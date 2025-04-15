Пасажири, які через протести у Польщі запізнились на вокзал, можуть скористатись іншими рейсами - Укрзалізниця

Укрзалізниця дозволить пасажирам, які запізнилися на поїзд через протести фермерів у Польщі, сісти на інший потяг до України за наявними квитками з Перемишля, Любліна та Хелма.