путін після візиту глави ЦРУ відмовився від поступок щодо України - WP

Глава ЦРУ Джон Реткліфф не зміг переконати російського диктатора володимира путіна піти на поступки щодо України під час свого нещодавнього візиту до москви. путін навпаки може готуватися до подальшої ескалації війни. Про це з посиланням на джерела повідомляє The Washington Post, передає УНН.

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"володимир путін, прагнучи скористатися сильно ослабленою системою протиповітряної оборони України, посилює кампанію бомбардувань, яка, на його думку, змусить Київ поступитися щодо деяких його ключових територіальних вимог, можливо, вже цієї зими", - пише видання.

Зазначається, що за 10 днів, що минули з часу рідкісного й несподіваного візиту до москви директора ЦРУ Джона Реткліффа, російські війська активізували ракетні удари та атаки безпілотників з реактивним двигуном, націлюючись на цивільну інфраструктуру, зокрема об’єкти енерго- та водопостачання, супермаркети та продовольчі склади.

На тлі погіршення стану російської економіки та зростання невдоволення населення путін цього тижня висловив упевненість в успішному перебігу війни.

Його слова, пише видання, схоже, підтверджують оцінки, що візит Реткліффа не тільки не переконав главу кремля припинити війну, а й, можливо, зміцнив його рішучість уникнути перемир’я та й надалі тиснути на Україну, щоб вона поступилася територією москві.

У москві Реткліфф попередив своїх колег із російських спецслужб, що ескалація війни матиме зворотний ефект. За словами трьох осіб, обізнаних із перебігом його переговорів, він закликав повернутися до переговорів, аргументуючи це тим, що позиція росії є слабкою і надалі погіршуватиметься.

Однак після зустрічей Реткліфф відчув, що він доніс заплановане повідомлення, "але не зміг змінити ситуацію". росія сприйняла цей візит як "спробу переконати путіна зупинитися, але путін розцінив це як слабкість".

"Послання було таким: у вас справи йдуть не дуже добре. Настав час поговорити. Давайте розберемося з цим, бо через пів року чи рік вам буде ще гірше", - сказало джерело.

Відповідь путіна на цей візит, вказує видання, схоже, полягала в безперервних, цілодобових авіаударах по Україні, а також у його заявах на регіональній конференції з питань безпеки в Киргизстані, де він зустрівся з іранським президентом Масудом Пезешкіаном і пообіцяв підтримку Тегерану у його війні зі Сполученими Штатами.

"Ескалація російських ударів по Києву та інших українських містах, що відбулася після візиту Реткліффа, може бути певним сигналом для Вашингтона про те, що росія продовжує наступальну операцію і що немає потреби змінювати свою позицію та ставати більш гнучкою", - зазначило джерело.

Військове просування росії в Україні практично зупинилося, а її бюджет стає дедалі більш напруженим: дефіцит до кінця липня зріс до 74,4 млрд доларів, або 2,8 % ВВП, що значно перевищує початковий прогноз уряду на цей рік у 1,6 %.

Просування російських військ до адміністративних кордонів Донецької області, стратегічно важливого регіону фортечного поясу на сході України, зупиняється вже кілька місяців. Але нещодавнє зростання цін на нафту, спричинене відновленням бойових дій між Іраном та Сполученими Штатами, підбадьорило путіна, пише видання.

Це дозволило російському керівництву думати, що воно все ще може мати здобутки щодо України, навіть попри те, що головний економіст одного з найбільших державних банків росії публічно попереджав, що росія не може виграти війну на виснаження проти України, поки Київ підтримує Захід, сказав один московський бізнесмен.

"У кремлі існує думка, що ще кілька місяців війни не є проблемою для росії та російської економіки, але для України це величезна проблема", - сказав російський бізнесмен.

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