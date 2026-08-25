Шакіра

Колумбійська співачка та авторка пісень

Шакіра Ізабель Мебарак Ріпол – колумбійська співачка, авторка пісень, продюсерка та акторка. Народилася у 1977 році в місті Барранкілья. Відома поєднанням латиноамериканської, поп- та рок-музики з елементами близькосхідних мотивів. Шакіра одна з найспішніших латиноамериканських артисток в історії. Лауреат численних премій Grammy.