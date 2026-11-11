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Иран атаковал судоходные навигационные системы в Омане — Reuters

Киев • УНН

 • 1268 просмотра

Иран атаковал навигационные системы на острове Дидamar в Ормузском проливе. Влияние на судоходство, вероятно, будет ограниченным.

Иран атаковал судоходные навигационные системы в Омане — Reuters

Иран атаковал навигационные системы судов на оманском острове Дидемар в Ормузском проливе. Это свидетельствует о способности Тегерана атаковать инфраструктуру, используемую для восстановления потоков нефти в Персидском заливе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённые источники, пишет УНН.

Подробности

По словам собеседников агентства, атаки свидетельствуют о способности Тегерана наносить удары по инфраструктуре, используемой для восстановления поставок нефти из стран Персидского залива.

В то же время источники не сообщили о масштабах повреждений. Reuters не удалось независимо подтвердить, были ли навигационные системы уничтожены.

По оценкам двух представителей судоходной отрасли и источника в сфере морской безопасности, атака, вероятно, окажет ограниченное влияние на коммерческое судоходство в Ормузском проливе. Это объясняется тем, что в других местах имеются альтернативные навигационные системы.

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Страны Персидского залива всё чаще используют альтернативные способы увеличения экспорта нефти через Ормузский пролив. В частности, речь идёт о перевалке нефти с одного судна на другое у побережья Омана и Объединённых Арабских Эмиратов.

После начала американо-израильской войны против Ирана в конце февраля иранские атаки нарушили судоходство в проливе. Американские военные помогают коммерческим судам проходить по этому маршруту.

В сентябре и октябре экспорт нефти из стран Персидского залива восстановился до более чем 80% довоенного уровня. Этому способствовали перевозки через Ормузский пролив при поддержке американских военных, а также увеличение экспорта Саудовской Аравии через порт Янбу на побережье Красного моря.

Крупные танкеры, преимущественно класса VLCC, перевозят нефть из портов Персидского залива к местам перевалки вблизи оманского порта Сохар и порта Фуджейра в ОАЭ.

США нанесли удары по иранскому острову Кешм в Ормузском проливе03.11.26, 07:05 • 7586 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Reuters
Красное море
Саудовская Аравия
Оман
Объединенные Арабские Эмираты
Иран