Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
07:13 • 9304 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 25137 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 46677 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 38236 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 71996 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 104869 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 47311 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 56693 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 60135 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає

Київ • УНН

 • 1356 перегляди

Ліцензійна комісія Міністерство охорони здоровʼя України завершила перевірку двох юридичних осіб, пов’язаних зі скандальною одеською клінікою Odrex, ще 8 січня, однак рішення регулятора досі не оприлюднене. За усталеною практикою, МОЗ такі накази ухвалює протягом тижня, тож нинішня пауза виглядає нетиповою. Зволікання на тлі кримінальних проваджень і можливого конфлікту інтересів лише підсилює суспільні запитання щодо неупередженості регулятора.

Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає

Ліцензійна комісія Міністерства охорони здоровʼя України завершила позапланову перевірку двох юридичних осіб, пов’язаних з одеською приватною клінікою Odrex, ще 8 січня 2026 року. Однак рішення регулятора щодо результатів перевірки так і не оприлюднене. Хоча зазвичай відповідні накази МОЗ з’являються протягом тижня після завершення роботи комісії. Чому цього разу процес затягнувся – питання, яке дедалі гучніше лунає у професійному та громадському середовищі, повідомляє УНН.

Позапланові перевірки, що проводилися з 6 по 8 січня, стосувалися ТОВ "Медичний Дім "Одрекс" та ТОВ "Центр медицини" – юридичних осіб клініки Odrex, які фігурують у численних кримінальних провадженнях за фактами можливого шахрайства, неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками та заволодіння коштами пацієнтів. 

Нагадаємо

У 2025 році МОЗ уже відкликав одну з ліцензій Odrex – ТОВ "Дім Медицини". Підставою стала відмова адміністрації клініки надавати комісії документи, необхідні для перевірки, у межах справи про смерть пацієнта. У разі, якщо за результатами січневої перевірки ліцензії втратять ще дві юридичні особи, Odrex може стати унікальним випадком для приватної медицини України, коли регулятор послідовно відкликає одразу кілька ліцензій у межах одного бізнесу.

Окрему увагу в цій історії привертає і можливий конфлікт інтересів. Як уже повідомляв УНН, генеральний директор Odrex Тігран Арутюнян входить до робочої групи МОЗ з розвитку приватної медицини. Цю групу очолює міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Тож Арутюнян і Ляшко особисто знайомі та раніше разом працювали у профільній комісії, що додатково підсилює суспільні сумніви щодо можливої упередженості регулятора у справі Odrex.

Окрім того, наприкінці 2025 року бенефіціари клініки зареєстрували ще одну юридичну особу – ТОВ "МДО Південь". Як повідомило МОЗ, ця компанія поки не подавала документи на отримання медичної ліцензії. Утім, у разі негативних для Odrex рішень регулятора щодо ліцензій ТОВ "Медичний Дім "Одрекс" та ТОВ "Центр медицини", не виключено, що адміністрація клініки спробує отримати нову медичну ліцензію.

За таких обставин затягування з рішенням МОЗ після завершення перевірки виглядає як мінімум дивно. Родини померлих пацієнтів, постраждалі від лікування та громадськість уважно стежать за розвитком подій, адже саме ця ситуація може стати тестом на реальну доброчесність і незалежність державного контролю у сфері приватної медицини та особисто міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка. 

Лілія Подоляк

СуспільствоЗдоров'яПублікації
Odrex
Віктор Ляшко
Україна