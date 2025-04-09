Евросоюз вероятно прекратит действие антикризисных мер для экономики Украины 5 июня. Причиной стали протесты фермеров и правительств ряда стран ЕС из-за наплыва дешевой украинской продукции.
Сестра Ким Чен Ына заявила, что Северная Корея никогда не откажется от своей ядерной программы. Любые переговоры о денуклеаризации являются отрицанием суверенитета страны.
США пока не приняли решение о выводе до 10 000 военных из Восточной Европы. Польские лидеры уверяют, что речь идет лишь о передислокации американских частей.
МИД Китая заявило о проверке информации о двух гражданах, захваченных в плен в Украине.
Дональд Трамп ввел сверхвысокие пошлины на импорт для ряда стран. По его словам, мировые лидеры готовы на все, чтобы заключить торговые соглашения с США.
Forbes оценил, что после введения пошлин, состояние Трампа уменьшилось на $500 млн, достигнув $4,2 млрд. Наибольшие потери понесла Trump Media и коммерческая недвижимость.
Администрация Трампа планирует масштабный военный парад в Вашингтоне 14 июня. Мероприятие приурочено к 79-му дню рождения президента и 250-летию Армии США.
песков анонсировал новые переговоры между рф и США на уровне внешнеполитических ведомств. Встреча состоится 10 апреля в Стамбуле, но другие детали пока неизвестны.
Экс-главнокомандующий ВСУ рассказал о создании штаба в Германии, где совместно с партнерами планировались контрнаступления и определялись потребности в оружии для украинской армии.
Всемирная продовольственная программа ООН заявила об угрозе массовой гибели людей из-за сокращения гуманитарной помощи США в 14 странах. Сокращения могут привести к трагическим последствиям.
Китай пообещал принять контрмеры и «бороться до конца», если США введут дополнительные 50% пошлины на китайский импорт. Пекин готов девальвировать юань, чтобы компенсировать таможенное давление США.
Дональд Трамп дважды намекнул на возможность введения дополнительных пошлин против Китая. Общая фискальная нагрузка на китайскую продукцию в США может достичь 104%.
Опрос WSJ выявил раскол во взглядах американцев на помощь Украине. 79% республиканцев против финансовой поддержки, а 83% демократов – за.
Министр обороны Финляндии призвал НАТО иметь четкий план действий в случае вывода войск США из Европы, чтобы избежать окна возможностей для агрессии России. Он подчеркнул координацию с инициативами ЕС.
Генсек НАТО заявил, что россия должна активнее работать над завершением войны в Украине. Он также отметил усилия США по справедливому завершению конфликта.
Зеленский не допустит капитуляции, но путин надеется на Трампа для дипломатической победы. Украине угрожает ультиматум: мир на условиях путина или потеря поддержки США.
Украинская делегация отправится в США для обсуждения нового соглашения о редкоземельных минералах. Переговоры направлены на достижение взаимовыгодного текста соглашения.
Аятолла Али Хаменеи приказал привести армию в состояние повышенной боевой готовности. Тегеран не хочет прямых переговоров по ядерной программе, но готов к диалогу при посредничестве Омана.
Китай усиливает ответные меры на пошлины США, расширяя список товаров под пошлиной и ограничивая экспорт минералов. Трамп отреагировал на это ухудшением ситуации.
путин демонстрирует двойные подходы, отправляя переговорщиков в США и одновременно наращивая военную мощь. Его стратегия направлена на затягивание переговоров и продвижение на поле боя.
Тысячи американцев вышли на улицы Бостона, Вашингтона и других городов, чтобы выразить свой протест против радикальных изменений в политике США, которые внедряет Дональд Трамп. Организаторы ожидают около 1200 демонстраций по всей стране.
Россия ударила по Кривому Рогу кассетной ракетой, убив 18 человек, среди которых 9 детей. МИД Украины назвал это сигналом Москвы Вашингтону.
Российский диктатор владимир путин не собирается завершать войну против Украины, а планирует новое наступление весной. Он ждет нормализации отношений с Белым домом.
Европейские союзники и Канада призвали россию срочно ответить на предложение США о прекращении огня в Украине, которое Киев уже принял. Давление должно подтолкнуть рф к деэскалации.
Владимир Зеленский заявил, что юристы уже на следующей неделе представят основные пункты украинского драфта соглашения о полезных ископаемых с США. После этого техническая команда будет готова к командировке в США.
Экспортеры из Китая платят почти на 40% больше за доставку товаров в США из-за новых пошлин Трампа. Рынок готовится к "сейсмическому потрясению" после отмены исключений на небольшие поставки.
Посол рф в США кирилл дмитриев заявил, что Украина нарушает "энергетическое перемирие", нанося удары по россии. Он также призвал снять санкции с рф для успеха переговоров.
Таможенная программа Трампа может запутать глобальные цепи поставок, что усложнит производство оружия и международные усилия по противодействию Китаю. Это нанесет удар по отрасли вооружений и отношениям с союзниками.
4 апреля отмечается годовщина создания НАТО. Альянс оказывает всестороннюю поддержку Украине для укрепления обороноспособности. Вопрос вступления Украины в НАТО остается сложным.
США ждут доклада Дмитриева путину о встрече с Виткоффом по переговорам по Украине. Американские чиновники разочарованы медленным ходом переговоров со стороны москвы.