21:15 • 25442 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 28793 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 23744 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 27577 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 32465 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 44243 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 35522 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 44449 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 77294 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35 • 23524 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
АМП ФК "Незламні"

Футбольний клуб
Харківський футбольний клуб адаптивного спорту (ампфутболу), заснований у березні 2025 року. Клуб створено за ініціативи співзасновника Володимира Ляха як соціальна платформа для фізичної та психологічної реінтеграції ветеранів російсько-української війни та цивільних осіб з ампутаціями кінцівок. Команду очолює головний тренер Олександр Тебеньков. Головні цінності та цілі клубу – використати командний дух ампфутболу як ключовий етап соціальної реабілітації, що повертає захисникам України відчуття цінності, мети та інтеграції у суспільство.
Новини по темi
Ексклюзив
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo

Харківський професійний клуб "Металіст 1925" запросив до своєї спортивної родини АМП ФК "Незламні", створивши команду "Металіст 1925 Незламні". Це злиття забезпечить інституційний фундамент для розвитку ампфутболу на Сході, включаючи повне екіпірування та фінансування.

Суспільство • 16 жовтня, 15:34 • 27586 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію

У Харкові створено АМП ФК "Незламні", що допомагає ветеранам з ампутаціями інтегруватися в суспільство через ампфутбол. Головний тренер Олександр Тебеньков, сам ветеран з ампутаціями, є прикладом незламності.

Суспільство • 15 жовтня, 07:08 • 52115 перегляди