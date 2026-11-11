Іран атакував судноплавні навігаційні системи в Омані - Reuters
Київ • УНН
Іран атакував навігаційні системи на острові Дідамар в Ормузькій протоці. Вплив на судноплавство, ймовірно, буде обмеженим.
Іран атакував навігаційні системи суден на оманському острові Дідамар в Ормузькій протоці. Це свідчить про здатність Тегерана атакувати інфраструктуру, яка використовується для відновлення потоків нафти в Перській затоці. Про це повідомляє Reuters, з посиланням на обізнані джерела, пише УНН.
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За словами співрозмовників агентства, атаки свідчать про здатність Тегерана завдавати ударів по інфраструктурі, яка використовується для відновлення постачання нафти з країн Перської затоки.
Водночас джерела не повідомили про масштаби пошкоджень. Reuters не змогло незалежно підтвердити, чи були навігаційні системи знищені.
За оцінками двох представників судноплавної галузі та джерела у сфері морської безпеки, атака, ймовірно, матиме обмежений вплив на комерційне судноплавство в Ормузькій протоці. Це пояснюється тим, що в інших місцях є альтернативні навігаційні системи.
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Країни Перської затоки дедалі частіше використовують альтернативні способи збільшення експорту нафти через Ормузьку протоку. Зокрема, йдеться про перевалку нафти з одного судна на інше біля узбережжя Оману та Об'єднаних Арабських Еміратів.
Після початку американо-ізраїльської війни проти Ірану наприкінці лютого іранські атаки порушили судноплавство в протоці. Американські військові допомагають комерційним суднам проходити цим маршрутом.
У вересні та жовтні експорт нафти з країн Перської затоки відновився до понад 80% довоєнного рівня. Цьому сприяли перевезення через Ормузьку протоку за підтримки американських військових, а також збільшення експорту Саудівської Аравії через порт Янбу на узбережжі Червоного моря.
Великі танкери, переважно класу VLCC, перевозять нафту з портів Перської затоки до місць перевалки поблизу оманського порту Сохар та порту Фуджейри в ОАЕ.
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