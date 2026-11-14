Глава «Моссада» прибыл в США для переговоров о войне с Ираном — Axios

Директор израильской разведки «Моссад» Роман Гофман прибыл в Вашингтон для переговоров с представителями администрации президента США Дональда Трампа по поводу войны с Ираном. Визит проходит на фоне попыток премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху убедить Вашингтон возобновить боевые действия против Тегерана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, пишет УНН.

Детали

По информации издания, Гофман проводит встречу с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом. Также ожидается, что он отправится в Майами для переговоров со специальным посланником Белого дома Стивом Уиткоффом.

Axios отмечает, что Гофман входит в ближайшее окружение Нетаньяху, который в последнее время усиливает давление на Трампа, требуя возобновить военную кампанию против Ирана.

Трамп пока отказывается от возобновления боевых действий

По данным источников Axios, американский президент до сих пор отклонял призывы израильского премьера вернуться к активным боевым действиям.

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Американский чиновник сообщил изданию, что Трамп и Нетаньяху обсуждали войну с Ираном во время телефонного разговора 5 ноября.

Вместо этого президент США поддержал позицию Саудовской Аравии, Катара и Объединённых Арабских Эмиратов, которые выступают за продолжение морской блокады и экономического давления на Тегеран.

В то же время Вашингтон продолжает изучать возможность заключения соглашения с Ираном, которое позволило бы урегулировать конфликт дипломатическим путём.

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