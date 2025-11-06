“Шахтар" із суперголом Бондаренка здобуває другу перемогу у Лізі конференцій
Київ • УНН
"Шахтар" обіграв ісландський "Брейдаблік" у третьому турі групового етапу Ліги конференцій. Голи забили Артем Бондаренко та Кауан Еліас, забезпечивши перемогу 2:0.
Деталі
Перша половини гри, як і весь поєдинок йшов під диктування "Шахтаря". "Гірники" з перших хвилин заволоділи ініціативою на полі. Володіння м'ячем у першому таймі становило 82 на 18 на користь "Шахтаря". Втім перший гол вдалося забити лише на 28-й хвилині: Артем Бондаренко проривався флангом, проте захисники "Брейдабліка" вибили м’яч на кутовий. Єгор Назарина пішов виконувати корнер, проте вирішив зіграти нестандартно - замість звичної подачі до штрафного, виконав передачу на Бондаренка, який з-за меж штрафного у стилі Даріо Срна відправив шкіряного точно в кут - 1:0.
Не дивлячись на відчутну перевагу "Шахтаря", донеччанам вдалося подвоїти перевагу лише у другому таймі: після серії передач, м’яч опинився у штрафному в ногах Ісаке Сілви, який впадінні віддав на Кауана Еліаса, який плучно пробив у дальній кут - 2:0.
Емоції від голу Еліаса молодих вболівальників можна побачити на відео.
Доповнення
У live-таблиці донецький "Шахтар" наразі займає 7 місце, проте більшість команд ще не зіграли свої поєдинки.
О 22:00 київське "Динамо" у Любліні прийматиме "Зріньскі" із Боснії та Герцеговини.
Головний тренер киян Олександр Шовковський вже визначився із стартовим складом.
