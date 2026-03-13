Долар по 44 гривні - валютна криза чи закономірний процес
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Топ-5 комедій на вечір, які змусять сміятися без упину

Київ • УНН

 • 174 перегляди

Добірка включає культові стрічки від Американського пирога до Місіс Даутфайр. Ці фільми допоможуть розслабитися та забути про щоденні турботи.

Топ-5 комедій на вечір, які змусять сміятися без упину

Що може бути краще, ніж провести вечір у компанії друзів за переглядом комедії, від якої не сила стримувати сміх? УНН підготував добірку з п’яти фільмів, які допоможуть сміятися, розслабитися і забути про буденні турботи.

"Американський пиріг" (1999) — класика підліткових комедій. Історія про друзів, які переживають свої перші романтичні пригоди, сповнена курйозних ситуацій і знайомих багатьом життєвих моментів. Незручні моменти дорослішання, пов’язані із сексуальним вихованням та дружбою роблять фільм актуальним і дуже смішним навіть сьогодні, через 27 років після виходу першої частини. 

"Дуже страшне кіно" (2000) — пародійна комедія, що висміює популярні горор-фільми. Страшні сцени перетворюються на смішні, а абсурдні ситуації й несподівані жарти роблять стрічку ідеальною для веселого проведення вечора вдома. 

"Пустун " (2006) — комедія, де головний герой потрапляє у низку кумедних і абсурдних пригод. По своїй природі він є бандитом, якому доводиться прикинутися дитиною, щоб викрасти діамант, який випадково потрапляє до сумки жінки. Головному герою вдається це зробити, адже він карлик, а відтак схожий на малюка. Низка подій, пов’язаних із тим, як дорослий чоловік поводить себе у родині викликає надзвичайно потішні епізоди, які хочеться переглядати знову і знову. 

"Місіс Даутфайр" (1993) — тепла сімейна комедія з Робіном Вільямсом у головній ролі. Батько, перевтілившись у домогосподарку, намагається залишитися поруч із дітьми. Фільм поєднує гумор із душевністю і нагадує, що посмішка іноді може вирішити будь-яку ситуацію.

"Дівич-вечір у Вегасі" (2011) — сучасна комедія про пригоди дівчат у Лас-Вегасі. Веселі ситуації, курйозні моменти та дружба роблять стрічку яскравою та смішною. Ідеальний варіант для вечора з подругами або просто для гарного настрою.

Кожен із цих фільмів унікальний: від класики підліткових пригод до сімейного гумору та веселих пригод у великому місті. Виберіть фільм за настроєм, запасіться попкорном і сміхом — і вечір гарантовано пройде весело та незабутньо.

