Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі

Українська держава не забезпечує належний захист пацієнтів, що лікуються у приватних медичних закладах. Часто Міністерство охорони здоровʼя як регулятор реагує вже після того, як сталася трагедія, замість того аби спробувати їй запобігти. Про це зазначив політичний експерт Михайло Шнайдер, звернувши увагу на низку смертельних випадків у приватних медзакладах та на резонансну історію навколо скандальної одеської клініки Odrex, пише УНН.

За його словами, за останні роки в Україні фіксуються смерті пацієнтів у приватних медзакладах. Зокрема, у столичній приватній клініці під час пластичної операції померла жінка через неправильно розраховане дозування препарату для наркозу. Також під час стоматологічних втручань загинули діти: 7-річний хлопчик у Києві та 12-річна дівчинка на Закарпатті. В клініці "Одрекс" в Одесі, помер відомий бізнесмен Аднан Ківан.

Усі ці випадки - це наслідки неякісної медичної допомоги, недотримання протоколів і стандартів, які б мала контролювати держава і які оголюють системну проблему - зазначив Шнайдер у своєму дописі в Facebook.

Як приклад він наводить скандал із приватною клінікою Odrex. Колишні пацієнти медзакладу і родичі жертв клініки публічно заявили про можливі порушення та злочини, допущені представниками "Одрекса".

Коли десятки пацієнтів говорять про неналежне лікування, брак комунікації, підроблення документації та тиск і можливе шахрайство, проблема перестає бути "локальним інцидентом" і набуває ознак системності - зазначив Шнайдер.

Він також звертає увагу, що приватна медицина в Україні розвивається значно швидше, ніж механізми контролю її якості та безпеки. Інвестиції у маркетинг і сервіс часто не супроводжуються належними вкладеннями у клінічні протоколи, внутрішній контроль і прозорість надання медичних послуг.

При цьому Шнайдер констатує недостатній контроль з боку регулятора – Міністерства охорони здоровʼя.

Формально за ліцензування і контроль відповідає Міністерство охорони здоров’я України. Ліцензія - це не просто папірець, а документ, що підтверджує відповідність медзакладу кадровим, технологічним і організаційним вимогам, а також зобов’язання постійно дотримуватися стандартів. Однак як практика показує: перевірки часто є реакцією, а не превентивним заходом; санкції до порушників застосовуються повільно і вибірково, у пацієнтів фактично немає простого й зрозумілого механізму швидкого захисту у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю. Якщо клініка може роками працювати з численними скаргами, а питання ліцензії постає лише після публічного скандалу - це лише підтверджує регуляторну необачність МОЗ - зазначив Шнайдер.

На його думку, історія з Odrex стала своєрідним тестом для держави й дзеркалом усієї системи охорони здоров’я. Вона порушує питання не лише про наявність ліцензії, а й про реальний контроль за роботою клінік після її отримання: чи аналізуються повторювані інциденти, зокрема смертельні, чи розглядаються скарги комплексно та, чи є у регулятора політична воля оперативно реагувати на порушення.

Зараз "Справа Odrex" - це дзеркало для всієї медичної системи, яке показує, що проблема не обмежується однією клінікою. Тут йдеться про якість державного нагляду, реальний захист пацієнта і баланс між розвитком приватної медицини та безпекою людей. Поки ці питання залишаються без чітких відповідей, кожен українець у приватній клініці змушений покладатися не на систему, а на випадок і сподіватися на якісні послуги - наголосив експерт.

Смерть Аднана Ківана

Поштовхом до початку активного публічного скандалу із клінікою "Odrex" стала смерть у стінах медзакладу місцевого бізнесмена-девелопера Аднана Ківана. Відомо, що у травні-жовтні 2024 року він проходив там лікування. По факту його смерті було повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило смерть пацієнта (ч. 1 ст. 140 КК України) двом лікарям.

Пізніше зʼясувалося, що йдеться про завідувача хірургічного відділення Віталія Русакова та лікаря-онколога Марину Бєлоцерковську, яку звільнили з Odrex майже одразу після смерті Аднана Ківана. Слідчі, спираючись на висновки експертизи, вважають, що дії цих двох лікарів призвели до смерті пацієнта Аднана Ківана. Наразі справа передана в суд для розгляду по суті.

За даними ЗМІ, обвинувачений хірург не призначив пацієнту антибіотики після проведення операції й ігнорував очевидні симптоми сепсису. Окрім того, лікарями, за даними журналістів, була проведена низка процедур, які на той момент пацієнту були протипоказані. Серед них, очевидно, хіміотерапія, яку проводила онколог Марина Бєлоцерковська.

Перевірки і позбавлення ліцензії

Варто зазначити, що наприкінці 2025 року МОЗ відкликав ліцензію у ТОВ "Дім Медицини" – компанії, на яку оформлена клініка Odrex. Підставою стала відмова адміністрації надати документи комісії в межах перевірки, пов’язаної зі смертю пацієнта, що є грубим порушенням ліцензійних умов.

