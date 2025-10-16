АМП ФК "Незламні"
Футбольний клуб
Харківський футбольний клуб адаптивного спорту (ампфутболу), заснований у березні 2025 року. Клуб створено за ініціативи співзасновника Володимира Ляха як соціальна платформа для фізичної та психологічної реінтеграції ветеранів російсько-української війни та цивільних осіб з ампутаціями кінцівок. Команду очолює головний тренер Олександр Тебеньков. Головні цінності та цілі клубу – використати командний дух ампфутболу як ключовий етап соціальної реабілітації, що повертає захисникам України відчуття цінності, мети та інтеграції у суспільство.