6 грудня, 09:02 • 12823 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 23159 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 24775 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 35313 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 44629 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 33970 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 63716 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 39341 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 37196 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 47674 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Польщі в автобус з 26 українцями врізався легковик: що відомо

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Поблизу Любліна 6 грудня 2025 року легковий автомобіль врізався в український автобус, що прямував з Рави Руської до Варшави. 27-річний водій легковика загинув, 26 українців в автобусі не постраждали.

У Польщі в автобус з 26 українцями врізався легковик: що відомо

Поблизу польського міста Люблін у суботу, 6 грудня 2025 року, сталася ДТП за участю українського автобуса, внаслідок якої загинув 27-річний чоловік. Про це повідомляє  Radio Lublin, пише УНН.

Аварія сталася близько 3:00 ранку. За попередніми даними, 27-річний водій легкового автомобіля з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу та спричинив лобове зіткнення з автобусом, що рухався з Рави Руської до Варшави

- йдеться у повідомленні.

Чоловік загинув на місці події, повідомив черговий офіцер поліції воєводства в Любліні.

Внаслідок удару автобус з'їхав з дороги в поле. У транспортному засобі перебувало 26 громадян України, проте ніхто з них не постраждав.

Нагадаємо

30 липня у Словенії на автомагістралі сталася ДТП за участю мікроавтобуса та вантажівки, загинули п'ять іноземців, четверо з них є громадянами України.

Ольга Розгон

Новини СвітуНаші за кордоном
Дорожньо-транспортна пригода
Люблін
Варшава
Рава-Руська
Словенія
Польща