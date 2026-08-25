Шакіра
Колумбійська співачка та авторка пісень
Шакіра Ізабель Мебарак Ріпол – колумбійська співачка, авторка пісень, продюсерка та акторка. Народилася у 1977 році в місті Барранкілья. Відома поєднанням латиноамериканської, поп- та рок-музики з елементами близькосхідних мотивів. Шакіра одна з найспішніших латиноамериканських артисток в історії. Лауреат численних премій Grammy.
1991
У віці 13 років випустила дебютний альбом
1996
Співачка вирушила у свій перший міжнародний тур «Tour Pies Descalzos»
1999
Шакіра отримала першу номінацію на премію “Греммі” у категорії «Кращий Латиноамериканський Рок/Альтернативний Альбом»
2001
Міжнародний прорив з альбомом Laundry Service та хітом Whenever, Wherever 2006: Пісня Hips Don't Lie стала одним з найбільш продаваних синглів в історії
2023
Пісня Shakira: Bzrp Music Sessions вийшла у співпраці з Bizarrap та стала світовим хітом
2024
Випустила 12–й студійний альбом «Las Mujeres Ya No Lloran»
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