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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28940 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Посланник путина в Вашингтоне обвинил Украину в якобы нарушении энергетического перемирия

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Встреча переговорщиков США и рф в Вашингтоне: в Белом доме ждут доклада дмитриева путину - Bloomberg

США ждут доклада Дмитриева путину о встрече с Виткоффом по переговорам по Украине. Американские чиновники разочарованы медленным ходом переговоров со стороны москвы.

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