Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу у рф, складу боєприпасів та місця запуску "шахедів" окупантів

$42.250.09
49.470.12
ukenru
13:08 • 522 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06 • 918 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
11:25 • 4554 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
10:46 • 9964 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 10504 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
10:33 • 10253 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23 • 10049 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 7420 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
07:25 • 15127 перегляди
Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
22 грудня, 01:25 • 32958 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1м/с
88%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Перемовини в Маямі завершено: спецпосланець путіна дмитрієв покинув Флориду22 грудня, 03:48 • 35782 перегляди
ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів за добу, загальні втрати ворога наближаються до 1,2 млн - ГенштабPhoto22 грудня, 04:50 • 32871 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років07:57 • 14722 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto07:59 • 16752 перегляди
"Файли Епштейна": у прокуратурі пообіцяли оприлюднення усіх матеріалів щодо Трампа09:41 • 13353 перегляди
Публікації
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 7248 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 49072 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 71274 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 105483 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 142605 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сергій Лещенко
Михайло Подоляк
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Одеса
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto07:59 • 16852 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років07:57 • 14815 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 29212 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 30224 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 41914 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Су-30
Су-27

Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу у рф, складу боєприпасів та місця запуску "шахедів" окупантів

Київ • УНН

 • 216 перегляди

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнєфтєгаз" у Краснодарському краї та пункту базування плавзасобів у Криму. Також уражено ворожі склад боєприпасів та місце запуску БпЛА на Донеччині.

Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу у рф, складу боєприпасів та місця запуску "шахедів" окупантів

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнєфтєгаз" у Краснодарському краї рф, ворожого тимчасового пункту базування плавзасобів 92-ї бригади річкових катерів в тимчасово окупованому Криму, ворожих складу боєприпасів та місця зберігання, підготовки і запуску ударних БпЛА на тимчасово окупованій території Донеччини, пише УНН.

У рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 22 грудня підрозділи Сил оборони України уразили нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї рф. Зафіксовано серію вибухів. Відомо про пошкодження трубопроводу, двох причалів і двох суден та займання на площі понад 1 тис. кв. м. та не менше, ніж 1 судна. Окрім того, виникла пожежа на території резервуарного парку

- повідомили у Генштабі.

Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рф22.12.25, 15:08 • 538 переглядiв

Як вказано, "Таманьнефтегаз" - компанія-оператор Таманського перевантажувального комплексу з перевалки сирої нафти, нафтопродуктів і зріджених вуглеводневих газів. Як зазначається, термінал є частиною енергетичного тилу рф, підтримує фінансування і логістику військових операцій окупантів.

Також, за допомогою ракети українського виробництва уражався тимчасовий пункт базування плавзасобів 92-ї бригади річкових катерів в Оленівці (ТОТ українського Криму). На місці влучання спостерігалася значна пожежа

- вказали у Генштабі.

Як зазначається, ступінь завданих збитків уточнюється

Серед іншого, з метою часткового порушення системи логістичного забезпечення противника на Покровському напрямку, здійснено вогневе ураження складу боєприпасів мотострілецького полку (Українськ, ТОТ Донецької області). За попередньою інформацією, ціль знищено

- ідеться у повідомленні Генштабу.

Окрім того, з метою часткового знищення запасів ударних БпЛА та зниження інтенсивності застосування безпілотників типу "Shahed"/"Герань" по території України, уражено місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі тимчасово окупованого Донецька Донецької області. Спостерігалась пожежа

- зазначили у Генштабі.

Як повідомляється, ступінь збитків уточнюється.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів і змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Донецька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Шахед-136
Крим
Україна
Донецьк