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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 24 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 26326 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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У Польщі офіційно працюють понад 400 тис. українських чоловіків

У Польщі офіційно працює 779,3 тис. українців, з яких 406,5 тис. чоловіків та 372,7 тис. жінок. Найбільше українців зосереджено в Мазовецькому воєводстві - 188,1 тис. осіб.

Економіка • 19 листопада, 16:16 • 42295 перегляди

Уже близько 22 тис. осіб звернулось до центрів рекрутингу: в яких областях найбільше бажаючих

За минулий тиждень до центрів рекрутингу в Україні надійшло 956 нових звернень. Загалом з початку роботи звернулося 21 910 осіб, з яких 5 415 розглядаються як кандидати до Сил оборони.

Суспільство • 21 жовтня, 15:59 • 31098 перегляди

Смертельне ДТП з українцями в Польщі: в МЗС України розповіли подробиці

У Польщі сталася аварія за участю буса з українцями та вантажівки. Внаслідок ДТП загинули жінка та чоловік, ще двох осіб госпіталізували, одна з них у важкому стані.

Кримінал та НП • 10 жовтня, 10:13 • 34924 перегляди

Понад 20 000 українців звернулися до центрів рекрутингу армії

20 150 осіб звернулося до центрів рекрутингу української армії. 5 091 розглядаються як кандидати, 1 726 розпочали службу або скоро приєднаються до війська, центри пропонують понад 10 000 вакансій.

Суспільство • 7 жовтня, 17:45 • 29910 перегляди

Вікно можливостей: українські міста в умовах війни посилюють співпрацю з муніципалітетами в інших країнах

Українські міста активно налагоджують партнерство з закордонними муніципалітетами. Це дозволяє отримувати гуманітарну допомогу, реалізовувати проєкти з енергоефективності та готуватися до повоєнної відбудови.

Війна • 4 жовтня, 13:42 • 175933 перегляди

У Любліні розпочався набір добровольців до Українського легіону: що треба знати

У польському Любліні відкрився перший рекрутинговий центр Українського легіону для набору добровольців-громадян України. Центр працює щодня, проводить медкомісію та забезпечує 35-денне навчання на полігоні.

Війна • 3 жовтня, 13:58 • 15715 перегляди

У Польщі українця засудили до шести років за ґратами за шпигунство на користь рф

Громадянина України засуджено до 6 років ув'язнення та штрафу за шпигунство на користь РФ. Він брав участь у групі, яка збирала інформацію про допомогу Україні через польські транспортні вузли.

Кримінал та НП • 26 вересня, 16:44 • 21025 перегляди

“Динамо” - “Партизан”: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів, де дивитися гру, фаворит букмекерів

Київське "Динамо" проведе матч-відповідь проти сербського "Партизана" в кваліфікації Ліги чемпіонів. Гра відбудеться в Белграді без глядачів через санкції УЄФА проти сербського клубу.

Спорт • 31 липня, 06:30 • 14650 перегляди

У країнах Балтії та у Польщі через шторми знеструмлено десятки тисяч будинків

Через сильні шторми у країнах Балтії та Польщі десятки тисяч людей залишились без електроенергії. У Литві та Польщі зафіксовано жертви, пошкоджено інфраструктуру, в Латвії рекордна кількість опадів.

Новини Світу • 29 липня, 13:05 • 21993 перегляди

В Польщі перекинувся автобус з українцями, є постраждалі

У Польщі перекинувся автобус з громадянами України. Поліція інформує, що з 57 пасажирів 1️3 доставили до лікарні для обстеження.

Кримінал та НП • 20 червня, 09:33 • 24923 перегляди

Україні вдалося повернути із рф ще одного підлітка - брата військовослужбовця

Україні вдалося повернути 16-річного хлопця, вивезеного родичами з тимчасово окупованої території до Росії, за допомогою різних державних органів.

Війна • 19 червня, 13:45 • 16269 перегляди

У Польщі судитимуть українця який підбурював поляка працювати на іноземну розвідку: йому загрожує довічне ув’язнення

26-річному громадянину України було пред'явлено звинувачення в підбурюванні громадянина Польщі до роботи на іноземну розвідку. Чоловіку загрожує від 8 років за ґратами до довічного ув'язнення.

