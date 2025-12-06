У Польщі в автобус з 26 українцями врізався легковик: що відомо

Поблизу польського міста Люблін у суботу, 6 грудня 2025 року, сталася ДТП за участю українського автобуса, внаслідок якої загинув 27-річний чоловік. Про це повідомляє Radio Lublin, пише УНН.

Аварія сталася близько 3:00 ранку. За попередніми даними, 27-річний водій легкового автомобіля з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу та спричинив лобове зіткнення з автобусом, що рухався з Рави Руської до Варшави - йдеться у повідомленні.

Чоловік загинув на місці події, повідомив черговий офіцер поліції воєводства в Любліні.

Внаслідок удару автобус з'їхав з дороги в поле. У транспортному засобі перебувало 26 громадян України, проте ніхто з них не постраждав.

