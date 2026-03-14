Орбан привлек освобожденного из плена украинца к своей предвыборной кампании - СМИ

Киев • УНН

 • 546 просмотра

Штаб премьера Венгрии использует видео с пленными и помощь РФ для повышения рейтингов. Орбан строит кампанию на тезисах Кремля и критике Киева.

Избирательный штаб премьера Венгрии Виктора Орбана обращается за помощью к россии на завершающем этапе кампании. К своему предвыборному митингу премьер Венгрии даже привлек украинского военнопленного, освобожденного из российского плена, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Неожиданным гостем на недавнем предвыборном митинге партии Виктора Орбана в восточной Венгрии стал украинский военнопленный, освобожденный из московского плена.

То, как он туда попал, иллюстрирует попытки президента россии владимира путина помочь венгерскому премьер-министру "пережить" предстоящие выборы в следующем месяце.

Орбан неоднократно пытался препятствовать усилиям Европейского союза по поддержке Украины и наказанию москвы за вторжение. Большинство опросов показывает, что ближайший союзник путина в ЕС может потерять власть после 16 лет пребывания у власти.

Военнопленным, находящимся в россии, обычно не разрешается связываться с близкими на родине, не говоря уже о том, чтобы снимать на видео обращения к политикам с просьбой о помощи.

Поэтому еще примечательнее стало то, что в конце декабря в проправительственных венгерских группах в Facebook начали публиковаться высококачественные видеоролики, на которых солдаты венгерского происхождения восхваляют своих российских захватчиков за гуманное обращение и просят премьер-министра Венгрии помочь их освободить.

К февралю некоторые из этих видеороликов были распространены в учетных записях российского правительства, затем показаны по венгерскому общественному телевидению, а затем опубликованы венгерскими чиновниками. После визита министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в москву в начале этого месяца россия освободила двух заложников, в том числе того, кто появился на мероприятии в Дебрецене на прошлой неделе.

Два источника, знакомые с ситуацией, заявили, что ЕС пока не предпринял шагов по расследованию действий венгерских властей во время кампании, а также сообщений о возможном иностранном вмешательстве из-за опасений оттолкнуть Орбана в случае его переизбрания.

Видеоролики являются "самым убедительным доказательством российского вмешательства на данный момент", — сказал Андраш Рац, венгерский аналитик, изучающий войну в Украине для Немецкого совета по международным отношениям. Тот факт, что их сняли из плена, демонстрирует, что Москва помогала избирательной кампании Орбана, утверждает он.

Это не было бы чем-то из ряда вон выходящим. Власти Румынии и Молдовы заявили о масштабных попытках москвы повлиять на исход двух ключевых выборов в прошлом году. россия отрицает это обвинение, но правительства стран восточной Европы по-прежнему с опасением относятся к дальнейшим попыткам поддержать популистские и антиевропейские силы, для которых Орбан является образцом для подражания.

Партия премьер-министра "Фидес" построила избирательную кампанию, которая точно совпадает с тезисами кремля по Украине. Она изображает Киев как "врага", который втянет венгерских солдат в войну, если лидер оппозиции Петер Мадьяр победит 12 апреля.

Орбан отправил делегацию в Украину из-за повреждения нефтепровода "Дружба"12.03.26, 17:18 • 4794 просмотра

Ранее в этом году Орбан обвинил Президента Украины Владимира Зеленского в преднамеренном перекрытии поставок энергоносителей в Венгрию, не упомянув при этом о том, что поставки были прерваны ударом российского беспилотника по важнейшему трубопроводу. Украина опровергла это обвинение, заявив, что быстрое восстановление невозможно.

На прошлой неделе венгерская антитеррористическая полиция изъяла обычную партию наличных, направлявшуюся из Австрии в Украину. Будапешт утверждал, что десятки миллионов долларов могли быть использованы с недоброй целью — предположение, отвергнутое австрийскими и украинскими официальными лицами. "Эти выборы касаются того, сформирует ли правительство Зеленский или я", - заявил Орбан на предвыборном мероприятии на этой неделе. На плакатах предвыборной кампании партии "Фидес" избирателей призывают "не дать Зеленскому посмеяться последним".

В среду предвыборная кампания набрала новые обороты, когда Орбана сняли на видео, где он отвечает на сильно отредактированный ролик, в котором, казалось, давно вышедший на пенсию украинский политик угрожает премьер-министру и его семье.

Орбан заявил, что украинцы угрожают его детям и внукам11.03.26, 19:18 • 11832 просмотра

"Украинцы угрожают не только мне, но и вам и внукам", — сказал Орбан, по очереди звоня трем дочерям под тихую фортепианную музыку. "Это серьезно, но бояться не нужно".

На прошлой неделе портал расследований VSquare сообщил, что кремль начал давать советы и разрабатывать стратегии коммуникации для кампании Орбана – утверждение, которое и кремль, и венгерское правительство опровергли.

Но Мадьяр не сомневался. Во вторник он призвал Орбана в сообщении в социальных сетях "остановить запланированное мошенничество на выборах и выслать российских агентов из Венгрии".

Антонина Туманова

