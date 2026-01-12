$43.080.09
Эксклюзив
08:44
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
08:30
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
05:16
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Минздрав может отозвать еще две медицинские лицензии клиники Odrex из-за нарушений лицензионных условий. Это касается ООО "Медицинский Дом "Одрекс" и ООО "Центр медицины", которые фигурируют в ряде уголовных дел.

Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений

Результаты проверок еще двух юридических лиц, связанных со скандальной одесской частной клиникой Odrex, могут быть обнародованы уже в течение недели. По информации источников редакции в Министерстве здравоохранения, во время проверок комиссия регулятора выявила нарушения лицензионных условий, каких именно УНН неизвестно, но они касаются обоих лицензиатов.  

Результаты проверок юридических лиц одесской частной клиники Odrex ООО "Медицинский Дом "Одрекс" и ООО "Центр медицины" могут быть обнародованы Министерством здравоохранения в течение недели. Оба ООО фигурируют в ряде уголовных дел по фактам возможного мошенничества, завладения средствами пациента и ненадлежащего лечения. 

На письмо Офиса Генерального прокурора от 18.12.2025 приказом Минздрава создана комиссия по проведению внеплановых мероприятий государственного надзора (контроля) по соблюдению субъектами хозяйствования требований законодательства в сфере хозяйственной деятельности по медицинской практике, подлежащей лицензированию, обществом с ограниченной ответственностью "Медицинский Дом "Одрекс" и обществом с ограниченной ответственностью "Центр медицины", срок работы которой с 06 по 08 января 2026 года

- говорится в ответе на запрос.

Как сообщают источники редакции в Минздраве, во время внеплановых проверок юридических лиц клиники Odrex на соблюдение лицензионных условий, комиссия выявила нарушения требований законодательства в сфере медицинской практики у обоих юридических лиц. Сейчас регулятор обрабатывает результаты проведения проверок. 

В случае отзыва лицензий регулятором ООО "Медицинский Дом "Одрекс" и ООО "Центр медицины" – клиника Odrex станет едва ли не единственной частной клиникой в Украине, у которой отозваны три медицинские лицензии. Ведь по результатам прошлой проверки ООО "Дом Медицины" – юридического лица клиники, фигурирующего в деле о смерти пациента Аднана Кивана – лицензия была отозвана из-за отказа администрации клиники предоставлять членам комиссии необходимую для проверки документацию.  

Тасование ООО Odrex

Как писал УНН ранее, частная клиника Odrex фактически оформлена на несколько юридических лиц, которые связаны между собой учредителями и адресом осуществления деятельности. Часть из них уже фигурирует в уголовных производствах, открытых по заявлениям родственников умерших пациентов и лиц, считающих себя пострадавшими от лечения в клинике "Одрекс". По состоянию на сегодня известно по меньшей мере о семи уголовных производствах, в которых фигурируют компании, связанные с Odrex.  

Еще одно ООО Odrex – попытки получить новую лицензию?

Кроме того, редакции УНН стало известно, что бенефициары клиники Odrex в конце 2025 года зарегистрировали еще одно предприятие – ООО "МДО Юг". Пока новое юридическое лицо клиники не подавало документы на получение медицинской лицензии, отмечает Минздрав в ответе на журналистский запрос редакции. 

Впрочем, учитывая критическую ситуацию, в которой может оказаться клиника в случае отзыва еще двух лицензий, нельзя исключать попыток активизировать вопрос получения новой медицинской лицензии через другое юридическое лицо. Тем более, что в этой истории уже неоднократно фигурировал возможный конфликт интересов. Ранее журналисты сообщали, что генеральный директор Odrex Тигран Арутюнян входит в рабочую группу Министерства здравоохранения Украины по развитию частной медицины, которую возглавляет министр Виктор Ляшко. 

В таких обстоятельствах общественность, семьи умерших пациентов и люди, считающие себя пострадавшими от лечения в Odrex, внимательно следят за решениями регулятора, ведь любые шаги по выдаче новых лицензий в этом деле могут стать лакмусовой бумажкой реальной беспристрастности и добросовестности государственного контроля.

Лилия Подоляк

Odrex
Генеральный прокурор Украины
Виктор Ляшко
Украина