстер не потиснув руку супернику, який підтримує агресію росії в Україні
Київ • УНН
Польський гросмейстер Ян-Кшиштоф Дуда відмовився від рукостискання з прокремлівським російським гравцем денисом хісматулліним на чемпіонаті світу з шахів в Узбекистані.
На чемпіонаті світу зі швидких та бліц-шахів, польський шахіст Ян-Кшиштоф Дуда відмовився потиснути руку перед грою представнику рф денису хісматулліну. Поведінка 25-річного гросмейстера з Польщі не була випадковою, оскільки росіянин є затятим прихильником кремлівського диктатора путіна.
Про це повідомляє Газета Виборча, передає УНН.
Деталі
Під час Чемпіонату світу зі швидких та бліц-шахів, який нещодавно проходив у Самарканді, Узбекистан, польський гросмейстер Ян-Кшиштоф Дуда, перед поєдинком з росіянином денисом хісматулліним, відмовився вітати суперника традиційним для шахів рукостисканням.
Коли Янек збирався грати партію з Денисом Хісматулліним, ми разом вирішили, що він не потисне руку тому, хто відкрито підтримує російське вторгнення в Україну
Шахіст з росії денис хісматуллін - міжнародний гросмейстер з 2004 року і гросмейстер Росії з 24 лютого 2011-го. Але він також відомий тим, що підтримує президента рф володимира путіна та російську агресію в Україні.
Слід зазначити, що російський учасник Чемпіонату світу з шахів міг повідомити суддям про порушення регламенту, втім не зробив цього. Партія в підсумку завершилася внічию.
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