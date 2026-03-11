Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex

Анонімні історії, які надходять на платформу StopOdrex, подекуди шокують навіть самих активістів руху. Співзасновниця руху Христина Тоткайло вважає, що цей досвід не можна замовчувати, адже він може допомогти запобігти майбутнім трагедіям. Про те, що найбільше вразило активістів, читайте в матеріалі УНН.

Рух StopOdrex це громадська ініціатива, створена родинами померлих пацієнтів клініки Odrex та людьми, які вважають себе постраждалими від лікування у цьому медзакладі. Як раніше писав УНН, після трьох блокувань StopOdrex активісти відновили платформу і тепер ведуть комунікацію одразу на двох майданчиках: сайт і Telegram-канал. За словами представників руху, їхня місія полягає у зборі історій про негативний досвід лікування в Odrex, взаємній підтримці, інформуванні суспільства про кримінальні провадження, в яких фігурує клініка, І головне – запобіганні новим трагедіям.

Однією з тих, хто публічно комунікує від імені руху, є співзасновниця StopOdrex Христина Тоткайло. У розмові з УНН вона зізналася про те, що деякі анонімні історії, які надходять від людей, шокують настільки, що спокійно читати їх неможливо.

Коли я читаю деякі анонімні історії, які люди надсилають нам на сайт і в Telegram, у мене буквально волосся стає дибки. І найбільше лякає те, що люди пишуть не лише про "свіжі" випадки, нам надходять історії ще з 2019 року. Це означає, що трагедії, про які сьогодні почали говорити вголос, відбувалися роками, просто люди боялися і мовчки несли свій біль. Я рада, що ми створили рух StopOdrex, бо тільки зараз починає вимальовуватися реальна картина того, що відбувається в цій клініці. Якби така платформа існувала раніше, я впевнена, частини трагедій можна було б уникнути. Люди просто загуглили б, що таке Odrex, побачили б наш сайт чи Telegram-канал, прочитали б ці історії і ще раз подумали, чи готові вони ризикувати своїм життям чи життям рідних - прокоментувала співзасновниця руху StopOdrex.

За словами Христини Тоткайло, за кожною історією, яку люди надсилають на StopOdrex, криється зламана доля: смерть, важкі наслідки лікування, фінансовий і психологічний тиск на родини. Саме тому, вважає активістка, ці історії не можна замовчувати.

Мене дуже вразила історія про смерть батька, коли родині, яка і так переживала страшну втрату, фактично сказали, що це вони винні, бо нібито невчасно привезли його в Odrex. І це при тому, що, як розповідає сама сім’я, проблема полягала в затримці швидкої Odrex. Я, чесно, не знаю, що треба мати в голові, щоб у такий момент говорити рідним померлого, що це вони винні у його смерті. Можливо, я сприймаю це настільки болісно ще й тому, що через Odrex помер і мій батько… Не менш сильно мене зачепила історія про чоловіка, якого родина привезла в Odrex, довірила лікарям його життя, а в результаті йому там ставало лише гірше. До нього не пускали рідних і лише через те, що в клініці працював родич, сім’ї вдалося потрапити до палати і побачити, в якому стані їх близька людина. Після цього його терміново перевели в іншу лікарню, де стан вдалося стабілізувати. І я весь час думаю про те, а що було б, якби вони не встигли перевести його в іншу лікарню? Ми б читали ще одну історію без щасливого кінця, ще одну історію про обірване життя? - розповіла Христина Тоткайло.

На Telegram-канал за останній місяць надійшла низка історій, які не завершилися летально, однак залишили після себе серйозні наслідки для здоров’я, психіки та довіри людей до лікарів.

Одна молода дівчина розповіла, що їй у клініці Odrex гінеколог призначила КОК без додаткових аналізів. Після цього в неї почалися панічні атаки. Коли вона звернулася до лікарки, то у відповідь почула, що такого не буває, а далі – просто коротке "скасовуйте препарат". Без нормальної консультації, без допомоги, без відповідальності за те, що з людиною сталося через її призначення. Уже в іншій клініці дівчині сказали, що через особливості ендометрію оральні контрацептиви їй узагалі були протипоказані. Ця історія вже є на сайті, і її можна прочитати більш детально - зазначила Тоткайло.

По гінекології там взагалі дуже тривожна ситуація. Кожна шоста історія, яка до нас надходить, так чи інакше пов’язана саме з цим напрямом. Мене, як жінку, це особливо турбує. Наприклад, ще одна жінка розповідала, як її в Odrex залякували: бігали навколо, говорили про якусь термінову операцію, кричали про ризики, створювали паніку, запрошували до неї на УЗД інших медиків, водили її по різних кабінетах. А коли вона звернулася до іншого лікаря, просто щоб перевірити, чи правильний їй поставили діагноз в Odrex, виявилося, що ніяка операція їй не потрібна, тим більше термінова. І добре, що ці дві жінки встигли звернутися до інших фахівців і перевіритися. Добре, що хоча б тут усе не закінчилося трагедією, але ж могло - наголосила активістка.

Саме тому активісти руху StopOdrex закликають людей не мовчати про власний досвід лікування. На їхню думку, лише тоді, коли постраждалі почнуть відкрито говорити про такі випадки, можна буде побачити реальний масштаб проблеми довкола клініки Odrex.

Зазначимо, всі історії, які надходять на платформи StopOdrex, публікуються анонімно. Адже часто люди не готові говорити відкрито про свій досвід через страх тиску або переслідування. Як раніше писав УНН, вдова колишнього пацієнта клініки Odrex Світлана Гук побоюється подальшої ескалації тиску на тих, хто публічно розповідає про свій негативний досвід лікування в цьому медзакладі. Вона вважає, що тиск може вийти за межі інформаційного чи психологічного і перейти у фізичну розправу.

Нагадаємо

Сайт StopOdrex уже тричі припиняв роботу після скарг компанії, пов’язаної з клінікою Odrex. Водночас публічно представники та адвокати клініки заявляли, що нібито нічого не знають про існування цього ресурсу.

Окремо редакція УНН зверталася до клініки Odrex із запитанням, чому під час пресконференції її представники заперечували обізнаність про StopOdrex, якщо пов’язана з клінікою компанія, за даними активістів, щонайменше тричі скаржилися на цей сайт. А юристи намагалися отримати дані про власників домену. Це запитання адміністрація клініки проігнорувала.

На тлі таких обставин побоювання людей, які не хочуть публічно розкривати свої імена та воліють ділитися власними історіями лише анонімно, виглядають цілком зрозумілими.