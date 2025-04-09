Авиадоставка товаров из Китая в США резко подорожала на фоне ажиотажа из-за пошлин Трампа - FT

Экспортеры из Китая платят почти на 40% больше за доставку товаров в США из-за новых пошлин Трампа. Рынок готовится к "сейсмическому потрясению" после отмены исключений на небольшие поставки.