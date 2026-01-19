Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає

Ліцензійна комісія Міністерства охорони здоровʼя України завершила позапланову перевірку двох юридичних осіб, пов’язаних з одеською приватною клінікою Odrex, ще 8 січня 2026 року. Однак рішення регулятора щодо результатів перевірки так і не оприлюднене. Хоча зазвичай відповідні накази МОЗ з’являються протягом тижня після завершення роботи комісії. Чому цього разу процес затягнувся – питання, яке дедалі гучніше лунає у професійному та громадському середовищі, повідомляє УНН.

Позапланові перевірки, що проводилися з 6 по 8 січня, стосувалися ТОВ "Медичний Дім "Одрекс" та ТОВ "Центр медицини" – юридичних осіб клініки Odrex, які фігурують у численних кримінальних провадженнях за фактами можливого шахрайства, неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками та заволодіння коштами пацієнтів.

Нагадаємо

У 2025 році МОЗ уже відкликав одну з ліцензій Odrex – ТОВ "Дім Медицини". Підставою стала відмова адміністрації клініки надавати комісії документи, необхідні для перевірки, у межах справи про смерть пацієнта. У разі, якщо за результатами січневої перевірки ліцензії втратять ще дві юридичні особи, Odrex може стати унікальним випадком для приватної медицини України, коли регулятор послідовно відкликає одразу кілька ліцензій у межах одного бізнесу.

Окрему увагу в цій історії привертає і можливий конфлікт інтересів. Як уже повідомляв УНН, генеральний директор Odrex Тігран Арутюнян входить до робочої групи МОЗ з розвитку приватної медицини. Цю групу очолює міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Тож Арутюнян і Ляшко особисто знайомі та раніше разом працювали у профільній комісії, що додатково підсилює суспільні сумніви щодо можливої упередженості регулятора у справі Odrex.

Окрім того, наприкінці 2025 року бенефіціари клініки зареєстрували ще одну юридичну особу – ТОВ "МДО Південь". Як повідомило МОЗ, ця компанія поки не подавала документи на отримання медичної ліцензії. Утім, у разі негативних для Odrex рішень регулятора щодо ліцензій ТОВ "Медичний Дім "Одрекс" та ТОВ "Центр медицини", не виключено, що адміністрація клініки спробує отримати нову медичну ліцензію.

За таких обставин затягування з рішенням МОЗ після завершення перевірки виглядає як мінімум дивно. Родини померлих пацієнтів, постраждалі від лікування та громадськість уважно стежать за розвитком подій, адже саме ця ситуація може стати тестом на реальну доброчесність і незалежність державного контролю у сфері приватної медицини та особисто міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка.