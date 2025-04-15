У Польщі офіційно працює 779,3 тис. українців, з яких 406,5 тис. чоловіків та 372,7 тис. жінок. Найбільше українців зосереджено в Мазовецькому воєводстві - 188,1 тис. осіб.
За минулий тиждень до центрів рекрутингу в Україні надійшло 956 нових звернень. Загалом з початку роботи звернулося 21 910 осіб, з яких 5 415 розглядаються як кандидати до Сил оборони.
У Польщі сталася аварія за участю буса з українцями та вантажівки. Внаслідок ДТП загинули жінка та чоловік, ще двох осіб госпіталізували, одна з них у важкому стані.
20 150 осіб звернулося до центрів рекрутингу української армії. 5 091 розглядаються як кандидати, 1 726 розпочали службу або скоро приєднаються до війська, центри пропонують понад 10 000 вакансій.
Українські міста активно налагоджують партнерство з закордонними муніципалітетами. Це дозволяє отримувати гуманітарну допомогу, реалізовувати проєкти з енергоефективності та готуватися до повоєнної відбудови.
У польському Любліні відкрився перший рекрутинговий центр Українського легіону для набору добровольців-громадян України. Центр працює щодня, проводить медкомісію та забезпечує 35-денне навчання на полігоні.
Громадянина України засуджено до 6 років ув'язнення та штрафу за шпигунство на користь РФ. Він брав участь у групі, яка збирала інформацію про допомогу Україні через польські транспортні вузли.
Київське "Динамо" проведе матч-відповідь проти сербського "Партизана" в кваліфікації Ліги чемпіонів. Гра відбудеться в Белграді без глядачів через санкції УЄФА проти сербського клубу.
Через сильні шторми у країнах Балтії та Польщі десятки тисяч людей залишились без електроенергії. У Литві та Польщі зафіксовано жертви, пошкоджено інфраструктуру, в Латвії рекордна кількість опадів.
У Польщі перекинувся автобус з громадянами України. Поліція інформує, що з 57 пасажирів 1️3 доставили до лікарні для обстеження.
Україні вдалося повернути 16-річного хлопця, вивезеного родичами з тимчасово окупованої території до Росії, за допомогою різних державних органів.
26-річному громадянину України було пред'явлено звинувачення в підбурюванні громадянина Польщі до роботи на іноземну розвідку. Чоловіку загрожує від 8 років за ґратами до довічного ув'язнення.
Збірна України з таеквон-до посіла перше місце серед 33 країн на чемпіонаті Європи в Любліні, Польща, завоювавши 16 золотих, 11 срібних та 15 бронзових медалей.
Двоє людей загинули в результаті нещасного випадку під час навчань з підриву тротилу на військовому полігоні в Солярні у Польщі.
Польща створить нову авіабазу для військових гелікоптерів у місті Свіднік, розташованому в Люблінському воєводстві на кордоні з Україною, зміцнюючи східний фланг НАТО.
Рух вантажівок на пункті пропуску Устилуг-Зосін на українсько-польському кордоні розблоковано після того, як польські фермери завершили свою загальнонаціональну акцію протесту.
Укрзалізниця дозволить пасажирам, які запізнилися на поїзд через протести фермерів у Польщі, сісти на інший потяг до України за наявними квитками з Перемишля, Любліна та Хелма.
Консул Генерального консульства України в Любліні наголосив на неприпустимості затримок пасажирських автобусів у пункті пропуску Дорогуськ-Ягодин під час свого візиту туди. Також Генеральне консульство України в Любліні направило офіційний лист до коменданта поліції Люблінського воєводства з проханням гарантувати безперешкодний рух автобусів на місцях проведення протестів.
Консул України в Польщі виїхав на прикордонний пункт пропуску "Дорогуськ", де польські протестувальники блокують рух пасажирських автобусів з України.
Люблінська поліція провела "заходи з встановлення особи" поблизу польсько-білоруського кордону після повідомлень про затримання в цьому районі українського журналіста Михайла Ткача та оператора.
Польські перевізники планують відновити протести на польсько-українському кордоні 1 березня шляхом блокування прикордонних переходів.
Укрзалізниця дозволить пасажирам, які запізнилися на поїзди через протести фермерів, що блокують дороги в Польщі, пересісти на інші поїзди за наявності квитків.
Президент Польщі Анджей Дуда підтримує зустріч між українським та польським урядами для обговорення ситуації з блокадою, але не на кордоні, як запропонував Президент України Володимир Зеленський, з міркувань безпеки.
Посольство і генеральне консульство України в Любліні звернулися до польської поліції з вимогою відкрити справу щодо інциденту з українським зерном на кордоні.