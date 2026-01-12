Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення

Результати перевірок ще двох юридичних осіб, пов’язаних зі скандальною одеською приватною клінікою Odrex, можуть бути оприлюднені вже протягом тижня. За інформацією джерел редакції у Міністерстві охорони здоровʼя, під час перевірок комісія регулятора виявила порушення ліцензійних умов, яких саме УНН невідомо, але вони стосуються обох ліцензіатів.

Результати перевірок юридичних осіб одеської приватної клініки Odrex ТОВ "Медичний Дім "Одрекс" та ТОВ "Центр медицини" можуть бути оприлюднені Міністерством охорони здоровʼя протягом тижня. Обидві ТОВ фігурують у низці кримінальних справ за фактами можливого шахрайства, заволодіння коштами пацієнта та неналежного лікування.

На лист Офісу Генерального прокурора від 18.12.2025 наказом МОЗ створено комісію з проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з медичної практики, що підлягає ліцензуванню, товариством з обмеженою відповідальністю "Медичний Дім "Одрекс" та товариством з обмеженою відповідальністю "Центр медицини", термін роботи якої з 06 до 08 січня 2026 року - йдеться у відповіді на запит.

Як повідомляють джерела редакції у МОЗ, під час позапланових перевірок юридичних осіб клініки Odrex на дотримання ліцензійних умов, комісія виявила порушення вимог законодавства у сфері медичної практики у обох юридичних осіб. Наразі регулятор опрацьовує результати проведення перевірок.

У разі відкликання ліцензій регулятором ТОВ "Медичний Дім "Одрекс" та ТОВ "Центр медицини" – клініка Odrex стане чи не єдиною приватною клінікою в Україні, у якої відкликано три медичні ліцензії. Адже за результатами минулої перевірки ТОВ "Дім Медицини" – юридичної особи клініки, що фігурує у справі про смерть пацієнта Аднана Ківана – ліцензію було відкликано через відмову адміністрації клініки надавати членам комісії необхідну до перевірки документацію.

Тасування ТОВок Odrex

Як писав УНН раніше, приватна клініка Odrex фактично оформлена на кілька юридичних осіб, які пов’язані між собою засновниками та адресою провадження діяльності. Частина з них уже фігурує у кримінальних провадженнях, відкритих за заявами родичів померлих пацієнтів та осіб, які вважають себе постраждалими від лікування в клініці "Одрекс". Станом на сьогодні відомо щонайменше про сім кримінальних проваджень, у яких фігурують компанії, пов’язані з Odrex.

Ще одна ТОВ Odrex – спроби отримати нову ліцензію?

Крім того, редакції УНН стало відомо, що бенефіціари клініки Odrex наприкінці 2025 року зареєстрували ще одне підприємство – ТОВ "МДО Південь". Поки нова юридична особа клініки не подавала документи на отримання медичної ліцензії, зазначає МОЗ у відповіді на журналістський запит редакції.

Втім, з огляду на критичну ситуацію, у якій може опинитися клініка у разі відкликання ще двох ліцензій, не можна виключати спроб активізувати питання отримання нової медичної ліцензії через іншу юридичну особу. Тим більше, що в цій історії вже неодноразово фігурував можливий конфлікт інтересів. Раніше журналісти повідомляли, що генеральний директор Odrex Тігран Арутюнян входить до робочої групи Міністерство охорони здоровʼя України з розвитку приватної медицини, яку очолює міністр Віктор Ляшко.

За таких обставин громадськість, родини померлих пацієнтів та люди, які вважають себе постраждалими від лікування в Odrex, уважно стежать за рішеннями регулятора, адже будь-які кроки щодо видачі нових ліцензій у цій справі можуть стати лакмусовим папірцем реальної неупередженості та доброчесності державного контролю.