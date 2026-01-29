$42.770.19
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
07:35 • 6602 перегляди
Україна йде на поступки, а на рф потрібен тиск: Каллас прокоментувала можливі гарантії безпеки США в обмін на територіальні поступки
29 січня, 00:09 • 16037 перегляди
Мерц: Україна не зможе вступити до Євросоюзу у 2027 році
28 січня, 19:02 • 24852 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
28 січня, 18:50 • 25614 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
28 січня, 18:25 • 23119 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
28 січня, 18:10 • 20555 перегляди
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
28 січня, 15:19 • 21120 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
28 січня, 15:18 • 23097 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
28 січня, 14:57 • 15277 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Платформу StopOdrex, де родини померлих пацієнтів і люди, що мають негативний досвід лікування в клініці “Одрекс”, публічно розповідають свої історії, заблокували вже втретє. Люди, які вважають себе постраждалими, розцінюють це як спробу клініки змусити їх замовкнути та витіснити правду з публічного простору. Водночас вони побоюються, що після інформаційного тиску може настати фізична розправа.

Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"

Платформу StopOdrex, створену родинами померлих пацієнтів та людьми, які вважають себе постраждали від лікування в Odrex, заблокували втретє. За задумом активістів, платформа мала стати незалежним простором де можна без остраху публічно або анонімно розповісти власні історії, спілкуватися з людьми, які пережили такий же досвід та стежити за перебігом "Справи Odrex". Чому скандальна клініка "Одрекс" так завзято працює над блокуванням платформи, читайте в матеріалі УНН

Незалежна платформа StopOdrex стала "кісткою в горлі" для адміністрації клініки "Одрекс", яка намагається будь-що припинити її роботу – вважає вдова колишнього пацієнта клініки Odrex Світлана Гук. В ексклюзивному коментарі УНН жінка розповіла, що блокування StopOdrex не є випадковістю і свідчить про страх клініки перед публічністю. За її словами, якби медзакладу не було чого приховувати, подібних дій не відбувалося б.

"На мою думку, це спроба, так би мовити, "закрити людям рота" подібним чином – шляхом блокування сайту, аби люди не могли в медіапросторі писати свої історії та розповідати про свій гіркий досвід. Ви ж розумієте, якби насправді "Одрексу" не було чого боятися і нічого приховувати, то, безумовно, ніхто б не вдавався до таких низьких дій, як блокування сайту. Ніхто б цим не займався, якби вони справді були клінікою з високим рівнем надання медичних послуг", – заявила Світлана Гук.

Окрім того, вдова звернула увагу, що хоч проти клініки "Одрекс" відкрито низку кримінальних проваджень, це не призвело до системних рішень з боку Міністерства охорони здоровʼя. 

За словами жінки, попри заяви про "успішні перевірки", ситуація навколо клініки свідчить про інше, а позбавлення однієї з ліцензій наприкінці року лише підтверджує наявність проблем.

"Я не знаю, чи розслідуються ці кримінальні провадження. Їх не одне і не два. Десять – це те, що мені відомо. На це вже не можна заплющувати очі й замовчувати. А скільки ще тих, хто через страх боїться про це говорити. А нас багато. Що буде далі взагалі? Незрозуміло, що відбувається. Що це? Якась мафія? Кругова порука? Чи що? Зрозуміло ж: ворон воронові ока не виклює, так? Уже йде покривання зверху? З боку Міністерства охорони здоров’я. Хоча ж раніше вони були позбавлені однієї ліцензії. Тієї, що перестала діяти з першого січня. Тобто це також показник того, що не все там так гладко і не все насправді так красиво й ошатно, як вони намагаються це подати. Ні для кого не секрет, що клініка "Одрекс" і, зокрема, її генеральний директор, перебувають, так би мовити, під патронатом нашого міністра охорони здоров’я", – звернула увагу на конфлікт інтересів вдова.

Світлана Гук також поділилася з редакцією своїми переживаннями. Вона припустила, що подальша ескалація тиску на тих, хто публічно говорить про свій досвід лікування в Odrex, може перейти у фізичну розправу. 

"А може, почнеться фізичне усунення тих постраждалих, хто втратив своїх близьких, хто втратив здоров’я? Я навіть не розумію, що сьогодні відбувається. Які кроки вони робитимуть далі? Що – прибирати "незручних" свідків чи як?" – ставить питання Світлана Гук.

Попри третє блокування платформи StopOdrex, представники клініки Odrex публічно заперечують будь-яку причетність до цього. Під час пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" адвокати клініки заявили, що начебто нічого не знають про сайт StopOdrex, на якому родини померлих пацієнтів та колишні пацієнти публікували свої історії лікування.

"Ми сайт не знаємо", – сказав, відповідаючи на запитання журналістів адвокат скандальної клініки Масі Найєм.

Ту ж позицію озвучила й адвокатка юридичної компанії MILLER Анна Калинчук, додавши, що їй також нічого про це не відомо.

Та факти свідчать про інше, як розповіла раніше співзасновниця платформи StopOdrex Христина Тоткайло, багаторазове блокування сайту відбувалося саме після звернень компаній, пов’язаних з клінікою Odrex.

Нагадаємо

Світлана Гук не з чуток знає, якими методами клініка Odrex бореться "незручними" свідками. Після смерті її чоловіка під час лікування в Odrex жінка намагалася домогтися розслідування та справедливості, однак, за її словами, замість відповідей зіткнулася з жорстким психологічним тиском і залякуванням. В інтерв'ю УНН Світлана розповідала, що представники клініки системно вимагали від неї гроші, погрожували забрати майно та подали на неї до суду. Постійний пресинг був настільки сильним, що вона перебувала у критичному емоційному стані й навіть думала про самогубство. Попри це, жінка не відмовилася від боротьби, домоглася відкриття кримінального провадження та публічно розповіла свою історію, наголошуючи – її досвід є прикладом того, як медичний заклад "Одрекс" намагається зламати тих, хто не погоджується мовчати та терпіти.

Лілія Подоляк

Суспільство
Odrex
Міністерство охорони здоров'я України