Новини Світу • 29 травня, 17:49 • 21203 перегляди

Українська збірна з таеквон-до посіла перше місце серед 33 країн на чемпіонаті Європи в Польщі

Збірна України з таеквон-до посіла перше місце серед 33 країн на чемпіонаті Європи в Любліні, Польща, завоювавши 16 золотих, 11 срібних та 15 бронзових медалей.

Спорт • 24 квітня, 01:12 • 24201 перегляди

На військовому полігоні у Польщі під час навчань загинули двоє людей

Двоє людей загинули в результаті нещасного випадку під час навчань з підриву тротилу на військовому полігоні в Солярні у Польщі.

Новини Світу • 25 березня, 13:07 • 25566 перегляди

Польща планує збудувати військову авіабазу поблизу кордону з Україною

Польща створить нову авіабазу для військових гелікоптерів у місті Свіднік, розташованому в Люблінському воєводстві на кордоні з Україною, зміцнюючи східний фланг НАТО.

Новини Світу • 25 березня, 12:40 • 29377 перегляди

Рух вантажівок на пункті пропуску Устилуг-Зосін розблоковано - прикордонники

Рух вантажівок на пункті пропуску Устилуг-Зосін на українсько-польському кордоні розблоковано після того, як польські фермери завершили свою загальнонаціональну акцію протесту.

Економіка • 21 березня, 19:57 • 29092 перегляди

Пасажири, які через протести у Польщі запізнились на вокзал, можуть скористатись іншими рейсами - Укрзалізниця

Укрзалізниця дозволить пасажирам, які запізнилися на поїзд через протести фермерів у Польщі, сісти на інший потяг до України за наявними квитками з Перемишля, Любліна та Хелма.

Суспільство • 20 березня, 16:36 • 22645 перегляди

Консул України наголосив на неприпустимі затримки пасажирських автобусів на кордоні

Консул Генерального консульства України в Любліні наголосив на неприпустимості затримок пасажирських автобусів у пункті пропуску Дорогуськ-Ягодин під час свого візиту туди. Також Генеральне консульство України в Любліні направило офіційний лист до коменданта поліції Люблінського воєводства з проханням гарантувати безперешкодний рух автобусів на місцях проведення протестів.

Суспільство • 11 березня, 21:11 • 105313 перегляди

Блокування пасажирських автобусів на кордоні з Польщею: консул України виїхав на КПП "Дорогуськ"

Консул України в Польщі виїхав на прикордонний пункт пропуску "Дорогуськ", де польські протестувальники блокують рух пасажирських автобусів з України.

Суспільство • 11 березня, 15:49 • 27147 перегляди

Затримання Ткача у Польщі: правоохоронці підтвердили "заходи через необхідність встановлення особи"

Люблінська поліція провела "заходи з встановлення особи" поблизу польсько-білоруського кордону після повідомлень про затримання в цьому районі українського журналіста Михайла Ткача та оператора.

Суспільство • 28 лютого, 09:27 • 64186 перегляди

Польські перевізники планують відновити протести на кордоні з Україною - ЗМІ

Польські перевізники планують відновити протести на польсько-українському кордоні 1 березня шляхом блокування прикордонних переходів.

Суспільство • 26 лютого, 09:50 • 27069 перегляди

Укрзалізниця дозволить тим, хто запізнився на свій рейс через протести в Польщі, пересісти на інший потяг

Укрзалізниця дозволить пасажирам, які запізнилися на поїзди через протести фермерів, що блокують дороги в Польщі, пересісти на інші поїзди за наявності квитків.

Суспільство • 22 лютого, 16:39 • 78897 перегляди

У Дуди підтримують заклик Зеленського щодо спільної зустрічі, однак не на кордоні

Президент Польщі Анджей Дуда підтримує зустріч між українським та польським урядами для обговорення ситуації з блокадою, але не на кордоні, як запропонував Президент України Володимир Зеленський, з міркувань безпеки.

Суспільство • 22 лютого, 08:01 • 27505 перегляди

Притягнути винних до відповідальності: посольство України у Польщі відреагувало на інцидент з зерном на кордоні

Посольство і генеральне консульство України в Любліні звернулися до польської поліції з вимогою відкрити справу щодо інциденту з українським зерном на кордоні.

Політика • 12 лютого, 09:21 • 56265 перегляди