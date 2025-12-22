Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу у рф, складу боєприпасів та місця запуску "шахедів" окупантів
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнєфтєгаз" у Краснодарському краї та пункту базування плавзасобів у Криму. Також уражено ворожі склад боєприпасів та місце запуску БпЛА на Донеччині.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнєфтєгаз" у Краснодарському краї рф, ворожого тимчасового пункту базування плавзасобів 92-ї бригади річкових катерів в тимчасово окупованому Криму, ворожих складу боєприпасів та місця зберігання, підготовки і запуску ударних БпЛА на тимчасово окупованій території Донеччини, пише УНН.
У рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 22 грудня підрозділи Сил оборони України уразили нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї рф. Зафіксовано серію вибухів. Відомо про пошкодження трубопроводу, двох причалів і двох суден та займання на площі понад 1 тис. кв. м. та не менше, ніж 1 судна. Окрім того, виникла пожежа на території резервуарного парку
Як вказано, "Таманьнефтегаз" - компанія-оператор Таманського перевантажувального комплексу з перевалки сирої нафти, нафтопродуктів і зріджених вуглеводневих газів. Як зазначається, термінал є частиною енергетичного тилу рф, підтримує фінансування і логістику військових операцій окупантів.
Також, за допомогою ракети українського виробництва уражався тимчасовий пункт базування плавзасобів 92-ї бригади річкових катерів в Оленівці (ТОТ українського Криму). На місці влучання спостерігалася значна пожежа
Як зазначається, ступінь завданих збитків уточнюється
Серед іншого, з метою часткового порушення системи логістичного забезпечення противника на Покровському напрямку, здійснено вогневе ураження складу боєприпасів мотострілецького полку (Українськ, ТОТ Донецької області). За попередньою інформацією, ціль знищено
Окрім того, з метою часткового знищення запасів ударних БпЛА та зниження інтенсивності застосування безпілотників типу "Shahed"/"Герань" по території України, уражено місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА у районі тимчасово окупованого Донецька Донецької області. Спостерігалась пожежа
Як повідомляється, ступінь збитків уточнюється.
"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів і змусити рф припинити збройну агресію проти України. Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.