Пізніше відбулася ще одна позапланова перевірка, але вже інших юросіб, повʼязаних із "Одрексом". Позапланові заходи державного нагляду тривали з 6 по 8 січня та стосувалися ТОВ "Медичний Дім "Одрекс"" і ТОВ "Центр медицини" – компаній, на які оформлені медичні ліцензії клініки Odrex. Обидві юрособи фігурують у низці кримінальних проваджень за фактами можливого шахрайства, неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками, заволодіння коштами пацієнтів та умисного вбивства. За даними Офісу Генерального прокурора, станом на сьогодні правоохоронці розслідують 10 кримінальних проваджень, у яких фігурує клініка "Одрекс".

Враховуючи те, що МОЗ досі не опублікувало рішення за результатами перевірки компаній, повʼязаних із "Одрексом", можна зробити висновок про спробу затягнути і замʼяти проблему.

Цікаво, що у скандалі з цією приватною клінікою ми маємо реакцію регулятора постфактум. Можливо, якби перевірки "Одрекса" проводилися раніше, трагедій вдалося б уникнути, бо в клініці б розуміли, що вони знаходяться під контролем регулятора.

Документальний фільм "Осине гніздо"

Документальний фільм "Осине гніздо" став справжнім викриттям "лікування" в приватній одеській клініці Odrex. Чи не вперше жертви Odrex та рідні тих, кого не вдалося врятувати після лікування в одеській клініці, розповіли свою правду. В надії віднайти справедливість та вберегти інших.

Одна з тих, хто не злякався розповісти свою історію, - Світлана Гук. Жінка стала вдовою після того, як її чоловік потрапив в "Одрекс" із пухлиною тимуса. Після обіцяної "легкої операції" йому зробили повну торакотомію, а далі почались ускладнення, апарат "штучної нирки" і щоденні рахунки на 80-90 тис. грн. Найбільш шокуючою частиною історії родини Гуків стала розповідь Світлани, про те як вона прийшла в палату до чоловіка – там було холодно наче в морозилці, а під ковдрою пацієнта стояв нагрівач повітря. Як розповідає сама вдова – Odrex продовжував утримувати тіло її чоловіка на апаратах після клінічної смерті лише для того, щоб виставити більший рахунок, адже перебування в приватній клініці тарифікується подобово. Чоловік помер, а коли Світлана не змогла заплатити за смерть свого чоловіка – клініка подала на неї в суд, паралельно погрожуючи. Як розповідає вдова, тиск був настільки сильним, що вона навіть думала про самогубство.

Володимир, інший пацієнт, прийшов в "Одрекс" на хірургічну операцію. Однак, наступної доби після її проведення, його стан значно погіршився. Виявилося що його легені уражені на 85%. Хоча першопричина звернення в клініку ніяк не стосувалася проблем з легенями. Лікарі повідомили дружині, що чоловіка заразили бактерію Serratia marcescens, яка поширюється через брудні руки або нестерильне обладнання. Додавши, що в реанімації можна підхопити що завгодно. Чоловікові ставало все гірше, він майже не міг дихати, тож його ввели в медичну кому. Утримання пацієнта на апаратах коштує дорого, тож врешті у родини закінчилися кошти. У відповідь дружина Володимира почула пропозицію від лікарів клініки "вимикати світло" – відключати чоловіка від апаратів і змиритися з тим, що його не врятувати. Володимир вижив чудом, вийшовши з клініки з підірваним здоров'ям та значною втратою ваги. У виписці про зараження інфекцією в клініці – жодного слова.

Киянка Христина Тоткайло дізналася про онкологічний діагноз свого батька і звернулася до "Феофанії". Консиліум лікарів дійшов висновку, що агресивна хіміотерапія йому протипоказана до проведення хірургії. Однак хірург Ігор Бєлоцерковський, який також був на консиліумі, запропонував лікуватися в одеському "Одрексі", де працює його дружина – онколог Марина Бєлоцерковська. Він запевнив доньку, яка була в розпачі, що в одеській клініці її батьку "врятують гортань і голос". Перед поїздкою родину змусили оплатити консультацію наперед, без огляду, що вже викликало сумніви.

В "Одрексі" батькові призначили пʼятиденний курс агресивної хіміотерапії й одразу планували другий. Чоловіку встановили гастростому, яка потребувала щоденного догляду, але, за словами Христини, лікарі практично не оглядали її. До моменту виписки в місці встановлення вже був наскрізний отвір, через який витікала їжа.

Після повернення до Києва стан батька різко погіршився: відмовили нирки, зʼявилися виразка в роті. На повідомлення про критичні симптоми лікарка з "Одрексу" відповідала, що сьогодні вихідний, всі питання – в понеділок. Родина заплатила понад 250 тисяч гривень, але батько помер. Христина переконана, що призначення агресивної хіміотерапії всупереч рекомендаціям інших лікарів стало фатальною помилкою "Одрекса".

Ці історії лише мала частина того, що показано в документальному фільмі "Осине гніздо". Насправді свідчень значно більше, і всі вони описують однакові патерни: агресивний фінансовий тиск, нехтування протоколами лікування, відсутність належного контролю та випадки, що завершувалися тяжкими ускладненнями або смертю. Фільм є свідченнями постраждалих від "лікування в Odrex. Правоохоронні органи, а також Міністерство охорони здоров’я не можуть їх ігнорувати. Масштаб цих історій свідчить: проблема не в окремих лікарях, а у системі роботи клініки "Одрекс". Де головною метою, видається, є не допомога пацієнту, а заробіток.