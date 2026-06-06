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Самолет Москва - Сочи дважды совершил посадку из-за угрозы атаки дронов

Киев • УНН

 • 396 просмотра

Рейс Москва - Сочи дважды совершил вынужденную посадку в Астрахани и Минеральных Водах. Причиной стали ограничения из-за угрозы атак беспилотников.

Самолет Москва - Сочи дважды совершил посадку из-за угрозы атаки дронов

В россии вечером в пятницу, 5 июня, самолет рейсом "москва - сочи" дважды был вынужден совершить посадку из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Отмечается, что сначала рейс совершил вынужденную посадку в астрахани, вторая попытка улететь закончилась вынужденной посадкой в минеральных водах.

Пассажиры рейса SU1132 рассказали, что вылетели из москвы в сочи 5 июня около 18:00. Но добраться до места назначения не удалось - самолет совершил вынужденную посадку в астрахани. Дело в том, что в этот момент (около 9 вечера) в сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за угрозы атак БпЛА

- говорится в сообщении.

Указывается, что позже борт снова попытался вылететь в сочи, но там (в 23 часа) снова ввели ограничения на полеты. На этот раз самолету пришлось сесть в минеральных водах.

Пока сидим в самолете, ждем инструкций. Командир сказал, что информации нет, ее дадут позже. Мы все устали

- рассказали пассажиры.

Напомним

санкт-петербург утром 3 июня подвергся масштабной атаке беспилотников накануне открытия петербургского международного экономического форума. Из-за угрозы в аэропорту "пулково" задержали 29 рейсов.

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